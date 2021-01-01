埃罗莎第二季度的净利润达到302亿卢布

今天 分析

埃罗莎集团2021 年第二季度和前六个月财务业绩报告称，由于销售利润的提高，公司第二季度净利润环比增长 26%，达到 302 亿卢布。因为销量增长，前6个月的净利润达542亿卢布，去年同期为330亿卢布。



第二季度，公司出售钻石1140万克拉（2021年第一季度为1550万克拉），其中宝石级钻石750万克拉（今年第一季度970万克拉）。



受毛坯钻石价格反弹（+ 7%）和销售组合改善的推动，第二季度收入环比增长 3% 至 940 亿卢布。 报告称，公司前6 个月的收益增长了 1.5 倍，达到 1840 亿卢布，主要是由于钻石销售额增长了 1.7 倍。

埃罗莎集团对 2021 年产量的预测为 3150 万克拉，增长潜力为 5%。



埃罗莎副首席执行官阿列克谢·菲利波夫斯基评论这些结果时表示：“第二季度对珠宝的需求持续增长，主要集中在美国和中国（包括香港），相对于 2019 年的水平，需求平均增长了 35% 和 15%。零售商已经注意到消费者的乐观情绪，此外，消费者们还表现出有意在2021 年下半年继续购买钻石首饰。这种需求最终转化为钻石销量的增加和价格的逐步回升。埃罗莎第二季度销售额较2019年增加38%至1140万克拉，上半年价格指数上涨16%。这成为公司本季度财务业绩的强大推动力——收入增至 940 亿卢布，EBITDA 利润率达到 49%。 EBITDA 环比增长 36% 至 455 亿卢布。由于销售额相对于第二季度显著增加，相比2020 年，我们成功地将自由现金流增加了 120 亿卢布。该指标在 6 个月内达到近 650 亿卢布。由于在6个月内实现了高水平的自由现金流，公司二季度末净负债达 -300 亿卢布，债务负担水平 ——“净债务 / EBITDA”比率保持在 -0.2 倍的水平。评级机构对公司的高信用质量、独特的商业模式以及在钻石市场的全球领先地位表示赞赏。例如，6 月份，标准普尔（S&P）将公司的长期信用评级（SACP）上调至“BBB”，至此，埃罗莎成为俄罗斯第三家具有该评级的公司。埃罗莎可持续产生现金流的能力以及债务负担水平的显着降低，使得 2020 年下半年的半年度股息再创新高，达到 703 亿卢布，即每股9.54卢布。2021年上半年的股息派发将于8月底由监事会通过，并于9月底由股东大会批准。我们对终端消费市场的看法仍然乐观，我们认为市场复苏的速度比预期的要快，但钻石供应量预计将保持在比疫情前低 20% 的水平上，因为从中期来看，生产恢复的概率不高”。



弗拉基米尔·马拉霍夫，Rough&Polished通讯社





