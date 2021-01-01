AGD DIAMONDS公司开采到2021年第一颗大粒钻石

1月16日，AGD DIMONDS公司在格里布矿业加工厂开采到一颗珠宝级毛坯钻石，重51.57克拉。
AGD DIMONDS公司采用了创新且高环保的金伯利岩提取技术，能够定期开采到高质量的大粒毛坯钻石。
例如，公司2020年在格里布矿业加工厂开采到7颗独特钻石，每颗的重量都在50克拉以上。
格里布钻矿是全球最大的钻石矿之一，储量在俄罗斯排第四，在全球排第七。
评审
印度的宝石和珠宝出口正迅速恢复
据门户网站gjepc.org报道，在经历了与新冠疫情长达8个月的艰苦斗争后，印度宝石和珠宝行业出现了复苏的迹象。
2021年1月14日
印度裸钻生产正在扩大生产
印度钻石切割和抛光中心苏拉特一如既往地正常开展业务。制造业有望在排灯节过后逐步恢复，预计将有近20万名农民工重返工作岗位。根据媒体报道，来自全球的订单纷至沓来，包括最大的市场美国和中国。因此，制造商们正努力在圣诞节和新年之前完成订单。按照传统，排灯节假期一般持续两周到一个月。而今年，苏拉特的切割工厂将假期缩短到几天，以便贸易行业能够重建其业务——这些业务曾因新冠疫情的隔离措施被中断。
2021年1月12日
科斯京准许转售AGD Diamonds公司
俄外贸银行集团首席执行官安德烈·科斯京在外贸银行资本投资论坛“俄罗斯在召唤！”的新闻发布会上说，至少有两个认真的买家对钻石开采公司AGD Diamonds感兴趣。
2021年1月4日
AGD DIAMONDS钻石公司在安特卫普拍卖会上共出售毛坯钻石8700克拉
11月24 ，AGD DIAMONDS钻石公司旗下的格里布钻石销售公司通过（比利时）安特卫普的拍卖系统，共出售特殊尺寸的毛坯钻石8700克拉，总价值达2300万美元。所拍出的钻石占拍卖钻石总量的95%。
2020年12月22日
DMCC在以色列钻石交易所开设代表处
迪拜多种商品交易中心（Dubai Multi Commodities Centre, DMCC）11月30日在拉马特甘的以色列钻石交易所（Israel Diamond Exchange, IDE）大楼正式设立新的代表处。迪拜多种商品交易中心执行主席和迪拜钻石交易所主席艾哈迈德·本·苏拉伊姆(Sultan...
2020年12月21日