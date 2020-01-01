评审
戴比尔斯公司从最近两次举办的毛坯钻石销售中获得收入4.36亿美元
根据控制戴比尔斯公司85%股份的英美资源公司（Anglo American）的数据显示，戴比尔斯公司在2020年的第六个和第七个销售周期中分别获得收入1.16亿美元和3.2亿美元。因此，两次交易出售的总收入达到了4.36亿美元。与去年同期的2.87亿美元收入相比，今年的第七个销售周期显示出更强的稳固性。
2020年10月5日
埃罗莎在比利时和以色列的拍卖共获得收入2070万美元
9月，埃罗莎在比利时和以色列举办了特殊尺寸钻石（10.8+克拉）拍卖会，共获得收入2070万美元。根据埃罗莎发布的新闻稿显示，埃罗莎公司共出售毛坯钻石133颗，总重2173克拉，总售价达7400万美元。共有20家公司（来自比利时、印度、以色列和阿联酋的客户）在不同批次的产品中赢得了竞拍。
2020年10月1日
力拓公司 （Rio Tinto）：尽管面临新冠病毒疫情，我们的全球业务仍顺利进行
力拓公司（Rio Tinto）在一份新闻稿中表示，它在新冠病毒大流行期间继续生产和销售钻石。力拓公司已经实施了全面的控制措施，包括测试、筛查、消毒和保持安全社交距离，以继续在病毒流行期间进行安全生产。另外，力拓公司的两座矿山还帮助附近社区实施了粮食安全计划。
2020年8月19日
埃罗莎正在推广基于Sarine技术的毛坯钻石销售数字招标系统
尚灵钻石科技集团（Sarine Technologies Ltd）很高兴地宣布，继去年10月份开始试点数字招标计划之后，由于新冠疫情造成的旅行限制，该计划在5月份得到了扩展。
2020年8月17日
配货时代是否已经走到尽头？
考虑到钻石供应管道里已经发生的所有变化，大型钻石开采商应该考虑如何从管道底部将毛坯钻石推向市场。
在过去的几周和几个月内，钻石行业和贸易相比过去发生了巨大变化。我们都进入了一个新时代，在这个时代里，旧的商业思维、方法和结构将被重新定义。在不久前发表的一篇文章中，我将新冠疫情之前的时期成为前疫情时代（Before Corona），而将来的时期称为后疫情时代（After Corona）。
2020年8月14日
蓝石公司在卡累维利矿开采到一颗9.7克拉重的钻石
这是该季度从卡累维利矿发现的第二大钻石。
这家在伦敦另类投资市场（Alternative Investment Market, AIM）注册的钻石开采公司表示，独立分析师预计这颗钻石的价值将达到75000美元。
蓝石钻石公司董事会主席迈克·休斯顿（Mike Houston）说：“我必须指出，除了这种宝石外，这座钻矿还生产高质量的普通钻石。”
他补充说：“随着公司在KV矿场的开采工作进一步展开，预计珍贵宝石的开采频率将增加并进一步巩固卡累维利矿的潜力。”
卡累维利矿的许可证区占地3000公顷，包含五个已知含钻石的金伯利岩矿道。 截至2018年11月，四个金伯利岩矿道（KV1、KV2、KV3和KV5）的剩余矿产资源预计约为367000克拉。
马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲主任编辑