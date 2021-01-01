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印度的宝石和珠宝出口正迅速恢复

据门户网站gjepc.org报道，在经历了与新冠疫情长达8个月的艰苦斗争后，印度宝石和珠宝行业出现了复苏的迹象。

2021年1月14日

印度裸钻生产正在扩大生产

印度钻石切割和抛光中心苏拉特一如既往地正常开展业务。制造业有望在排灯节过后逐步恢复，预计将有近20万名农民工重返工作岗位。根据媒体报道，来自全球的订单纷至沓来，包括最大的市场美国和中国。因此，制造商们正努力在圣诞节和新年之前完成订单。按照传统，排灯节假期一般持续两周到一个月。而今年，苏拉特的切割工厂将假期缩短到几天，以便贸易行业能够重建其业务——这些业务曾因新冠疫情的隔离措施被中断。

2021年1月12日

科斯京准许转售AGD Diamonds公司

俄外贸银行集团首席执行官安德烈·科斯京在外贸银行资本投资论坛“俄罗斯在召唤！”的新闻发布会上说，至少有两个认真的买家对钻石开采公司AGD Diamonds感兴趣。

2021年1月4日

AGD DIAMONDS钻石公司在安特卫普拍卖会上共出售毛坯钻石8700克拉

11月24 ，AGD DIAMONDS钻石公司旗下的格里布钻石销售公司通过（比利时）安特卫普的拍卖系统，共出售特殊尺寸的毛坯钻石8700克拉，总价值达2300万美元。所拍出的钻石占拍卖钻石总量的95%。

2020年12月22日

DMCC在以色列钻石交易所开设代表处

迪拜多种商品交易中心（Dubai Multi Commodities Centre, DMCC）11月30日在拉马特甘的以色列钻石交易所（Israel Diamond Exchange, IDE）大楼正式设立新的代表处。迪拜多种商品交易中心执行主席和迪拜钻石交易所主席艾哈迈德·本·苏拉伊姆(Sultan...

2020年12月21日

卢卡帕钻石公司在莱索托莫塔埃矿开采到一颗重101克拉的毛坯钻石

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卢卡帕钻石公司（Lucapa Diamond）在莱索托莫塔埃矿（Mothae）开采到一颗重101克拉的毛坯钻石。公司拥有该矿70%的股份。

卢卡帕公司在澳大利亚证券交易所（Australian Securities Exchange, ASX）上市，并要求在此公告之前停止交易其股票。公司宣布，这颗钻石由耶胡达（Yehuda）公司的比色计测定为IIa型，D级颜色。这是在莫塔埃钻矿南部地区开采到的第四颗100克拉以上的毛坯钻石。

“对于莫塔埃矿及其勤劳的工作人员来说，这颗101克拉的特殊钻石象征着2020年即将以积极的姿态结束，”卢卡帕钻石公司总裁斯蒂芬·韦瑟罗尔（Stephen Wetherall）说，“卢卡帕钻石公司和莱索托政府希望继续完成在莫塔埃矿的产能扩张项目，利用这个资源生产更多的特殊钻石。”

莫塔埃矿年产能为110万吨矿石，从2019年1月起进入商业开采和加工。

在进入生产的第一年，该矿共出产毛坯钻石30000克拉。
卢卡帕钻石公司最近从其位于安哥拉的卢罗冲击岩矿（Lulo，掌握40%的股份）开采到一颗重127克拉的宝石级白钻。这颗钻石是迄今为止从卢罗矿开采到的第十六颗100克拉以上的毛坯钻石，是今年的第三颗。


马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑

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