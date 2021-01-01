工业界和原住民之间的信任——从神话到现实

今天



2021年1月1日，矿业和金属业巨头力拓集团（Rio Tinto）正式换任首席执行官。石道成（Jakob Stausholm）被委任该高级职位。突然的人事变动与尤坎峡谷的原住民遗址遭到破坏有关。

一般情况下，大型工业公司的多数资产都紧邻原住民居住地。因此，地球上不同地区的自然资源如果想实现工业发展，不得不给生活在这里的土著少数民族造成影响。

当前，全球的巨型工业公司越来越关注本地社区与企业之间的信任、“绿色经济”、区域可持续发展，尤其是加强本地人在企业发展中的作用。

因此，他们的业务越来越注重吸引当地居民加入，巩固与土著居民的关系。他们为自己设定了保护当地种族和民族遗产的任务。

至少，各个公司在章程中是这么说的，但事实情况如何呢？下面，我们以原材料行业内的领先公司（力拓集团、嘉能可公司Glencore、必和必拓公司BHP、埃罗莎集团、诺里尔斯克镍业）为例，分析一个产业是否能够真正和谐地与土著居民共存并建立信任关系。

让我们从澳大利亚-英国的力拓集团开始，就市值而言，它是全球领先的金属和矿业公司之一。最近，所有新闻媒体的头版新闻都提到了关于力拓集团涉嫌破坏西澳大利亚州历史古迹的丑闻。根据报道，这些古迹对土著人民来说很有价值。由于这一事件，力拓集团不得不更换管理层。从1月1日起，该公司有了新的首席执行官。当然，这家矿业巨头已经向当地居民道歉，并承诺重新考虑与当地居民互动的方式。但是光道歉是不够的，因为扩建矿场破坏了两个古老的岩穴，力拓公司打算向遭受损失的澳大利亚土著居民赔偿。

通过这种方式，力拓集团试图表明自己对当地社区的尊重以及对公司社会发展实践的承诺——即其目标是保护当地景点和社区，并最大程度地减少产业活动对环境的负面影响。

早先有报道称，为了扩大铁矿石的开采，力拓集团3月份摧毁了两个位于尤坎峡谷的古老原住民洞穴，这些洞穴被认为是人类在46 000年前最后一个冰河时期在大陆居住的证据。

尽管发生了这样的事情，力拓集团仍在寻求获得其运营所在社区的信任：它与当地社区进行积极互动，与政府机构、宗教机构、国家和地方博物馆以及文化机构、科学家、科学生产联合公司进行磋商。

公司在官网上提到：“我们认为与所有[机构]进行磋商并在相互尊重和信任的基础上建立关系非常重要。”

在项目开展的整个生命周期中，公司都会与当地居民合作，因为社区在文化遗产方面的利益可能会随着时间而改变，并且由于新的开发或发展而可能会出现新的利益。例如，力拓集团在蒙古的奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）金铜矿山建立了文化遗产管理系统，以履行公司在文化遗产管理方面的义务。该系统可以展示公司在管理和保护有形和非物质文化遗产的各种过程。

另一家国际巨头，瑞士的嘉能可公司（GLENCORE）是全球最大的原料供应商之一，也与土著居民群体展开了积极互动。

这家公司根据国际矿业和金属理事会（International Council on Mining and Metals,ICMM）关于土著居民和采矿业的建议进行运营，后者建议，那些位于土著居民一直拥有或使用的土地上的采矿项目，应该尊重土著人民的权利、利益，尤其是与土地和水域有特殊联系的权利和利益。

公司资产附近的当地社区正积极参与与新土地开发相关的决策。这有助于嘉能可公司巩固其地位，并从可持续发展中受益。

具体来说，该公司已为因纽特人实施了Tamatumani项目。这些因纽特人居住在魁北克的努纳维克，嘉能可公司正在这里开发拉格伦镍矿（Raglan）。 通过实施这个项目，嘉能可公司为因纽特人创造了长期工作岗位，提高了他们的个人和专业技能，为努纳维克的长期经济发展做出了贡献。

