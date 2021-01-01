卢卡帕钻石公司在莱索托莫塔埃矿开采到一颗重101克拉的毛坯钻石

今天

卢卡帕钻石公司（Lucapa Diamond）在莱索托莫塔埃矿（Mothae）开采到一颗重101克拉的毛坯钻石。公司拥有该矿70%的股份。



卢卡帕公司在澳大利亚证券交易所（Australian Securities Exchange, ASX）上市，并要求在此公告之前停止交易其股票。公司宣布，这颗钻石由耶胡达（Yehuda）公司的比色计测定为IIa型，D级颜色。这是在莫塔埃钻矿南部地区开采到的第四颗100克拉以上的毛坯钻石。



“对于莫塔埃矿及其勤劳的工作人员来说，这颗101克拉的特殊钻石象征着2020年即将以积极的姿态结束，”卢卡帕钻石公司总裁斯蒂芬·韦瑟罗尔（Stephen Wetherall）说，“卢卡帕钻石公司和莱索托政府希望继续完成在莫塔埃矿的产能扩张项目，利用这个资源生产更多的特殊钻石。”

莫塔埃矿年产能为110万吨矿石，从2019年1月起进入商业开采和加工。



在进入生产的第一年，该矿共出产毛坯钻石30000克拉。

卢卡帕钻石公司最近从其位于安哥拉的卢罗冲击岩矿（Lulo，掌握40%的股份）开采到一颗重127克拉的宝石级白钻。这颗钻石是迄今为止从卢罗矿开采到的第十六颗100克拉以上的毛坯钻石，是今年的第三颗。



马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑

