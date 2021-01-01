回顾2020，复苏中的增长力量

——积极乐观，顺势而为。2020的上半年，我们没有预料到，新冠肺炎疫情由点及面的全球爆发。2020的下半年，我们没有预料到，市场的恢复比我们想象中的要更快，更好。2020年，在一片阴霾中，分明见到了曙光和力量。疫情对整体经济的打击，全方位，无死角。过去五年来，社会消费品零售总额在2020年首次下滑，同比下滑3.9%至39万亿。而珠宝行业在疫情来临之前，已经经历了数年的低谷期。2016至2020年，限上单位金银珠宝类商品零售值逐年下滑，占社会消费品零售总额的比例从0.9%下滑至0.6%，2020年为2376亿元（图1）。图1 2016-2020年社会消费品零售总额与限上单位金银珠宝类商品零售值2020年伊始，突如其来的疫情，令珠宝行业在原本的雾霾中更加蒙上阴影。上半年因疫情导致的全面封锁，对珠宝消费的打击极其沉重。但随着疫情得到有效控制，实体经济逐渐复苏，珠宝消费信心也得到了极大的恢复。在全球珠宝市场遭受严重冲击的2020年，率先实现复工复产的中国，成为全球市场的强心针。据贝恩公司测算，2020年中国内地奢侈品市场从4月开始回暖，预计全年将实现48%的增长，达到近3,460亿元，中国内地市场在全球奢侈品市场的整体份额翻了一倍，从2019年的11%跃升至2020年的20%，其中，珠宝品类销售的同比增速高达80%，远高于美妆和腕表等品类。后疫情时期下，珠宝消费的复苏好于整体社会消费品。2020年，社会消费品零售总额自8月起呈现同比增长，单月最大增幅出现在11月，同比增长5%。而限上单位金银珠宝类商品零售值自7月起即呈现同比增长态势，单月最大增幅亦出现在11月，同比增长达25%（图2）。图2 2019-2020年各月社会消费品零售总额与限上单位金银珠宝类商品零售值事实上，珠宝行业在后疫情时期的复苏，与过去几年的低迷，形成了强烈的对比。自2018年，限上单位金银珠宝类商品各月零售值均低于上年同期。但2020年7月，当珠宝消费开始复苏时，竟呈现出多年久违的同比增长态势，第四季度销售额超过2018年同期水平，其中，11月销售额甚至超过2015年同期水平，当月销售额达258亿元，创近六年新高（图3）。图3 2017年-2020年限上单位金银珠宝类商品各月零售值得益于疫情得到有效控制，中国大部分珠宝店铺在第一季度关停后，于第二季度开始恢复营业，零售气氛逐步提升。港资企业位于内地和港澳的店铺业绩呈现冰火两重天，内地市场是整体销售的领头羊，抵消了香港和澳门市场的持续疲软。周大福集团（包括内地及港澳市场）2020年第一季度的销售额同比下滑约45%，第二季度同比降幅收窄至20%，最终在第三季度反弹了3%，第四季度同比增长17.5%。2020年，周大福内地市场同店销售额于第三季度恢复同比正增长，港澳同店销售额自第三季度起降幅收窄（图4）。截至2020年12月31日，周大福共有4442个零售点，其中第三季度和第四季度，周大福集团在内地分别新增257和286个零售点（以加盟店为主）。六福集团内地店铺零售额自2020年第三季度起转跌为升，有低单位数字增长，其中，钻石产品的零售额录得双位数字增长。2020年自第三季度起，六福集团同店销售降幅收窄，内地市场同店销售额于第四季度录得正增长（图4）。截至12月31日，六福在中国内地的店铺总数达到2249家，全年净增加店铺225家，其中，第四季度净开店142家（新增144家，新关闭2家）。图4 2020年周大福集团、六福集团同店销售额同比变动（注：截至第四季度，六福集团内地市场中，自营店占比约4%，品牌店占比约96%。）2020年，周大生前三季度营业收入分别为6.78亿、9.96亿、16.75亿元，第一、二、三季度较去年同期变动幅度分别为-38.25%、-22.94%、17.94%，第三季度在二季度业务逐步恢复基础上实现了一定幅度增长。2020年截至9月，周大生累计新增门店348家，累计撤减门店339 家，净增加门店9家。中国内地的奢侈品品牌，在2020年初经历了异常艰难的开局，但到年末时，一些品牌却实现了两位数甚至三位数的增长。LVMH集团第四季度珠宝销售额为23.66亿欧元，同比增长9%，珠宝是公司销售表现最好的品类，特别是宝格丽的销售额，增长达到“两位数”。蒂芙尼假日季中国的销售额增长超过50%。