在世界的另一端，澳大利亚本土的多元化建筑服务公司（DBS）与嘉能可的子公司——嘉能可煤炭公司（Glencore Coal）联手扩大了澳大利亚昆士兰州中部的土著就业计划。这个计划从2月开始，旨在为第一批20名澳大利亚土著居民提供就业机会，这些土著居民与嘉能可煤矿附近的几个土地有关系。

尽管公司采取了这些措施来吸引当地居民开展业务，但土著居民非常忌讳改变自己所生活土地的边界。

例如，最近有报道说，澳大利亚北部地区的土著人民要求当地政府赔偿由嘉能可公司拥有的麦克阿瑟河锌铅矿（McArthur River）对他们神树造成的损害。当地媒体报道说，支持该地区土著人民的北方土地委员会（Northern Land

麦克阿瑟河矿山的建设始于1992年，而2020年11月，嘉能可公司获得了当地政府的许可以扩大该矿山的规模。据报道，这座矿山影响了原住民的神圣土地。嘉能可公司尚未对此情况发表评论。

另一方面，澳大利亚最大的矿业公司之一必和必拓（BHP）表示，土著人民是公司的重要合作伙伴和利益相关者。 该公司在官网上指出，它致力于相互信任、谅解和互利：“我们认识到我们的业务会影响到土著人民，我们正努力合作以确保必和必拓成为土著人民的可靠合作伙伴，并且我们正在为实现土著人民的权利做出积极贡献”。

必和必拓2016年成立了全球土著人民工作组（Global Indigenous Peoples Working Group,GIPWG），其成员包括该公司所有国际资产的代表，包括澳大利亚矿产公司（Minerals Australia）和美国矿产公司（Minerals America）。这个工作组负责制定、管理和实施公司针对土著人民的战略，除其他事项外，还支持区域集团制定和实施与土著人民合作的区域计划。

据报道，位于昆士兰州珀特雷（Poitrel）的必和必拓三井煤炭联合企业（BHP Mitsui Coal）与劳工供应商米卡拉矿业公司（Mickala Mining）合作了三年，雇用了43名原住民工人（其中70％以上为女性）。

此外，该公司还参与了“第二次改变机会（SCFC）”计划——旨在为原住民囚犯提供长期、可持续的就业机会，该公司认为这将有助于减少犯人在再次犯罪的概率。公司为参加者提供了就业前和就业后的培训和指导，犯人们刑期满之前的一年左右开始工作。必和必拓的亚瑟山煤矿（Mt Arthur）——猎人谷最大的单一煤炭矿场——是最早实施这一概念的矿场之一。60名囚犯参加了SCFC计划——其中55名是原住民。他们中只有一名再次入狱。



在俄罗斯，北部、西伯利亚和俄罗斯联邦远东地区的土著人民数量约为5万人。 俄罗斯企业的首要任务之一是保留其住所的数量、传统和土地。

例如，俄罗斯的埃罗莎公司（ALROSA）在雅库特开发钻石矿床，一直以来都非常重视自己的社会责任。 该公司为自己设定了一项大型任务：与公司一起发展所在区域，以便长期为当地居民提供工作和体面的工资，并使他们的生活舒适。

埃罗莎积极支持“钻石省”的（乌鲁斯）区域发展——很多拥有独特历史和传统的土著居民生活在这里。 除了慈善援助外，该公司还促进了他们的就业发展（约11.6％的埃罗莎员工是土著居民的代表）。

俄罗斯北部的土著人民主要从事驯鹿放牧。因此，埃罗莎正为从事这一活动的社区提供支持。 埃罗莎每年都会举行驯鹿牧民节，这是一个传统节日，届时会举行全族体育比赛，展示民族服装和民间手工艺品以及驯鹿，奖金为100万卢布。

