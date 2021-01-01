如果天然钻石没有社会目的，那么天然钻石到底是什么？让我们以最大的品牌为例提出一个问题：“戴比尔斯及其品牌永恒印记（ForeverMark）到底意味着什么？”…答案可以激发你们的灵感。
理查德·切沃德（Richard Chetwode）。 2021年4月12日。个人电子邮箱地址：richard.chetwode@btinternet.com
30年前，对于大多数消费者而言，天然钻石就是纪念爱情的完美礼物。 互联网和社交媒体不存在，产品和品牌不需要做出解释——消费者对其中的大部分信息都深信不疑。
如今，年轻的天然钻石珠宝消费者，包括千禧一代、Y和Z代人都很重视为人诚实和品行端正，相比前几代人也更关心他人。他们正在寻找值得信任的事物，他们信任的品牌也都与他们所信奉的理念息息相关，或者是他们熟知的。他们想知道，自己购买奢侈品的行为不仅无害，而且还会带来一系列好处。在规则被遵守的可持续发展环境中，只有他们的朋友认为佩戴钻石是一件好事，他们才会感到放心。他们不仅具有社会意识，而且对“全球性”（全球：全球+区域，glocal: global+local）的考虑越来越感多（商业世界是全球性的，也是区域性的：“本地”矿工是否获得了合理的工资；他们的工作条件怎么样）。年轻的消费者想知道：“您的目标是什么？您的社会目标是什么？您做了哪些好事”他们会与具有明确社会目标的品牌建立情感依恋……当然，或者敬而远之。
就在两周前，苏格兰酿酒品牌酿酒狗（Brewdog）的创始人宣布了一项计划，他们将把最近收购的位于苏格兰的金拉拉（Kinrara）庄园（占地10000英亩）改造成英国最大的伍德兰（Native Woodland）林区和皮特兰（Peatland，恢复泥炭沼泽）项目。该公司每卖出一个混合包装（容器包装）的酿酒狗啤酒就会种植一棵树……最终将为当地种植数百万棵树。酿酒狗的“失落森林”最终将能从大气中捕获100万吨二氧化碳；该项目还将包括绿色酒店、环保露营…等，以帮助人们与自然界重新建立联系……所有这些都来自啤酒厂。为什么？因为成功的公司认识到当今社会的目标和可持续性是他们所做工作的核心，就像它们对于成功的品牌的一切（从工作环境到生活方式、工作条件、质量、营养、每个工人的睡眠以及他呼吸的空气）都至关重要;从接待员到管理员、司机、销售员和首席执行官，他们都是公司和/或品牌所代表的价值观。最后，这对业务当然也有好处。
这是一些一般矿业公司尚未解决的问题。过去，他们中的许多人主要集中在产生（短期）股东回报上。尽管他们是好雇主，创造了良好的工作条件，并在严格的现行法规框架内控制所有对环境造成的影响。但他们对业务所在的当地社区的贡献主要通过创造工作岗位、纳税（在某些国家，税率几乎是惩罚性的）、本地外包、技能开发和培训。有些走得更远，例如，向当地的教育项目和当地的小企业计划捐款。但这是一个商业环境，在这个商业环境中，股东仍然比其他行业参与者拥有绝对的优势地位。一般情况下，社会责任、环境责任与可持续性似乎是“额外条款”，只要得过且过即可，或者因为它们是一项监管要求，需要在年度报告中反映出来。对于钻石开采公司，尤其是那些最终不是为实现工业目的，而是制作高级奢侈品而进行开采的公司来说，将环境的可持续发展作为价值观不仅是出于声誉或潜在问题考虑，而是因为终端消费品，……消费者正在关注这个问题。
那么，毛坯钻石和抛光钻石又如何呢？ 好消息是，整个钻石开采对环境的影响很小。 首先，世界上没有太多的钻石矿；其次，钻石矿在开采过程中不使用可能对环境造成永久性影响的化学物质。
如果您想挑战一家钻石公司，那么显然最大的目标就是戴比尔斯（De Beers）及其永恒印记品牌。在钻石开采和品牌塑造过程中，它们可能是规模最大的，并且涉及钻石管道的所有部分——从矿山都戒指。补充一点信息，我二十年前离开了戴比尔斯（De Beers），但是为了使本文完全客观，我决定不与公司中的任何人交谈。这里有一些问题……“除了所有这些公司口号和公共关系外，……它们的真正目的是什么？它们的社会目的是什么？”
在钻石行业，人们广泛认为戴比尔斯是推动业务有效发展的领导者。我们给这一项打钩。还有一点，负责任的采矿、良好和诚实的业务、行业领先的环境标准以及符合道德的采购是其采矿和销售业务的核心……再打个勾。太好了，除了怀有幻想的人可能会说一句无可辩驳的话——难道不是每个企业都应该这样做吗？我同意，这听起来似乎很不公平，但是既然我们已经勾选了这两个项目旁边的框，我们就将其设定在当前这个阶段：“我们很高兴您正在做我们希望任何行业都可以做的事情。”继续往下。问题最好这样问：这对于今天的新消费者来说足够了吗？ ...
