戴比尔斯最近一次毛坯钻石销售收入提高

今天 分析

根据戴比尔斯（De Beers）母公司英美资源公司（Anglo American）的数据显示，戴比尔斯在第五个销售周期的收入达到4.7亿美元，相比上一个销售周期的3.85亿美元有所增长。



“随着美国和中国主要消费市场对钻石首饰的需求持续增长，印度的制造能力不断恢复，我们看到第五个销售周期对毛坯钻石的需求强劲，”戴比尔斯首席执行官布鲁斯·克利弗（Bruce Cleaver）说道，“随着下半年逐渐来临，市场上的情绪变得越来越乐观，尽管与全球疫情相关的风险持续存在，但当前的市场状况仍让我们备受鼓舞。”



据媒体报道，戴比尔斯最近在其第五个销售周期中提高了一些毛坯钻石类别的价格，原因是切割商的需求不断增长。

彭博社（Bloomberg）援引匿名人士的话报道称，戴比尔斯将某些类别的 2 克拉以上钻石的价格提高了约 10%，而其他昂贵产品的价格也有几个百分点的涨幅。



此外，钻石矿业公司还提高了部分小颗粒钻石产品的价格。

据彭博社报道，戴比尔斯的数字自去年底以来一直在上升，并且已经恢复到新冠病毒爆发前的水平。



马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑





