AGD DIAMONDS公司处理矿石量累计达 3000 万吨

2021年6月12日，俄罗斯独立日，AGD DIAMONDS公司的格里布选矿加工厂的矿石加工量达到具有纪念意义的数值——自矿床进入商业运营以来，累计处理矿石量已经达到3000万吨。公司指出，他们严格按照设计指标完成了这一具有纪念意义的数据。2020年，格里布选矿加工厂的矿石加工量达350万吨。
弗拉基米尔·马拉霍夫，Rough&Polished通讯社
评审
埃罗莎恢复了在艾哈尔选矿厂“朝霞”露天矿山的开采
埃罗莎6月份恢复了在艾哈尔选矿厂“朝霞”露天矿山的开采。公司的新闻办公室表示，公司已经将矿石运往14号工厂的矿石仓库，以进行后续的提炼并重新评估钻石的质量。
今天
诺里斯克镍业公司：生态、土著少数民族、公共监督
诺里斯克镍业公司负责可持续发展事务的高级副总裁安德烈·布格罗夫表示，公司为了实现各部门在生态和气候变化领域的战略活动，每年需要投入10亿美元。“该计划预计到2030年实现，比预估时间提前10年。根据我的计算，每年的花费将不到10亿美元，”他在俄罗斯联邦社会院圆桌会议上介绍诺里尔斯克镍业公司的环境战略时提到。
2021年6月25日
泰梅尔土著居民要求正义
泰梅尔土著居民协会主席格里高利·久加列夫对Rough&Polished通讯社表示，“我们反对某些人出于政治或商业目的利用我们泰梅尔人。”
2021年4月27日
印度的宝石和珠宝出口正迅速恢复
据门户网站gjepc.org报道，在经历了与新冠疫情长达8个月的艰苦斗争后，印度宝石和珠宝行业出现了复苏的迹象。
2021年1月14日
印度裸钻生产正在扩大生产
印度钻石切割和抛光中心苏拉特一如既往地正常开展业务。制造业有望在排灯节过后逐步恢复，预计将有近20万名农民工重返工作岗位。根据媒体报道，来自全球的订单纷至沓来，包括最大的市场美国和中国。因此，制造商们正努力在圣诞节和新年之前完成订单。按照传统，排灯节假期一般持续两周到一个月。而今年，苏拉特的切割工厂将假期缩短到几天，以便贸易行业能够重建其业务——这些业务曾因新冠疫情的隔离措施被中断。
2021年1月12日