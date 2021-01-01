埃罗莎第二季度的净利润达到302亿卢布

埃罗莎集团2021 年第二季度和前六个月财务业绩报告称，由于销售利润的提高，公司第二季度净利润环比增长 26%，达到 302 亿卢布。因为销量增长，前6个月的净利润达542亿卢布，去年同期为330亿卢布。
第二季度，公司出售钻石1140万克拉（2021年第一季度为1550万克拉），其中宝石级钻石750万克拉（今年第一季度970万克拉）。
受毛坯钻石价格反弹（+ 7%）和销售组合改善的推动，第二季度收入环比增长 3% 至 940 亿卢布。 报告称，公司前6 个月的收益增长了 1.5 倍，达到 1840 亿卢布，主要是由于钻石销售额增长了 1.7 倍。
埃罗莎集团对 2021 年产量的预测为 3150 万克拉，增长潜力为 5%。
埃罗莎副首席执行官阿列克谢·菲利波夫斯基评论这些结果时表示：“第二季度对珠宝的需求持续增长，主要集中在美国和中国（包括香港），相对于 2019 年的水平，需求平均增长了 35% 和 15%。零售商已经注意到消费者的乐观情绪，此外，消费者们还表现出有意在2021 年下半年继续购买钻石首饰。这种需求最终转化为钻石销量的增加和价格的逐步回升。埃罗莎第二季度销售额较2019年增加38%至1140万克拉，上半年价格指数上涨16%。这成为公司本季度财务业绩的强大推动力——收入增至 940 亿卢布，EBITDA 利润率达到 49%。 EBITDA 环比增长 36% 至 455 亿卢布。由于销售额相对于第二季度显著增加，相比2020 年，我们成功地将自由现金流增加了 120 亿卢布。该指标在 6 个月内达到近 650 亿卢布。由于在6个月内实现了高水平的自由现金流，公司二季度末净负债达 -300 亿卢布，债务负担水平 ——“净债务 / EBITDA”比率保持在 -0.2 倍的水平。评级机构对公司的高信用质量、独特的商业模式以及在钻石市场的全球领先地位表示赞赏。例如，6 月份，标准普尔（S&P）将公司的长期信用评级（SACP）上调至“BBB”，至此，埃罗莎成为俄罗斯第三家具有该评级的公司。埃罗莎可持续产生现金流的能力以及债务负担水平的显着降低，使得 2020 年下半年的半年度股息再创新高，达到 703 亿卢布，即每股9.54卢布。2021年上半年的股息派发将于8月底由监事会通过，并于9月底由股东大会批准。我们对终端消费市场的看法仍然乐观，我们认为市场复苏的速度比预期的要快，但钻石供应量预计将保持在比疫情前低 20% 的水平上，因为从中期来看，生产恢复的概率不高”。
弗拉基米尔·马拉霍夫，Rough&Polished通讯社
评审
特斯拉表示反对关于补充人权报告的建议
根据特斯拉（Tesla）股东大会发布的材料，董事会反对其一位股东关于补充人权报告的提议。董事会在一份声明中表示，事实上，关于补充人权报告的提案只是基于一些耸人听闻的头条新闻和夸张的无稽之谈，董事会表示强烈反对，并建议投票反对这个关于补充人权报告的建议。
2021年8月25日
2021年上半年中国钻石进口呈现强劲反弹
据上海钻石交易所新闻稿，随着新冠疫情在中国得到有效控制，中国钻石进口在经历2020年上半年的低迷和2020下半年的恢复阶段，在2021年上半年呈现出强劲的反弹势头。
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迈向公平和可持续的钻石供应链
据美国批发和零售市场发来的信息显示，近几个月来，那里的商品销售状况一直都令人满意。 这些信息得到了贝恩公司（Bain & Co.）的证实，贝恩公司在 5 月份更新了之前对钻石和钻石首饰市场复苏的预测，提出一个更为积极的预期：市场已经全面复苏，这意味着我们无需等到 2022 年，就可以看到我们的行业可恢复到 2019 年之前的水平！
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埃罗莎恢复了在艾哈尔选矿厂“朝霞”露天矿山的开采
埃罗莎6月份恢复了在艾哈尔选矿厂“朝霞”露天矿山的开采。公司的新闻办公室表示，公司已经将矿石运往14号工厂的矿石仓库，以进行后续的提炼并重新评估钻石的质量。
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诺里斯克镍业公司：生态、土著少数民族、公共监督
诺里斯克镍业公司负责可持续发展事务的高级副总裁安德烈·布格罗夫表示，公司为了实现各部门在生态和气候变化领域的战略活动，每年需要投入10亿美元。“该计划预计到2030年实现，比预估时间提前10年。根据我的计算，每年的花费将不到10亿美元，”他在俄罗斯联邦社会院圆桌会议上介绍诺里尔斯克镍业公司的环境战略时提到。
2021年6月25日