不，还不够…但是，当您真正从事矿业开采时，它确实变得非常有趣。如果您购买戴比尔斯旗下永恒印记的一颗钻石，而这颗钻石又是从博茨瓦纳朱瓦能矿（Jwaneng）开采的，那么
您不仅在购买负责任的开采钻石：一个男生或女生在朱瓦能矿区的学校操场上快乐地玩耍；他们和他们的朋友十分快乐，全都身体健康且受过良好教育；他们有充满机遇的未来，而原因可能是他们的母亲和/或父亲拥有直接或间接受雇于钻石矿的高技能工作。与非洲的许多其他人不同，这些孩子仅由于一个原因就获得了真正的生活机会——因为您刚刚购买了这颗钻石。您怎么会对这次购买不满意呢？
看看博茨瓦纳的钻石成就。20世纪60年代，戴比尔斯（De Beers）在卡拉哈里沙漠边缘发现钻石时，博茨瓦纳是世界上最贫穷的国家之一。 今天，它是一个中等收入国家，可能是非洲各国中政府开展良好工作的最佳典范，而钱来自…钻石。
但是就戴比尔斯而言，它已经发展成为一种公司，一种DNA哲学——从人们的观点出发，不再归结为对他们所参与的社区做出贡献，他们的思想更加深入。 如果您将天然钻石视为大自然的奇迹，那么您必须保护天然钻石的起源，并且五十多年来，戴比尔斯（De Beers）在其所有采矿业务中一直是自然保护的领头羊。
如今，对于每公顷因采矿而受到影响的土地，他们将开展6公顷的保护工作，他们在这片土地上为保护某些濒危物种所做的工作令人鼓舞。
亚洲市场对象牙的渴望似乎永不满足，大象在整个非洲受到的威胁越来越大，大多数情况下是由于偷猎造成的。一个世纪前，非洲有1200万头大象，现在不到40万头，其中每年有2万头因为象牙被宰杀。在某些地方这个数量显得太多了。在许多地区，偷猎已经导致大象种群灭绝，但是鉴于生态旅游的发展，它们对非洲经济的可持续发展至关重要。此外，如果没有大象，我们将生活在什么样的世界？
我记得在1992年参观了戴比尔斯（De Beers）在南非的威尼斯钻石矿（Venetia），当时，这个矿山刚刚建立。 6头孤象被运送到矿山周围自然保护区，面积达32000公顷。今天，这个保护区居住着狮子、猎豹、豹、非洲野狗、长颈鹿和各种羚羊，……只有一个问题，而且相当严重。戴比尔斯（De Beers）在保护大象方面做得非常出色，以至于从环境角度来看，这些惊人的巨型动物数量已经达到270只，而它们生活的区域却只能容纳60-70只大象。在狭小空间内容纳过多的大象最终将破坏整个栖息地，不仅危害大象的生命，还会危害所有其他需要进行保护的生命。往年，在其他保护区中，当太多的大象威胁要破坏整个栖息地时，猎人会被吸引过来，他们和客人被允许（花费巨款）猎杀大象，这笔钱（我希望）被用于支持当地人口的发展。但是，如果您关心自然，那么在需要保护大象的世界中，猎杀似乎根本是错误的。
因此，戴比尔斯（De Beers）参与了一个不寻常的项目。他们开始将200头大象运送到邻国莫桑比克金纳维国家公园的安全区，该地距离威尼斯钻石矿1700公里。金纳维国家公园占地40万公顷，但经过数十年的战争和偷猎，仅存8头大象。钻石矿业公司运送大象穿越非洲是为了帮助邻国居民重建其生态旅游和野生动物产业，成为这个行业的一部分真是太棒了……这不像在西部高速公路上开车，而是在非洲乡村开车！我想说，任何不支持该项目的人都应该受到鄙视，过马路最好不要与他见面……但是，他们所做的确实是正确的选择。
