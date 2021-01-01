诺里斯克镍业公司将支持科拉半岛的萨米人

今天 分析

6月5日，在2021年圣彼得堡国际经济论坛上，诺里斯克镍业公司与科拉半岛萨米人协会签订《互助与合作协议》。按照协议规定，诺里斯克镍业公司将为萨米人提供支持，帮助他们保护和发展摩尔曼斯克地区的萨米语，以及土著居民的文化和传统经济活动。



是当初科拉半岛萨米人协会主席叶列娜·罗切娃感谢诺里尔斯克镍业公司对几个具有社会意义的项目提供的支持，其中包括2019年帮助出版了《萨米文字年鉴》，去年协助建造了一座纪念碑，以纪念萨米驯鹿士兵（苏联在北极的捍卫者）做出的壮举。



诺里斯克镍业公司副总裁安德烈·格拉乔夫强调说：“当地社区代表着北方土著少数民族的利益，对它们的支持措施一直是诺里斯克镍业公司关注的问题。我们公司一直在制定的土著权利政策（Indigenous Rights Policy）框架内采取措施。公司与泰梅尔北部土著协会合作方面拥有丰富的经验：诺里尔斯克镍业公司正与部落社区合作实施一项五年发展计划。虽然我们没有在摩尔曼斯克州传统萨米人居住的地区设有工厂，但我们一直都非常理解公司运营所在地区居民的需求。今天，我们有充分的理由把我们的合作推向新的高度。”

在圣彼得堡国际论坛期间，安德烈·格拉乔夫表示，公司与北方土著少数民族、克拉斯诺亚尔斯克边疆区的土著少数民族，以及泰米尔人代表签订了类似的协议。各自达成的协议包括数十个不同的项目活动，涵盖文化活动和住宅建设等领域。



联邦民族事务局局长伊戈尔·巴里诺夫表示：“在没有土著居民参与的情况下决定他们的命运是荒谬的。”他指出，“我们在泰梅尔及尤格拉举行的电话会议上讨论了关于企业支持北方土著居民发展应承担的社会责任的问题。”

诺里斯克镍业公司副总裁说：“我们已经邀请泰米尔社区的所有代表参加极地分会的协调委员会。我们在半岛有 36 个大社区和 14 个小社区。每一个声音对我们来说都很有价值，所以我们邀请了所有 50个社区的代表加入这个委员会。”



来自国外的参与者也注意到诺里尔斯克镍业公司的成功案例。北极大学联盟主席拉斯·库勒鲁德（Lars Kullerud）表示，诺里尔斯克镍业公司曾多次在自己的企业接待过我，我了解他们的工作。让我惊讶的是，那里的人不仅在不断提高自己的业务水平，还在研究北极工作的具体情况。他们应该了解与土著少数民族互动的具体情况。”

俄罗斯联邦北方、西伯利亚、远东土著居民协会主席格里高利·莱德科夫认为他们的使命和主要任务是保护他们的身份，保护他们的语言、传统价值观和知识。

诺里尔斯克镍业公司副总裁在与北方土著人民的合作中坚持同样的想法：“人道主义部分很重要。 我们很清楚，如果人们失去了语言，失去了根基，那么他们就会失去领土，这是一条直接走向灭亡的道路。”



安德烈·格拉乔夫指出：“与北方人民的联合工作制度在泰梅尔取得了成功。 因此，现在诺里尔斯克镍业公司决定在科拉半岛实施一个类似的项目。”

根据诺里尔斯克镍业公司副总裁的说法，“该协议涵盖了生活的方方面面：从萨米文学的各种作品的出版到各种联合项目——例如，与保护当地人民的生活、文化、手工艺有关的项目。”



弗拉基米尔·马拉霍夫，Rough&Polished通讯社





