投资者的钻石：值得购买吗？

在2020年带来的众多惊喜中，俄罗斯居民对股票市场的兴趣空前高涨：经纪人账户的数量从420万个增至880万个。股票市场的交易量打破了历史记录，是2019年交易量的两倍。但俄罗斯投资者的主要兴趣集中在外国（主要是美国）发行人身上。通过证券投资，俄罗斯居民向海外转移的资产达102亿美元，是2019年的5倍。整个交易过程的信托受益人是圣彼得堡证券交易所，它为俄罗斯投资者提供了1500多种流动性最高的外国工具，并将2020年的营业额从50亿美元增加到250亿美元。俄罗斯居民喜欢美元资产的主要原因不难猜。首先，人们希望避免卢布贬值造成的损失，通过俄罗斯公司不能提供或者不能完全提供的工具使投资多样化。例如，因为新冠病毒造成的疫情，制药领域显得尤为有吸引力，但俄罗斯却没有像辉瑞（Pfizer）、默克（Merck）、强生（Johnson & Johnson）这样的公司。可以说，还有十几个经济领域也是如此，与美国相比，俄罗斯的股票市场极其狭窄。珠宝零售也属于此类，这里没有俄罗斯发行人。不过，圣彼得堡证券交易所为投资者提供了最大的钻石珠宝零售商——美国西格内特珠宝有限公（Signet Jewelers Limited，NYSE：SIG），最近该公司表现出非常有趣的动态。西格内特珠宝有限公司成立于1949年（1993年之前被称为拉特纳集团Ratner Group）。该公司目前在百慕大离岸注册，在美国、加拿大和英国运营。它旗下有3000多家商店，包括凯伊珠宝（Kay Jewelers）、扎莱珠宝（Zales Jewelers）、杰瑞德（Jared）、JamesAllen.com、Piercing Pagoda、Peoples Jewellers、Mappins Jewellers、H.Samuel、Ernest Jones等。西格内特在博茨瓦纳还有一家切割厂，是戴比尔斯（De Beers）和埃罗莎的客户。如今，西格内特珠宝公司的资本总额约达20亿美元，并且控制着美国钻石珠宝市场的7％左右，考虑到美国珠宝市场70％以上的运营商是相对较小的非上市公司，7%这一数字已经相当可观。自2011年（即自2008年-2009年危机后美国市场稳步复苏以来）到现在，西格内特珠宝公司的股价动态如下图所示：这些年的卖出价动态图如下所示：西格内特珠宝公司股票出售价的动态发展与美国钻石珠宝市场的状况紧密相关：后者在经历了金融和经济危机之后，2009-2010年出现明显的下降，而后又稳步增长，逐步稳定在高位水平上。但西格内特珠宝公司的市值却崩溃了：从2015年到2020年3月，其股价无情地从150美元跌至7美元——跌幅超过2000%。由于这些年来对钻石珠宝的需求相对稳定，因此应从内部冲突和公司治理缺陷中寻找导致投资者如此失望的原因。确实，在2017年至2019年之间，公司不得不解决一系列诉讼，涉及从歧视女性雇员到指控操纵客户信用卡的一系列诉讼。除了名誉受损外，公司为了扩大受控品牌产品线而进行了一系列并购，其受争议的决策也致使公司利润下降，对股价动态产生了极为不利的影响。2017年7月，在宝洁公司（Procter & Gamble,）拥有多年管理经验的维吉尼亚•德罗索斯(Virginia Drosos)开始担任西格内特珠宝公司首席执行官一职，管理团队发生了重大变化。 2018年3月，该公司宣布了一项为期三年的“西格内特光辉之路”计划，旨在降低成本，发展市场分析、市场营销，尤其注重发展电子商务。管理层为区分西格内特所控制的品牌做出了巨大的努力，已经针对每个品牌的特定受众精心调整了电子交易平台，例如采用创新的解决方案来显示信息，创建对客户最为友好的界面等。公司还非常重视人员再培训，简化了管理流程。当然，这个革命性的业务重组计划耗资巨大，西格内特珠宝在2019财年出现了净亏损，并在2020年停止支付股息。这些情况，再加上三月份的整体“沦陷”，最终使报价跌至谷底：2020年3月23日，股价达到5.84美元，达到过去十年来的最低水平。尽管公司股价随后从这个水平缓慢反弹，但股市分析师的建议几乎是一致的“卖出”。无论是在4月、5月，甚至在6月，都没有人相信西格内特珠宝会复活。美国制药巨头作为新冠病毒的最大受益者，股价正迅速恢复到危机前的水平，在其股价动态变化的背景下，西格内特珠宝的股价图显得尤为可悲。但是，从2020年8月开始，情况突然发生了根本变化：8月至11月，公司股价从10.76美元涨至31.39美元，增长了一倍，到2021年1月达到40.93美元，比2020年的最低价格高出6倍。 尽管这与2015年的指标相距甚远，但仍可以说西格内特珠宝已成为第二波共存危机的受益者。原因很明显：根据初步估计，公司假日销售热季的总销售额将达到18亿美元左右，与去年持平，而电子商务销售额比去年同期增长了60.8％。显然，营销和在线商务方面的创新举足轻重，并且“ 西格内特光辉之路”计划已获得回报。能否把这种相对成功视为西格内特珠宝资本总额保持稳定的基础和实现未来增长的保证？有两个事实让我们无法就这个问题给出肯定的答案。首先，公司的成功是在相当艰难的封锁背景下进行的，当时许多与珠宝零售业间接竞争的公司被人为地与市场切断了联系。由于明显的原因，旅游业和提供相应基础设施的部门被有效地封锁了。消费者分配给旅行、娱乐和休闲的一些钱无疑流入了珠宝零售。它与电子商务平台的优缺点完全无关。如果海关封闭并且禁止旅行，开发邮轮运营商的互联网平台有什么用？其次，不顾大量美国公民实际经济状况的“直升机撒钱”取得了成功。是的，对于某些人来说，600—2000美元是生活下去的关键数额，但对于很多人来说，这是一笔令人愉悦的红利，除了减轻了不便之处，还非常适合承担西格内特珠宝产品的平均费用。当（如果）封锁解除时，西格内特珠宝作为投资工具（不是作为珠宝零售商——公司在这领域毫无疑问是领头羊）将不可避免地要面对强大的竞争对手，其资本、股息政策和资产负债表指标看起来要有吸引力得多。 因此，著名的simplewall.st门户网站的分析师对西格内特珠宝的评估似乎比较客观：“中等平衡且增长潜力适中”。