在博茨瓦纳，戴比尔斯及其合作伙伴博茨瓦纳政府是世界上最大的白犀牛繁殖者和保护者，这种动物因其角中含有所谓的壮阳药而被灭绝。很少有人知道，当他们购买戴比尔斯永恒印记钻石时，自己是在给他们的子孙后代创造一个难得的机会，让他们可以在野外看到其中一种稀有而宏伟的动物。
另外，可持续发展还意味着保护您的工作环境，年轻的新钻石消费者非常了解，他们将必须承担前几代人对地球造成的损害所带来的一切后果。也许这可以解释为什么许多人愿意减少购物场所，从而减少购物对环境的影响。
保护濒临灭绝的物种和保护自然环境都是戴比尔斯哲学的核心，因为自然界是天然钻石的核心。
一位批评天然钻石的环保评论家可能会简单地指出，钻石开采过程中会使用大型挖掘机，会在地面上挖一个永久存在的大洞……而您不应该这样做。这个问题的答案分为两部分。首先，在采矿和加工方面，戴比尔斯（De Beers）承诺其下一个矿山将实现碳中和。它们都是世界领先的矿业公司并努力实现零排放的公司集团的一部分，它积极参与绿色氢能源的创新发展——太好了！但是，同一位批评家可能会说，您不仅开了一个大洞，而且还从粉碎的金伯利岩矿石（含有钻石的基质岩石）中提取了天然钻石，您必须将这种粉碎的矿石存储在……大堆中。当然，它是一个结构良好的堆，但它仍然是一个堆。您如何证明这一点？实际上，这很容易，但是让我们退后一步看看为什么。
我们地球上只有1％的岩石是所谓的“超碱性”岩石，这意味着它们能够自然吸收（并捕获）大量的二氧化碳。金伯利岩就是这样的一种超碱性岩石，但显然只有在将其带到地表时才能捕获碳排放。但如果在钻石开采过程中将其压碎后再吸收二氧化碳会更好，因为它的表面积会急剧增加，而捕获二氧化碳的能力也会成倍增加。这就是为什么戴比尔斯在2016年与许多国际大学合作启动了一个试点项目，以研究金伯利岩的碳捕集潜力。早期研究似乎表明，常规钻石矿的所有二氧化碳排放量只会消耗岩石储碳潜力的10％，其余90％则吸收其他来源的碳排放。换句话说，当您挖这个“洞”时，您正在开采大量的岩石，这些岩石现在可以吸收大量的碳排放物，远远超过了所产生的碳排放量。这意味着，通过购买天然钻石，几乎可以肯定您正在帮助地球。
葛丽塔·滕伯格（Greta Thunberg），让您未来的丈夫或伴侣为您购买天然钻石...或其他东西！
但这还不是全部。戴比尔斯和永恒印记倡导的另一个核心价值是妇女和妇女权利。确实，他们并不孤单……正如美国前国务卿希拉里·克林顿（Hillary Clinton）所说：“我相信，妇女和女童的权利是21世纪未完成的事情，”但这仍然是正确的事情。 。七十多年前，玛丽莲·梦露（Marilyn Monroe）在1953年大热的《绅士爱美人》（Gentlemen Prefer Blondes）中发行了标志性歌曲“钻石是女孩最好的朋友”（Diamonds are a Girl’s Best Friend）。这个标题在当今时代可能不会受很多人欢迎，但是在当今世界的背景下，戴比尔斯（De Beers）为这首歌赋予了完全不同的含义。天然钻石不能只是佩戴钻石珠宝的女性的朋友。从开采到成为高级钻石珠宝的一刻，它们都应该成为天然钻石和钻石行业中每个女人的最好朋友。为此，该公司致力于在所有业务领域中赋予妇女权力并为妇女提供机会，这在历史上一直由男性主导的行业中显得尤其重要。 2018年，该公司加入了联合国的HE4SHE（为她而做）计划，该计划旨在确保男性成为赋予女性权力的问题的一部分。他们对联合国的承诺是到2020年实现权利平等。