历峰集团第四季度在中国的销售额同比增长达了惊人的80%，珠宝是公司销售表现最好的品类。2020年初，由于疫情管控、全面封锁，实体店无法营业，各行各业相继加入直播阵营，珠宝行业的直播电商亦全面开花。。周大福于2020年2月与薇娅合作带货足金手链，168件上架秒售罄，3月与李佳琦合作的慈善公益直播活动反应热烈，约5,000件珠宝上架秒售罄。Pandora与李佳琦合作，2500件银质手链产品上架即售罄。施华洛世奇多次与淘宝头部主播薇娅、烈儿宝贝进行合作，但每次合作仅1款产品且限量2000件左右。以2020年11月1日中国黄金与胡海泉合作的抖音直播专场为例，单场GMV达到了1.4亿元。蝉妈妈数据显示，这场直播单品销售额最高的是价值2万元的金条，销量高达1816件，销售额达到了3677.4万，占据整场直播销售额的25.7%。据悉，直播黄金金条时，主播收取的佣金极低，由于黄金的硬通货加持作用，只需将每克单价调低几元钱，就足以让大众抢购，为主播带来上千万的GMV。除金条以外，该场直播大部分的黄金产品单价都在200-500元之间，黄金含量并不高，但由于价位较低以及品牌保证，一共12件单品销量都过万。图5 2020年11月1日中国黄金与胡海泉合作的抖音直播专场数据分析（图源蝉妈妈）周大福构建了以实体店经营为主，线上销售为铺，工具应用赋能，O2O互动引流形成销售闭环的智慧零售生态圈。除周大福网络旗舰店、天猫、京东、唯品会为主的传统电商平台外，周大福大力推动包括O2O 配送（即将线上订单发送至零售点以安排寄送服务）、云商365及云柜台在内的线上线下（O2O）相关业务，带动中国内地电商及O2O相关零售值按年录得67.1%增长，销量亦上升12.0%。基于腾讯企业微信，周大福开发了专用的“云商365”。2020年4-9月，周大福借助“云商365”开拓私域市场，接触逾 200 万名顾客。透过“云商365”购物的顾客中，新顾客约占 50%，且平均售价及销售转化率普遍比电子商务平台为高。此外，截至 2020年9月30日，周大福于超过 1,000 个地点配置了云柜台，主要分布于中国内地的零售点。云柜台互动平台嵌入丰富的产品视频、3D展示、主题页面设计、游戏互动、全品类展示商品，支持顾客扫码下单，可选门店自提与快递，活跃门店氛围的同时，解决门店囤货压力，并通过人脸识技术别对到访门店内的新老顾客比例、来访周期、顾客活跃度进行分析，提供决策支持。2020年第二至第三季度，周大福中国内地电商与O2O 相关业务的零售值上升 21.8%，占中国内地零售值的 5.6%。第四季度，周大福中国内地电商与O2O 相关业务对中国内地零售值的贡献进一步上升至8.3%。图6 周大福智慧零售生态圈（图源周大福2020年广州珠宝钻石国际年会演讲）除周大福外，六福集团报告亦指出，2020年第四季度，其内地电子商务业务表现出色，在季内的销售额同比增长54%。周大生通过直播带货等新的营销方式使得电商销售快速发展，2020年第一至第三季度，自营线上（电商）实现营业收入7.02亿元，占营业收入比例达20.97%，其中，第三季度自营线上（电商）业务实现营业收入3.15亿元，同比增长159.95%。回顾2020年的中国珠宝市场，数据显然比我们的预期更乐观。展望2021年，面对不确定的外在环境变化，除了积极乐观，更重要的也许是以客户为核心，顺势而为。据贝恩公司数据，中国的千禧一代（1980-1995年生，约3.2亿人）是天猫奢侈品消费的主力军，而Z世代的消费者（生于1995年后，其中20岁及以上约8000万人）正在成为新崛起的消费人群，平均第一次购买奢侈品是在20岁。年轻一代的消费者，出生和成长在数字化的时代，主要从数字渠道了解信息。在天猫的奢侈品消费者问卷调查中，Z世代购物者的信息搜集渠道完全以线上为主，电商平台、小红书、品牌中国官网或App是他们最主要的三个信息来源。积极布局数字化营销，不仅仅指布局线上的销售渠道，更简单易行的，是从布局线上营销平台开始着手，提高消费者对品牌的认知度，让消费者先“种草”，再“拔草”。此外，成熟的电商平台都提供了丰富的营销玩法，接入了ERP/CRM、智能客服等第三方服务，中小品牌不需要太大的数字化建设投入，也能轻松玩转数字营销。Z世代的消费者，与其他几代人相比，更强调“追求时尚”，也更喜欢小众设计款和联名款，这无疑为中小品牌的发展提供了机遇。小而精、有独特主张、有调性的品牌，与任何时候相比，都更容易打下自己的一片江山。2021年，期待珠宝行业有更新突破！