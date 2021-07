诺里尔斯克镍业公司制定了ESG优先项

诺里尔斯克镍业公司作为参与向绿色经济过渡的最大金属生产商之一,日前发布了其 2020 年可持续发展报告。 其中的关键主题是环境计划以及与北方土著人民的互动。 对这一主题的关注源于该公司去年面临的环境挑战以及欧盟即将推出的碳税。



公司已经投入36亿美元,正在实施环保“硫磺计划2.0”,旨在将二氧化硫排放量减少95%。但公司目前尚未设定实现碳中和的绝对目标,因为当前缺乏脱碳技术解决方案。不过诺里尔斯克镍业公司不等技术实现突破,已经开始在这方面采取具体措施。从今年夏天起,公司已经开始批量生产低碳镍,并且在积极开展工作,寻找可替代石油产品的其他能量源。



生态



2020年,诺里尔斯克镍业制定了新的《综合环境战略》,并于今年6月获得公司董事会批准。 它确定了公司在环保领域开展工作的重点方向,以及公司计划到 2030 年实现的目标。



该战略涵盖环境影响的六个主要领域:气候变化、空气、水资源、尾矿和废物管理、土地恢复和生物多样性支持。



气候变化



诺里尔斯克镍业的目标是提高全球向绿色经济过渡所需的金属的产量,同时将采矿和冶金行业的温室气体排放量保持在最低水平。

诺里尔斯克镍业目前在国际矿业公司中二氧化碳排放量最低。 特别值得一提的是,诺里尔斯克镍业的直接和间接温室气体排放水平比英美资源集团(Anglo American)、必和必拓(BHP Billiton)、淡水河谷(Vale)、力拓(Rio Tinto)、自由港(Freeport)等同类国际公司平均低 38%。未来,公司预计每吨镍当量的特定温室气体排放量将在全球镍生产行业保持前四分之一的位置。



诺里尔斯克镍业计划到 2030 年将绝对生产温室气体排放量(覆盖范围 1 + 2)限制在约 1000 万吨二氧化碳当量。这比目前的数字略低,但考虑到在此期间产量将增加 30-40%,也就是说排放水平显著降低。排放量将每年同比减少1.7%。

截止到 2020 年底,直接温室气体排放(覆盖范围 1)减少了29.89 万吨二氧化碳当量(-4.09%)。与 2019 年相比,排放量减少主要来自能源设施、冶金生产(科拉采矿冶炼厂关闭)、航空运输和水泥生产。公司排放量是根据《温室气体核算体系企业核算与报告标准》(GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard)的要求进行评估的。



应对气候变化的一个重要因素是使用可再生能源。诺里尔斯克镍业集团消耗的电力中有 46% 是基于可再生能源生产的,在诺里尔斯克工业区,这一比例达到了55%。诺里尔斯克-泰米尔能源公司的乌斯季汉泰水电站和库列伊斯卡娅水电站都是使用可再生能源发电。其他可再生能源的使用受到地理因素的限制:极夜的持续时间、恶劣的气候条件导致风力发电设施已经不再使用。



诺里尔斯克镍业的投资计划包括实施几个大型项目,以增加水力发电量,节省燃料和能源资源,提高能源和天然气供应的可靠性。



例如,公司计划在贝林特斯克选矿厂计划建设一座容量为 5 至 50 兆瓦的太阳能发电厂,将满足企业约 20% 的能源需求。



空气



另一个领域是保护环境和公众健康免受大气污染物影响。该领域的总资本投资估计为 36 亿美元。



这个方向的主要项目是“硫磺计划2.0”。这一计划旨在通过有效利用二氧化硫和开展环境友好型生产来逐步改善全球的空气体验。



这一计划将在在诺里尔斯克工业区实施,计划到2023年将二氧化硫排放量减少45%,到2025年减少90%。天然气利用项目正在诺里尔斯克工业区最大的冶金厂——娜杰日达冶金厂和铜厂实施。 2023 年,公司计划在娜杰日达冶金厂启动炉气利用项目,这将使诺里尔斯克工业区的二氧化硫排放量减少 45%。同时,公司正在建设用石灰石中和硫酸生产石膏的设施。铜厂将于2025年启动用于利用炉气和转炉气体的“硫磺计划 2.0 ”,从而使二氧化硫排放量减少 90%。 2030 年之后,诺里尔斯克镍业将开始利用贫二氧化硫气体——目标是将排放量减少 95%。