天然钻石为需要增加就业机会的国家做出财政、环境和社会贡献，并利用开采天然钻石过程中所制造的财富为这些国家的所有人谋福利。天然钻石和抛光钻石的历史，尤其是但不仅限于戴比尔斯和永恒印记，正在贡献力量，特别是因为大多数钻石都来自发展中国家，并在印度进行切割和抛光。
这就是为什么天然钻石和抛光钻石的历史极为正面的原因。天然钻石一直代表着一种独特的方式来表达自己，而无需言语。当您佩戴天然钻石时，它们不仅是爱情的终极象征，而且您在默默地展现出另一组价值。美观、真实性、稀有性、可持续性和社会责任感对于天然钻石来说是一个伟大的故事，也是一个值得讲述的故事。
理查德·切沃德经营一家钻石咨询公司。
他还是纳米比亚钻石矿业公司Trustco Resources的董事长，在澳大利亚技术公司Fine Arts Bourse担任顾问委员会主席，并为许多钻石（及其他）公司提供咨询服务。在本文中，他表达了自己的见解。
评审
印度的宝石和珠宝出口正迅速恢复
据门户网站gjepc.org报道，在经历了与新冠疫情长达8个月的艰苦斗争后，印度宝石和珠宝行业出现了复苏的迹象。
2021年1月14日
印度裸钻生产正在扩大生产
印度钻石切割和抛光中心苏拉特一如既往地正常开展业务。制造业有望在排灯节过后逐步恢复，预计将有近20万名农民工重返工作岗位。根据媒体报道，来自全球的订单纷至沓来，包括最大的市场美国和中国。因此，制造商们正努力在圣诞节和新年之前完成订单。按照传统，排灯节假期一般持续两周到一个月。而今年，苏拉特的切割工厂将假期缩短到几天，以便贸易行业能够重建其业务——这些业务曾因新冠疫情的隔离措施被中断。
2021年1月12日
科斯京准许转售AGD Diamonds公司
俄外贸银行集团首席执行官安德烈·科斯京在外贸银行资本投资论坛“俄罗斯在召唤！”的新闻发布会上说，至少有两个认真的买家对钻石开采公司AGD Diamonds感兴趣。
2021年1月4日
AGD DIAMONDS钻石公司在安特卫普拍卖会上共出售毛坯钻石8700克拉
11月24 ，AGD DIAMONDS钻石公司旗下的格里布钻石销售公司通过（比利时）安特卫普的拍卖系统，共出售特殊尺寸的毛坯钻石8700克拉，总价值达2300万美元。所拍出的钻石占拍卖钻石总量的95%。
2020年12月22日
DMCC在以色列钻石交易所开设代表处
迪拜多种商品交易中心（Dubai Multi Commodities Centre, DMCC）11月30日在拉马特甘的以色列钻石交易所（Israel Diamond Exchange, IDE）大楼正式设立新的代表处。迪拜多种商品交易中心执行主席和迪拜钻石交易所主席艾哈迈德·本·苏拉伊姆(Sultan Ahmed Bin Sulayem)、迪拜多种商品交易中心特别顾问马丁·雷克（Martin Leake）乘坐阿联酋飞往以色列的第一班定期班次抵达，参加了代表处的开幕式。
2020年12月21日