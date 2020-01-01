世界钻石博物馆发布了自己的第一本书籍：
《穿越时空的钻石》
本书的发布时间恰逢9月14-15日举办的线上世界钻石大会
2020年9月14日，英国伦敦：世界钻石博物馆宣布出版该馆自成立以来的第一本书籍，名为《穿越时空的钻石》（Diamonds Across Time），属于人类千面（Facets of Mankind）系列。该书的发布时间恰逢9月14日至15日举行的第一届线上世界钻石大会。《穿越时空的钻石》由世界钻石博物馆的首席策展人、世界知名珠宝专家、珠宝学博士乌沙·巴拉克里希南（Usha R Balakrishnan）博士主编。本书共432页，包含309幅配图。乌沙·巴拉克里希南和另外九位知名作者为本书撰写了10篇专题文章：
• 《尼扎姆钻石：海得拉巴尼扎姆神圣基金会里的小库稀努尔》（“The Nizam Diamond: Bala Koh-i-Noor, in the Sacred Trust of the Nizam of Hyderabad”）——作者是乌沙·巴拉克里希南；
• 《法国王冠珠宝中的钻石——横跨东西方》（“Diamonds of the French Crown Jewels – between West and East”）——作者是佛朗西斯科·法尔日（François Farges）；
• 《婆罗洲钻石简史》(“A Concise History of Diamonds from Borneo”)——作者是德里克·康腾特（Derek J. Content）；
• 《莫卧儿王朝兴起时期的印度钻石和葡萄牙人》（“Indian Diamonds and the Portuguese during the rise of the Mughal Empire”）——作者是雨果·米格尔·克雷斯波（Hugo Miguel Crespo）；
• 《来自印度的两颗大钻石》（“Two Large Diamonds from India”）——作者是杰克·奥顿（Jack Ogden）；
• 《罗曼诺夫王朝的钻石——一段辉煌的历史》（The Romanov Diamonds - History of Splendour）——作者是斯特凡·帕皮（Stefano Papp）；
《伦敦德里的珠宝：1819-1959》（The Londonderry Jewels 1819-1959）——作者是戴安娜·斯卡尔斯布里克（Diana Scarisbrick）；
• 《在东南亚留下什么深刻印象的服装》(“Dress to Impress in South East Asia”)——作者是雷内·布鲁斯（René Brus）；
• 《女强人的重要钻石》（“Powerful Women Important Diamonds”）——作者是露丝·佩尔塔森（Ruth Peltason）；
• 《万里挑一：彩色钻石的独特世界》（“One in Ten Thousand; the Unique World of Coloured Diamonds”）——作者是约翰·金（John King）
世界钻石博物馆的创始人阿列克斯·波波夫在前言里写道：“世界钻石博物馆的建立标志着漫长的旅程已经迈出第一步，即重燃对钻石的激情，记载传统，探索文化并展现永恒的美感，即使在今天，这些仍具现实意义。本书收集了各种故事，这些故事揭示了人们对钻石的多种理解，以及人类情感和信仰是如何在其数千万个方面中得到体现的。书中配有很多令人难以置信的照片，这些照片来自私人收藏的稀有宝石和珠宝，以及使用最现代的计算机技术重构的历史钻石。”
欲了解更多信息，请联系media@facetsofmankind.org。 WDMuseum网站即将推出本书订购服务。
评审
力拓公司 （Rio Tinto）：尽管面临新冠病毒疫情，我们的全球业务仍顺利进行
力拓公司（Rio Tinto）在一份新闻稿中表示，它在新冠病毒大流行期间继续生产和销售钻石。力拓公司已经实施了全面的控制措施，包括测试、筛查、消毒和保持安全社交距离，以继续在病毒流行期间进行安全生产。另外，力拓公司的两座矿山还帮助附近社区实施了粮食安全计划。
2020年8月19日
埃罗莎正在推广基于Sarine技术的毛坯钻石销售数字招标系统
尚灵钻石科技集团（Sarine Technologies Ltd）很高兴地宣布，继去年10月份开始试点数字招标计划之后，由于新冠疫情造成的旅行限制，该计划在5月份得到了扩展。
2020年8月17日
配货时代是否已经走到尽头？
考虑到钻石供应管道里已经发生的所有变化，大型钻石开采商应该考虑如何从管道底部将毛坯钻石推向市场。
在过去的几周和几个月内，钻石行业和贸易相比过去发生了巨大变化。我们都进入了一个新时代，在这个时代里，旧的商业思维、方法和结构将被重新定义。在不久前发表的一篇文章中，我将新冠疫情之前的时期成为前疫情时代（Before Corona），而将来的时期称为后疫情时代（After Corona）。
2020年8月14日
Expert RA评级机构认定AGD DIAMONDS公司的评级为ruBB+
评级机构Expert RA（以下简称“机构”）认定AGD DIAMONDS的信用等级为ruBB +。 前景评级为稳定。
2020年6月16日
印度三月份的裸钻出口额下跌49%
根据印度宝石和珠宝出口促进委员会（Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC）发布的初步数据显示，2020年3月，印度的裸钻出口额为9.6049亿美元，下降了49%。而2020年3月的毛坯钻石进口额为2.9271亿美元，相比去年同期的8.3169亿美元下跌64.81%。
2020年6月9日