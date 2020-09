2020年9月13日

世界钻石博物馆发布了自己的第一本书籍:《穿越时空的钻石》本书的发布时间恰逢9月14-15日举办的线上世界钻石大会2020年9月14日,英国伦敦:世界钻石博物馆宣布出版该馆自成立以来的第一本书籍,名为《穿越时空的钻石》(Diamonds Across Time),属于人类千面(Facets of Mankind)系列。该书的发布时间恰逢9月14日至15日举行的第一届线上世界钻石大会。《穿越时空的钻石》由世界钻石博物馆的首席策展人、世界知名珠宝专家、珠宝学博士乌沙·巴拉克里希南(Usha R Balakrishnan)博士主编。本书共432页,包含309幅配图。乌沙·巴拉克里希南和另外九位知名作者为本书撰写了10篇专题文章:• 《尼扎姆钻石:海得拉巴尼扎姆神圣基金会里的小库稀努尔》(“The Nizam Diamond: Bala Koh-i-Noor, in the Sacred Trust of the Nizam of Hyderabad”)——作者是乌沙·巴拉克里希南;• 《法国王冠珠宝中的钻石——横跨东西方》(“Diamonds of the French Crown Jewels – between West and East”)——作者是佛朗西斯科·法尔日(François Farges);• 《婆罗洲钻石简史》(“A Concise History of Diamonds from Borneo”)——作者是德里克·康腾特(Derek J. Content);• 《莫卧儿王朝兴起时期的印度钻石和葡萄牙人》(“Indian Diamonds and the Portuguese during the rise of the Mughal Empire”)——作者是雨果·米格尔·克雷斯波(Hugo Miguel Crespo);• 《来自印度的两颗大钻石》(“Two Large Diamonds from India”)——作者是杰克·奥顿(Jack Ogden);• 《罗曼诺夫王朝的钻石——一段辉煌的历史》(The Romanov Diamonds - History of Splendour)——作者是斯特凡·帕皮(Stefano Papp);《伦敦德里的珠宝:1819-1959》(The Londonderry Jewels 1819-1959)——作者是戴安娜·斯卡尔斯布里克(Diana Scarisbrick);• 《在东南亚留下什么深刻印象的服装》(“Dress to Impress in South East Asia”)——作者是雷内·布鲁斯(René Brus);• 《女强人的重要钻石》(“Powerful Women Important Diamonds”)——作者是露丝·佩尔塔森(Ruth Peltason);• 《万里挑一:彩色钻石的独特世界》(“One in Ten Thousand; the Unique World of Coloured Diamonds”)——作者是约翰·金(John King)世界钻石博物馆的创始人阿列克斯·波波夫在前言里写道:“世界钻石博物馆的建立标志着漫长的旅程已经迈出第一步,即重燃对钻石的激情,记载传统,探索文化并展现永恒的美感,即使在今天,这些仍具现实意义。本书收集了各种故事,这些故事揭示了人们对钻石的多种理解,以及人类情感和信仰是如何在其数千万个方面中得到体现的。书中配有很多令人难以置信的照片,这些照片来自私人收藏的稀有宝石和珠宝,以及使用最现代的计算机技术重构的历史钻石。”欲了解更多信息,请联系 media@facetsofmankind.org 。 WDMuseum网站即将推出本书订购服务。