按照“硫磺计划2.0”,科拉矿业冶金厂将关闭尼克尔村一座陈旧的冶炼车间(该车间已于 2020 年 12 月关闭)以及蒙切戈尔斯克市的铜精炼链厂(该车间已于2021年4月关闭)。由于关闭了镍矿村的冶炼厂,该公司成功在 2020 年底之前将尼克尔村和扎波利亚尔内镇的二氧化硫排放量减少了71%。根据测算,科拉采矿冶炼厂到2021年的排放量预计将比2015年减少 85%。



诺里尔斯克镍业还实施了空气质量监测系统,以评估和确保其清洁度,并采取措施减少采矿作业的粉尘排放。



“到今年年底,诺里尔斯克将启动 20 个空气监测装置,通过这种方式,该市的每个居民都可以通过移动应用程序随时了解大气中的物质含量和物质成分,”诺里尔斯克镍业可持续发展高级副总裁安德烈·布格罗夫就这个话题发表意见时说道。



现在,诺里尔斯克镍业的氮氧化物排放率比全球采矿业的竞争对手低 80%,颗粒物排放率低65%。



水资源



诺里尔斯克镍业注重负责任地和合理利用水资源,减少污染,为当地居民稳定供应干净的饮用水。



2020年,诺里尔斯克镍业企业二次或多次回用水占总用水量的86.4%。 这主要地表水和地下水,以及来自其他机构的废水和自然流入的水。 2020年,对天然水道和冰雪融水的取水量占取水总量的12%。



诺里尔斯克镍业的用水指标明显优于同行业。值得一提的是,公司现在的总取水量已经降低51%,总用水量降低了14%,中水回用系数是原来的1.5倍。



在水资源保护领域,公司正在实施:

—保证水处理设施的顺利运行;

—水资源监测和控制系统的现代化,以提高水工建筑物的安全水平,并确保饮用水的净化;

—寻找“绿色”解决方案并与科学界和组织互动以实现这些目标。



这些措施的预算为11亿美元。



废物和尾矿处理



诺里尔斯克镍业的优先任务包括尽量减少工业废物对环境的影响、有效的废物管理、确定不可回收废物的替代用途、引入负责任的供应商选择原则以及确保尾矿的安全运营。



在这一领域,诺里尔斯克镍业计划在尾矿管理方面引入国际行业标准,并使用在技术和经济上具有可行性的原则来有效利用资源,并预防污染,或者消除污染。即使不能完全消除污染,也要尽量减少公司活动产生的废物对人类健康和环境的负面影响。



这些措施的预算为6亿美元。



土地资源



诺里尔斯克镍业公司正在逐步恢复受建筑、采矿和排放影响的土地,并定期审查关闭工厂和矿山的计划,在必要时对计划进行更新。



公司已为所有已开发的矿床制定了矿山修复、采矿作业设备拆除和土地复垦项目。这些项目包括一系列技术措施:规划和修建堤坡,安装水利和土壤改良设备等。公司开发的油田正处于积极开发阶段,预计清理或保护期为2050年。



2020 年,公司与非盈利自主组织“艾克泰拉”(Ecoterra)一起制定了一项综合计划,用于在 热电厂-3范围内复垦受漏油影响的土地。为了实施这项计划,公司将使用最优技术解决方案。 复垦的结果将是将土地恢复到符合俄罗斯联邦立法要求的状态。



未来十年,诺里尔斯克镍业计划完成诺里尔斯克地区的土地清理和土地复垦工作。目标将不再使用或已经拆除的设备从所在地清除出去。为此,该公司拟新建一个专门的清洁和后续土地复垦单位,并购买专门的设备以提高清洁效率。



公司将为土地资源措施投入3亿美元。



诺里尔斯克镍矿需要复垦的土地面积(Total land disrupted)比同类矿业公司少90%。



保护生物多样性



诺里尔斯克镍业了解环境保护和生物多样性保护的重要性,并努力将生产活动对生物资源可能造成的负面损害降至最低。



帕斯维克(15 公里)和拉普兰德(10 公里)保护区距离科拉采矿冶炼厂的生产场地相对较近,而普陀兰保护区的缓冲区距离公司的极地分部场地较近(80-100 公里)。贝斯特林采矿加工厂距离贝加尔湖地区的“橡树”区域保护区只有有 160 公里。2020 年,诺里尔斯克镍业公司的生产设施对位于保护区相对邻近的领土和自然保护区边界外具有高生物多样性价值的地区没有产生重大影响。



