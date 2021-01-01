AGD DIAMONDS钻石公司在安特卫普拍卖会上共出售毛坯钻石8700克拉 11月24 ，AGD DIAMONDS钻石公司旗下的格里布钻石销售公司通过（比利时）安特卫普的拍卖系统，共出售特殊尺寸的毛坯钻石8700克拉，总价值达2300万美元。所拍出的钻石占拍卖钻石总量的95%。

DMCC在以色列钻石交易所开设代表处 迪拜多种商品交易中心（Dubai Multi Commodities Centre, DMCC）11月30日在拉马特甘的以色列钻石交易所（Israel Diamond Exchange, IDE）大楼正式设立新的代表处。迪拜多种商品交易中心执行主席和迪拜钻石交易所主席艾哈迈德·本·苏拉伊姆(Sultan Ahmed Bin Sulayem)、迪拜多种商品交易中心特别顾问马丁·雷克（Martin Leake）乘坐阿联酋飞往以色列的第一班定期班次抵达，参加了代表处的开幕式。