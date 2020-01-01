蓝石公司在卡累维利矿开采到一颗9.7克拉重的钻石

埃罗莎正在推广基于Sarine技术的毛坯钻石销售数字招标系统 尚灵钻石科技集团（Sarine Technologies Ltd）很高兴地宣布，继去年10月份开始试点数字招标计划之后，由于新冠疫情造成的旅行限制，该计划在5月份得到了扩展。