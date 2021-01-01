蓝岩钻石公司第三季度产销均增长

蓝石钻石公司（BlueRock Diamonds）在南非掌握着卡列韦雷矿（Kareevlei），第三季度的产量和销售均实现增长。
第三季度，公司共生产毛坯钻石7682克拉，相比去年同期的5577克拉增长了38%。
销量增长了81%，达到6887克拉，2020年第三季度的销量为3803克拉。
蓝岩钻石公司报告说，毛坯钻石的平均售价达到554美元/克拉，同比增长68%。
公司董事会主席迈克·休斯顿（Mike Houston）表示：“由于买家积极参与南非的投标，并且对卡列韦雷矿钻石的兴趣日益浓厚，钻石市场在整个季度表现稳定，我们的平均价格达到554美元/克拉，也使公司的产品季度售价达到最高值。显然，公司开采到的四颗高价值钻石也对该平均价格产生了积极影响。但从年初到现在，公司的钻石产品销售均价为486美元/克拉。”
马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑
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