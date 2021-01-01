AGD DIMONDS公司开采到一颗重81克拉的钻石

迈向公平和可持续的钻石供应链 据美国批发和零售市场发来的信息显示，近几个月来，那里的商品销售状况一直都令人满意。 这些信息得到了贝恩公司（Bain & Co.）的证实，贝恩公司在 5 月份更新了之前对钻石和钻石首饰市场复苏的预测，提出一个更为积极的预期：市场已经全面复苏，这意味着我们无需等到 2022 年，就可以看到我们的行业可恢复到 2019 年之前的水平！