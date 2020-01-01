FusionNow 2：工业如何促进区域发展

今天

一年前，诺里斯克镍业公司发起了第二届国际独特创意赛FusioNNow，其参加者在科拉半岛度过了三天丰富而有趣的时光。





来自全球5个国家（日本、澳大利亚、意大利、丹麦、俄罗斯）的艺术家、旅行者、著名人物访问了科拉半岛，就工业如何促进区域问题发表了自己的看法。





第一天，极地夜游项目（Polar Night Tour）的参与者来到拉雅科斯基村，参观了帕维斯克自然保护区的生态农场。这个自然保护区地处俄罗斯的最西北端，位于俄罗斯、芬兰和挪威三国的交界处。平时只有员工才能进入保护区，访客只有获得特殊许可方可进入。这里每天都要对鸟类、兽类和环境进行监测。FusioNNow项目的参与者与自然保护区的工作人员一起穿过白雪覆盖的森林，寻找动物的足迹，测量积雪的厚度——当时，森林里的积雪厚度已经达到48厘米。





蒙加·穆卡萨（刚果）



我们在帕斯维克度过了美好的一天。我了解到，远北地区在保护自然方面已经做了大量工作。我亲眼看到了保护区的维护方式，这很棒。我相信世界各地的人们应该团结起来，为保护动植物做出努力。当地的科学家非常重视这个问题。这很重要，包括对子孙后代而言。那天我听到了很多关于环境保护的好主意。当时充满了欢笑，每个人都满怀对所有生物的爱。这是我一生中第一次滑雪，对我来说是一个真正的挑战。作为南半球的居民，我发现了很多新事物。俄罗斯最北端的气候极为寒冷。我有生以来第一次去蒸气浴。正如我估计的那样，里面很热，但是新的体验是蒸气浴后跳入旁边的冷水湖中。太不可思议了！我来回跑了三趟。伟大的公司，我们进行了真诚的交谈。我很期待明天。这是一个独特的地方。







列阿·布鲁诺里（意大利）：

我希望这次神奇的体验晚点结束！因为这是一个令人身心舒畅的体验，与自然融为一体，远离喧嚣。早上，周围还是黑漆漆的，我们出发前往保护区。当我们到达时，天已经亮了，展现在我们面前的一幅令人难以置信的风景画……看得出来，帕斯维克的工作人员为自己的事业付出了很多心血。他们关心自然保护区，开展国际合作，向其他自然保护区学习，真是太棒了。我们……还滑雪橇，在冰洞里游泳。这就是我梦寐以求的经历。谢谢帕斯维克！











此外，FusioNNow团队还参与了“给动物写封信”项目——他们写下了富有创意且动人的信函来支持野生动植物。

第二天，旅行者们出发前往此次旅行的最大目的地——尼克尔（镍）村，独特的创意空间“第二学校”就位于这里。这个项目由爱好者创建，获得了诺里斯克镍矿冶金公司的资金支持。



“第二学校”是一个公共场所，尼克尔镇的居民可以在这里度过闲暇时光，交流和实施他们的社会文化计划。

参观“第二学校”时，日本画家近藤幸男为尼克尔镇的居民举办了大师班，采用了具有1300年历史的独特绘画技术——日本画艺nihonga，使用了前所未有的真实材料和方法。 作为大师班的成果，日本画家和本镇居民共同创作了一幅描绘极夜天空的大型油画。近藤幸男计划带这部作品去日本参加展览，向所有人介绍他的远途之旅以及他在那里遇到的人们。

近藤幸男（日本）：尼克尔镇是一个寒冷的城市，但是内心火热。在我看来，所有的居民、城市里的主要产业和诺里斯克镍业公司都是靠“责任”联系在一起，共同生存。诺里斯克镍业公司把发展这个城市的其中一个项目命名为“第二学校”，这难道不是对这个城市的现在和未来承担“责任”吗？“第二学校”的艺术馆给我留下了最深刻的印象。这对我们日本人来说是个生动的例子——乐观的思想和坚定的信心只会让生活变得更好。