为了保护独特的北极自然环境,公司十多年来一直支持自然保护区的发展。 这种互动包括发展它们的科学和技术基础,支持公众、志愿者和教育环境计划。诺里尔斯克镍业还支持本国的动物保护区计划——这些计划主要研究和保护列入俄罗斯红皮书的珍稀濒危动物物种,包括大角羊、北极熊和白额雁。



在这些计划当中,一个特殊的方向是水生生物资源的繁殖。每年诺里尔斯克镍业公司都会资助旨在孵化和随后将有价值的鱼类幼鱼释放到水体中以进行繁殖的工作。2020 年,13.6 万条两个月大的河鳟鱼苗被释放到叶尼塞水域。在过去的四年里,得益于每年开展的工作,当地的茴鱼和鲟鱼数量增加了超过一百万条。 2021 年,公司将继续朝这个方向努力。



诺里尔斯克大型科考1和2



诺里尔斯克镍业公司负责联邦和地区项目的副总裁安德烈·格拉乔夫表示,环境战略的实施与系统性科学研究直接相关。



2020 年 7 月,在诺里尔斯克镍业公司的倡议下,俄罗斯科学院西伯利亚分院组织了一次诺里尔斯克大型科考。这次科考的任务不仅是调查诺里尔斯克热电厂-3 事件的原因和后果,而且还要开始对泰梅尔的生态系统和近几十年来的气候变化进行大规模的全面研究。



在诺里尔斯克工业区和泰梅尔的实地考察阶段,科考队采集了大约两千个水体、土壤、底部沉积物、生物体样本,并对永久冻土进行了仪器测量。考察的结论和建议被公司用于开展合理管理水资源的工作,以及实施与去年5月溢油事故相关的复垦措施。



“诺里尔斯克大型科考是自苏联时代以来俄罗斯首次在北极地区进行的大规模研究,其科考结果可以回答三个重要问题:了解燃料泄漏后的污染水平,寻找清理北极地区的最佳方法,制定新的北极地区管理原则”,安德烈·格拉乔夫说。



2021年夏天,诺里尔斯克镍业公司宣布启动第二次诺里尔斯克大型科考。



此次科考将进行景观、土壤、植物学研究,以及基于雷达卫星图像的解冻土壤变形率研究。土壤学家、生物学家、动物学家和永久冻土科学家将再次参与这项研究。



“我们为什么要做这一切?答案很简单:诺里尔斯克镍业的规模和战略前景需要对北极地区进行全面的研究,反过来,这些研究的结果将为我们公司的发展提供动力,“安德烈·格拉乔夫解释说。



诺里尔斯克大型科考第二阶段的其中一个任务是评估发生洪水时出现再次污染的可能性并考虑所有风险。第二阶段是对复垦前的土壤、植物和底部沉积物进行研究。第三阶段是复垦效果评估,计划在秋季进行。



与北方土著人民合作



目前,在公司经营活动地区附近的泰梅尔居住着10000 多名北方土著少数民族 (SIM) 的代表:涅涅茨人、多尔甘人、恩加纳桑人、鄂温克人和埃涅茨人。诺里尔斯克镍业尊重土著人民的权利、环境、传统文化和经济活动、历史遗产和利益,并致力于加强与他们的友好合作关系。在过去的几十年里,该公司一直在实施旨在提高泰梅尔原住民生活质量的慈善和社会项目。



去年,诺里尔斯克镍业公司签署了一项为期五年的协议,以实施一项旨在援助北方土著人民发展的综合计划,总金额达20亿卢布。其中,公司2020 年已经拨出约 8500 万卢布用于支持该项目。 这项计划包括支持传统活动、保护原始栖息地,以及为住房、医疗、基础设施、旅游社会文化项目提供资金。这些项目的清单是在当地社区的直接参与下制定的。



该计划总共包括42个项目,其中包括:

- 支持传统活动的项目;

- 住房建设;

- 建造新的急救站,购买特殊设备;

- 支持教育项目,建设文化之家;

- 建造儿童游乐场,购买运动器材;

- 旅游项目。



安德烈·格拉切夫解释说,该计划的特殊之处在于它完全基于土著少数民族人民的愿望。诺里尔斯克镍业基于对主要少数民族代表的调查结果,重点关注最受欢迎的支持措施。其中包括创造传统的季节性工作岗位,恢复皮亚西纳河鱼群和恢复野生驯鹿种群。



