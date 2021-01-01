安哥拉制定了每年生产1400万克拉毛坯钻石的目标

今天 分析

据当地媒体援引安哥拉矿业、石油和天然气部长迪亚曼蒂诺·阿泽维多（Diamantino Azevedo）的话报道，安哥拉计划每年生产1400万克拉毛坯钻石。



安哥拉国家钻石公司（Endiama）和力拓集团（Rio Tinto）签署了关于在北隆达省（Lunda Norte）建立合资企业开发齐利矿（Chiri)）的合作协议之后，阿泽维多宣布了这一消息。

安哥拉曾打算今年开采1400万克拉毛坯钻石，但由于COVID-19大流行的持续影响，这一数字已降至930万克拉。



2021年前四个月，这个南非国家生产了310万克拉毛坯钻石，而去年同期为530万克拉。

2020年，安哥拉开采毛坯钻石近800万克拉，而2019年为940万克拉。



马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑



