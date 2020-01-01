FUSIONNOW:外国人眼中的俄罗斯工业

今天

一年前，诺里斯克镍业公司发起了独特的文化项目FusioNNow，其主要目标是让来自各国的参与者了解俄罗斯北部。这些来自葡萄牙、沙特阿拉伯、埃及、阿曼、墨西哥、英国、吉尔吉斯斯坦，以及俄罗斯的旅游博客作者、著名摄影师、作家、艺术家和设计师在泰梅尔半岛和摩尔曼斯克州开展文化和社会活动，交流经验，打破了人们对俄罗斯北部酷寒且不友好的思维定势。泰梅尔半岛之行的亮点是参加在诺尔斯克和杜金卡举行的“大阿尔戈什族节日”，与北方土著少数民族的代表进行交流，参观藏有古代文物的独特博物馆的储藏室，熟悉一些重要的项目和场所。我们回到一年前，看看当时的情况：诺里尔斯克自建城90年以来，已经成为俄罗斯最大的工业中心。但与众不同的是，这个城市拥有一个满是古典建筑的中心，在这里还能欣赏到令人难以置信的北部自然风光。“访问远北地区是我的梦想，这要归功于民族时尚之旅（Ethno Fashion Tour）！ 这是一次令人难忘的冒险，是我一生中最美好的一次！ 我自己感受到了极端低温是什么，能够与北方土著人民交流，甚至参加了他们的传统仪式。 我有机会拍到了许多奇妙的照片，这与我以前拍摄的照片完全不同。 感谢这次体验！”“大多数诺里尔斯克的居民都在诺里斯克镍业镍业公司工作。 有趣的是，该公司每周7天，每天24小时连轴运转，因为停止和恢复生产既困难又昂贵。 因此，城市里任何时候都能看到人，不论白天，还是黑夜。他们要么是去上班，要么是在回家的路上。”“在诺里尔斯克镍业公司北极分部的屋顶上可以看到整个白雪皑皑的城市。”杜金卡是泰梅尔自治区的首府，有常住人口2万人。在泰梅尔地方志博物馆，杜金卡市，俄罗斯“我计划根据在诺里尔斯克看到的惊人细节来推出一个新系列。 我会把泰梅尔的传统图案与埃及的精神和材料相结合。为了实现融合，我将对两种文化进行动画处理并将它们融合在一起。我计划把这个系列中的某些物品交给泰梅尔的工匠刺绣和制作，因为他们具有独特的针线技巧。我想通过时装秀来完成这个项目，一场将在俄罗斯举办——是这个国家启发我思考这个系列，另外一场在埃及举办——是这个国家让我最初提出与民族文化融合的想法。这将促进两种文化的发展，并通过最小的细节揭示它们的美丽。”杜金卡是地球上最北端和最冷的城市之一（冬季最低气温可达—57℃），是叶尼塞河右岸的大型海河港口。 该市的主要企业和地标是不冻海港，这是通向全球最大的诺里尔斯克工业区的海上门户。在冬季，破冰船可防止水域内结冰。 参观者前往港口，乘坐其中一艘干货船进行游览，该船因其鲜艳的橙色而广受欢迎，被称为“北极胡萝卜”。阿卜杜拉·阿尔朱玛（沙特阿拉伯）“零下32℃，乘坐俄罗斯破冰船在北极圈以外结冰的叶尼塞河上航行！不可思议的旅行！”“跟埃涅茨族小孩一起，他们是萨摩耶土著人之一。 ……尽管他们只有200人（其中2％与我一起在照片中），但仍然保持自己的语言和传统”

诺里尔斯克





俄罗斯矿业冶金公司“诺里尔斯克镍业”

参观生产

“大阿尔戈什族节日”是在诺里斯克镍业公司的支持下举行的一年一度的民族节日，目的是推广泰梅尔半岛土著人民的文化目的是推广泰梅尔半岛土著人民的文化，并为旅游业的发展树立一块品牌——让当地居民和外来游客了解泰梅尔半岛的原始文化，了解土著居民的传统。 2020年9月，该公司与代表土著居民利益的民间社会组织签署了四方协议。该文件所列的支持计划包括在未来五年内实施四十多个项目。这份协议是在考虑到泰梅尔所有大型社区的意愿的情况下制定的。公司将为此拨款约20亿卢布。支持措施将涉及建筑、医药、文化、旅游、体育等领域。泰梅尔——北极之心（Facebook）“尼亚堂萨社区的服饰参加大大阿尔戈什族节日”泰梅尔地方志博物馆塞巴斯蒂安·帕奥·阿吉拉“在整个游览过程中，当地人民的热情好客以及北部文化的丰富性让我惊讶不已。 对我来说，这绝对是一次了不起的体验！我认为保存地区文化传统极为重要。 在拉伯努伊岛（复活节岛），我们采取的措施是发展旅游业，因为它督促人们对岛上的文化遗产以及社会经济发展保持兴趣。拉伯努伊岛和泰梅尔半岛的传统文化在某种意义上是相似的，因为这两个地区都与主要文明隔绝。尽管两个地方位于地球相对的两端，不过仍需要做同一件事：保留其文化特征。 合作可以让双方产生令人难以置信的生产力。我正在考虑是否有可能为拉伯努伊和泰梅尔的土著居民代表举行史上第一届双边会议，在会上我们可以讨论当地传统的重要性，明确相似的困难，找到有助于保护土著居民文化的普遍解决方案。 通过负责任和可持续的旅游业发展方式，我们还将能够分享我们在地区社会经济发展中的经验。”塞巴斯蒂恩·帕莎·阿吉拉成为了这次旅行的特别嘉宾。他是一位特殊的专家，在拉伯努伊（复活节岛）的战略制定、市场营销和旅游管理方面拥有丰富的经验。他在诺里尔斯克发展局举办了一个关于旅游目的地规划的讲习班，有当地社区居民和土著居民参加。在泰梅尔，这个问题变得越来越紧迫。现在，该地区北部正在创建一个旅游和休闲集群“北极”，其中包括诺里尔斯克、杜金卡和布托拉纳高原。通过创建集群，诺里尔斯克将成为文化、教育和工业旅游的中心，杜金卡将成为事件和人种志旅游中心，布托拉纳高原将成为极端体验和生态旅游中心。诺里尔斯克镍业公司计划在布托拉纳高原度假村投资150亿卢布。与亚历山德拉·卡罗希娜一起进行的公开谈话：“全球趋势和本土品牌。俄罗斯设计引领世界时尚潮流”