作为“新机遇世界”慈善计划的一部分,诺里尔斯克镍业公司还举办基金竞赛。基金支持不仅是为了保护传统风俗和工艺,还重点关注区域发展。最终赢得基金的包括一些部落社区、非营利组织和预算组织。今年的基金总额为 4600 万卢布。公司将支持 28 项对社会有益的举措,这些举措将在 2021-2022 年实施。这些举措旨在解决各种社会问题:民族语言的复兴、生态文化和环保运动的组织、泰梅尔半岛村庄基础设施的发展、历史记忆的保存等。



生态旅游



生态旅游的重要性不仅体现在人们对以前不受欢迎的偏远地区路线的兴趣日益浓厚,还在于它对保护北极自然资源具有十分重要的意义。2020 年,诺里尔斯克发展署完成了北极旅游集群总体规划第一阶段计划的制定,诺里尔斯克和杜金卡都被纳入其中。私人投资者准备为集群项目投资 43 亿卢布,用于发展基础设施。去年年底,这些地方的游客流量超过 5000 人次(相比2019 年增长 4%)。另外,它们首次就哈丹加地区的旅游经营商向地区旅游经营者出售旅游项目达成了协议,与世界自然基金会代表联合探险普罗奇雪瓦湾,正在开发有前途的旅游路线。



另一个项目是“扎通德拉”旅游集群,由诺里尔斯克镍业公司直接资助,投资额将达 200 亿卢布。 计划在西伯利亚最有趣和人迹罕至的地方之一 ——普托拉纳高原的玄武岩高原建立必要的旅游基础设施,以发展自然旅游。该项目每年可接待5万名游客。



M&M 公司的环境实践. 必和必拓集团的气候目标

—目前,温室气体排放量比 2017 年高 8%。到 2022 年,考虑到业务的拓展,生产排放(覆盖范围 1 和 2)应降至 2017 年及以下水平。中期目标是 2030 年将生产温室气体排放量减少至少 30%。长期目标是到 2050 年实现零排放;

—抵消排放的策略,包括获得排放配额(碳抵消,carbon offsets)。借助这种方式,到 2022年将实现目标;

—2019年宣布的气候投资计划(Climate Investment Program)将投资4亿美元用于减少生产和整个价值链上的碳排放;

—五年用水目标。2020财年的淡水抽取量比 2017年的基线低19%,高于15%的目标。

—到 2020 年中期,埃斯康迪达铜矿(Escondida)和斯宾塞铜矿(Spence)过渡100%使用可再生能源。



英美资源集团

—最初计划是将温室气体排放量(与 2016 年相比)减少 22%,2020年超额完成34%。目标是到 2030 年将温室气体排放量减少 30%。到 2030 年实现八项关键资产的碳中和,到 2040 年实现所有生产过程的碳中和;

—到 2030 年将能源效率提高 30%。2020年,能源消耗下降了8%。

—承诺减少覆盖范围 3 的排放,特别是在货物物流方面,预计到 2050 年将达到碳中和状态;

—可再生能源份额的增长 :2021 年起智利资产实现增长 100%,2022 年起巴西资产实现增长 85% 以上。就整个公司而言,可再生能源目前约占公司总能源产量的 15%。为了增加这一份额,公司将考虑利用自己建造自己的可再生能源生产基地。公司正在实施低碳运营解决方案,包括生产和使用氢气,在 莫加拉克维纳矿(Mogalakwena)启动一个电池项目;

—2020年节约用水的目标没有实现:减少了10%,而不是计划的20%。计划到2030年将取水量减少50%,再生水供应比例提高到75%;

—到 2030 年实现对业务所在地区生物多样性的净正面影响 (net positive impact, NPI) 的战略;



力拓集团

—气候目标。到2030年绝对排放量下降15%,排放强度到2018年下降30%。长期目标:到 2050 年在所有地点实现零排放。目标的实现与管理层薪酬挂钩。 2020年排放量与2019年相比没有变化,自2018年以来下降了3%。公司预计,随着这个领域内技术的开发和实施,该进程将在21世纪20年代末加速。

—计划在钢铁生产的最后一个环节创建低碳链。与中国宝武钢铁(China Baowu Steel)、清华(Tsinghua)、新日铁(Nippon Steel)等大客户共同制定了关于降低覆盖范围3排放量的目标。