此外，为了保护北方土著少数群体的传统文化、语言和艺术，该公司出资资助在奥列涅克村建设了民族文化中心，该中心已于2019年开业。

诺里尔斯克镍业公司是另一家俄罗斯的采矿和冶金公司，它积极参与支持北部土著人民的文化和经济发展。

长期以来，诺里尔斯克镍业公司一直在执行一项计划，以支持土著少数民族的发展。 该公司传统上非常关注这个主题：它支持北方土著少数民族（北方土著民族）的节日，并且每年举办“大阿尔及什”民族节。

有19个民族居住在北极地区。他们维持传统的生活方式，支持经济和文化发展，保护自己的权利——这些都是这家公司社会活动的重要组成部分。

此外，《诺里尔斯克镍业到2030年的十年发展战略》明确规定了对北方土著人民的支持。 这份战略规定了如何保存土著居民的传统生活方式，支持经济和文化发展，特别是保护生态环境，促进发展旅游业，建设社会设施，为民族语言的保存等提供资金。

最近有报道说，诺里尔斯克镍业公司和联邦民族事务局已经商定了新的措施，以支持北部的土著少数民族发展。俄罗斯联邦民族事务局局长伊戈尔·巴里诺夫强调，土著少数民族的代表由于其生活方式而极为脆弱。

如今，诺里尔斯克镍业公司是该国唯一的资源开采公司，在其发展战略中为北方土著人民的代表创建了一个单独的支持点。

诺里尔斯克镍业公司与土著人民协会缔结的协议为期五年，资金总额为20亿卢布，包含40多个项目。公司在制定支持计划时考虑了居住在远北地区的36个社区的意愿。公司按照与俄罗斯联邦民族事务局达成的新协议将继续支持北方人民，共同解决他们的问题并尊重他们的权利。

此外，多年来，诺里斯克镍业公司在克拉斯诺亚尔斯克地区一直参与提高泰梅尔原住民生活质量的项目。因此，2021年1月1日，公司成立了与泰梅尔土著人民互动的部门——它将与地方政府、公共组织和家庭社区展开合作。

“与诺里尔斯克镍业公司的合作已有很长的历史。这样的例子很多：在苏联时期，所有村庄都是在联合企业的支持下在哈坦戈建造了高层建筑、学校，以及面向北方土著人民的雪地道路。现在我们的关系有了新的推动力。你得承认，少数族裔群体与一家跨国公司缔结协议的情况在全世界都不是很多，这些都是孤立的案例”，泰梅尔土著少数民族协会主席格里高利·久卡列夫说。

“ 2018年，我们批准了一项有关土著人民权利的政策。 它有三项主要规定：与这些民族的代表进行持续的建设性对话，在发展其传统生活方式方面给予帮助，并考虑到他们的观点和愿望，”诺里尔斯克镍公司联邦和地区计划副总裁安德烈·格拉切夫说。

据他介绍，该公司特别注意保留语言的问题。在西伯利亚联邦大学和联邦民族事务局的支持下，诺里尔斯克·尼克尔（Norilsk Nickel）实施了一个还原埃涅茨文字的项目，以此作为北方土著人民独特文化遗产的例子，并出版了入门书。 2019年，这项工作的结果已在联合国现场公布。同时，有215名埃涅茨人居住在泰梅尔的北极村庄里。

尽管仍然不可避免地发生与当地居民的“冲突”，但我们可以看到，工业巨头们确实在积极地投资社会项目，为其发展做贡献，因为他们意识到，这是他们活动的组成部分，并且他们所在的社区应该从这些活动中受益。

随着时间的流逝，这种与土著人民的行业互动和建立起来的信任关系有望为社会经济发展做出贡献，并有助于建立一个能够应对任何挑战的社会



维克多莉娅·基里，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑，斯特拉斯堡