蒙加·穆卡萨是个音乐家、歌手和作曲家。他出生在刚果，居住在澳大利亚。他在大师班上不仅向尼克尔镇的青少年教授了澳大利亚音乐，还教给他们非洲（刚果）音乐。在大师班的最后阶段，所有在场的人编写了一段关于国与国直接友谊的乐谱。



列阿·布鲁诺里是一位意大利媒体设计师，专门从事交互式和空间项目的创建。 作为研讨会的一部分，列阿向参与者介绍了创建视频装置的基础知识，并演示了使用映射的各种方法。 参加者分成几组，为尼克尔镇“日出”文化馆设计了几款映射方案。

列阿·布鲁诺里（意大利）：

在尼克尔镇的会面让我们了解到尼克尔镇是如何打算在工厂关闭后为本镇居民提供支持的。他们确实提前计划并创造了新的机会。旅游业可能是创造新工作的有效途径，在旅行中我们可以看到，该地区在夏季和冬季都有吸引游客的一切资源。该中心的文化计划也是吸引游客来尼克尔镇旅行的绝佳武器。令人印象深刻的是，它的设备齐全，房间舒适，这里有灵活的空间，可让您从事各种活动。这座城市的居民也给人留下了深刻的印象——他们拥有创造力和热情，对新事物持开放态度。

加利亚·莫雷尔和奥莱·约尔根·哈梅肯生活在格陵兰和西伯利亚之间，他们组成了一个极地探险家和画家的创意联盟。他们与尼克尔镇上的年轻居民进行了会面，在漂流的冰块上呈现了一场视觉盛宴“我的极地之夜”。创意会面以融合的形式进行：既有即时剧院，又有表演、访谈、摄影和歌曲录像。这场会面以制作一个集体的视频明信片作为尾声——尼克尔镇的年轻居民拿着北极地区儿童的肖像，向地球上最冷，同时又最热的地方表达对他们的爱。

加利亚·莫雷尔（格陵兰/西伯利亚）：当下的“第二学校”是理想的孵化器，可以在其中培育胚胎。如今，通过共同的努力，这些胚胎被放置在有利的肥沃土壤中。有了这个孵化器就可以诞生很多各种各样的事物——不只是艺术意义上的，还有社交意义上的，因为所有这些事物都是相互交谈的。当这座城市出现优秀的艺术家时，他会领导社会项目，改变整个城市居民的生活。

加利亚·莫雷尔打算返回尼克尔镇，完成在大师班中开始的有关将尼克尔镇的孩子融入“北极无国界”项目的工作。

诺里尔斯克镍业公司已决定关闭尼克尔镇的冶炼厂。这家工厂已经运营了70多年，一直是摩尔曼斯克地区环境污染的根源。冶炼厂的关闭预计将对当地居民的生态、环境和健康产生积极影响，因为该厂现在距离居民区太近。

工厂计划到2021年停止生产。该公司表示，这将是镍业转型的起点。

诺里斯克镍业公司打算为前雇员提供几个可选择的支持措施：可以退休，也可以在诺里斯克镍业公司的其他部门工作，还可以再培训后另外择业。

极地夜游的参加者也就这一问题发表了自己的看法。

列阿·布鲁诺里：

在尼克尔镇，我们了解到诺里斯克镍业公司是如何打算在公司关闭后为本镇居民提供支持的。他们确实提前计划并创造了新的机会。旅游业可能是创造新工作的有效途径，在旅行中我们可以看到，该地区在夏季和冬季都有吸引游客的一切资源



奥莱·约尔根·哈梅肯：

在我看来，尼克尔镇当前是一个非常成功的城市。企业家采取的积极发展措施只会让这个城市的成功再进一步。



加利亚·莫雷尔：

我们现在知道诺里斯克镍业公司的有趣项目是什么了，是把尼克尔镇变成一个未来的城市，使其发展成创新旅游中心。这个城市很美丽，坐落在一个有趣的地方。这里地域辽阔，可以有很多不用的发展前景。这个城市有很大的潜力——这是他们的年轻人，他们对世界上的一切都持开放态度，不墨守成规。有了这样的人才潜力，奇迹就会发生。





