—2020-24 年与应对气候变化相关的项目支出估计为 10 亿美元,其中 2020 年为 1.4 亿美元。

—如今,公司直接管理的企业75%的电力来自可再生能源。 2020 年,公司在西澳大利亚皮尔巴拉开始向可再生能源转型,正在那里建造一座太阳能发电厂。

—相比 2019 年,2020 年的用水量减少了 5%,而淡水在取水量中的份额从一年前的66%下降到39%以下。

—正在实施尽快恢复土地资源的政策,公司开始准备复垦阿盖尔钻石矿(Argyle)附近的土地。这座矿山已于 2020 年底停止生产,土地将归还给当地社区,与当地社区接触的种子收集工作已经开始。该公司正在研究创新解决方案,以便处理采矿活动影响的垃圾场,应对土地开垦问题。

—在生物多样性保护领域,基准是“无净损失”,即通过弱化影响在负面作用和积极结果之间取得平衡。例如,该公司正在监测稀有海龟的数量,这些海龟的传统繁殖地位于皮尔巴拉地区的兰伯特角附近。在马达加斯加,该公司在其 QIT 马达加斯加矿(QIT Madagascar Minerals)基地周围建立了三个保护区,以帮助保护当地社区管理的独特动植物(如狐猴)的栖息地。

—在废物管理领域,公司正努力通过增加废石、炉渣和尾矿的加工和再利用来尽量减少影响。例如,在蒙古的奥尤陶勒盖矿(Oyu Tolgoi ),高达 50% 的废物被回收利用,这不仅有利于减少储存量,还能刺激当地就业。在莫哈韦沙漠(美国)开采硼酸盐的废石中发现了高锂含量,他们正准备通过提取其中的锂来处理本应被销毁的尾矿。 2020年,公司再利用或回收利用非矿产垃圾约35.7万吨,矿产垃圾近1400万吨。



淡水河谷集团



—气候目标。该公司的目标是到 2030 年将其碳足迹(覆盖范围1 + 2 )减少 33%(与 2017 年的水平相比)。 2019 年,覆盖范围 1 和覆盖范围 2 的排放量为 1260万吨二氧化碳。整个价值链(覆盖范围 3)的排放量计划到 2035 年减少 15%(2018 年达到 5.86 亿吨二氧化碳当量)。一旦达到这些目标,公司将评估是否可以通过购买碳信用来减少剩余的排放量。长期目标是到 2050 年实现碳中和。该公司将在未来 10 年内斥资 20 亿美元用于减排项目。

—在能源领域,公司计划到 2025 年在巴西实现完全自给自足,到 2030 年仅使用可再生能源。随着巴西巴伊亚州“南方巨叶”风能项目(Folha Larga Wind Project)的启动,风能在公司投资组合中的份额将增加至 9%。在运输和生产中,柴油正在积极地被可再生能源替代。

—在布鲁库图矿(Brucutu)实施自主铁矿石运输系统。鉴于运输矿石的自动驾驶卡车消耗的燃料更少,这一举措在减少二氧化碳和颗粒物排放的过程中至关重要。

—人工智能领域的发展将优化货运运营,以最低的油耗提供所需的速度。公司将这个技术解决方案在巴西的资产中进行了测试,结果节省了 585000 升柴油,减少了 1500 吨二氧化碳排放,相当于种植了 2000 棵树。

—在环保领域,公司承诺保护8500平方公里土地,这是公司企业总占地面积的5倍以上。公司业务所在地有自然保护区。

—在全国原生植被恢复计划(National Plan for Recovery of Native Vegetation)的框架内,为了帮助实施《巴黎协定》,该公司承诺到 2030 年恢复 100000 公顷的退化地区((degraded areas)。位于林哈里斯的淡水河谷保护区 (Reserva Natural Vale) 占地 23000 公顷,覆盖大西洋沿岸一整片森林,是生物多样性保护和研究的主要来源。该公司还保护了位于帕拉州的热带森林,帮助应对全球变暖并防止森林退化造成的温室效应。

—淡水河谷基金会(Vale Fund) 成立于 2009 年,已承诺为 54 个项目提供约 1.2 亿巴西雷亚尔,以保护和可持续利用亚马逊河。



此外,2021 年 5 月,必和必拓、力拓和淡水河谷与行业组织澳大利亚采矿设备、技术和服务行业协会( Austmine )合作,发起了充电创新挑战( Charge On Innovation Challenge)倡议。这是一项针对技术创新者设计为重型卡车电气化开发新概念的全球竞赛。发起人解释说,采矿业需要为重型车辆快速充电的技术解决方案,因为在现有充电器的能力范围内暂时还做不到这一点。其最终目标是显著减少露天矿的排放,提高安全性和生产力。



伊戈尔·莱金,Rough&Polished通讯社