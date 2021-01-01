AGD DIMONDS公司开采到一颗重81克拉的钻石

8月2日，AGD DIMONDS公司的格里布采矿加工厂开采到一颗重达81.09克拉的宝石级毛坯钻石，公司在发布的新闻稿中宣布了这一消息。
具有突破性的钻石富集技术能够让AGD DIMONDS公司定期开采到大粒的优质钻石。
2021年初至今，格里布选矿加工厂共开采到3颗特殊钻石，每颗的重量都超过了50克拉。
格里布钻矿是全球最大的钻石矿之一，储量占俄罗斯第四，世界第七。
弗拉基米尔·马拉霍夫，Rough&Polished通讯社
评审
特斯拉表示反对关于补充人权报告的建议
根据特斯拉（Tesla）股东大会发布的材料，董事会反对其一位股东关于补充人权报告的提议。董事会在一份声明中表示，事实上，关于补充人权报告的提案只是基于一些耸人听闻的头条新闻和夸张的无稽之谈，董事会表示强烈反对，并建议投票反对这个关于补充人权报告的建议。
2021年8月25日
2021年上半年中国钻石进口呈现强劲反弹
据上海钻石交易所新闻稿，随着新冠疫情在中国得到有效控制，中国钻石进口在经历2020年上半年的低迷和2020下半年的恢复阶段，在2021年上半年呈现出强劲的反弹势头。
2021年7月14日
迈向公平和可持续的钻石供应链
据美国批发和零售市场发来的信息显示，近几个月来，那里的商品销售状况一直都令人满意。 这些信息得到了贝恩公司（Bain & Co.）的证实，贝恩公司在 5 月份更新了之前对钻石和钻石首饰市场复苏的预测，提出一个更为积极的预期：市场已经全面复苏，这意味着我们无需等到 2022 年，就可以看到我们的行业可恢复到 2019 年之前的水平！
2021年7月7日
埃罗莎恢复了在艾哈尔选矿厂“朝霞”露天矿山的开采
埃罗莎6月份恢复了在艾哈尔选矿厂“朝霞”露天矿山的开采。公司的新闻办公室表示，公司已经将矿石运往14号工厂的矿石仓库，以进行后续的提炼并重新评估钻石的质量。
2021年7月5日
诺里斯克镍业公司：生态、土著少数民族、公共监督
诺里斯克镍业公司负责可持续发展事务的高级副总裁安德烈·布格罗夫表示，公司为了实现各部门在生态和气候变化领域的战略活动，每年需要投入10亿美元。“该计划预计到2030年实现，比预估时间提前10年。根据我的计算，每年的花费将不到10亿美元，”他在俄罗斯联邦社会院圆桌会议上介绍诺里尔斯克镍业公司的环境战略时提到。
2021年6月25日