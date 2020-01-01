戴比尔斯将致力于缩小成本收入差

今天

据媒体报道，钻石业内巨头戴比尔斯已经想出减少收入和成本之间差距的方法。

彭博社（Bloomberg）引用公司首席执行官布鲁斯·克利弗（Bruce Cleaver）的话说，戴比尔斯将采取一系列措施来实现这一目标，包括实施更有效、更加综合的销售手段，重新定义钻石开采方式等。



根据彭博社报道，公司在发给员工的一封信中表示，钻石业本就面临很多困难，而目前的新冠病毒疫情让这些困难日益扩大化和复杂化。



“克服过去几年阻碍我们增长的挑战变得更加紧迫，”他说，“这一挑战要求我们立即采取行动，通过调整重点和方向来发挥我们的长期潜力，从而在短期内保护企业的健康。”



据彭博社援引不愿透露姓名的消息人士称，尽管克利弗说即将发生的变化的细节仍在制定中，但该过程可能包括裁员。



克利弗表示：“我们现在正着手建立一个组织，配备专业人士，使其有能力完成这个改革过程。这对我们每个人来说都不容易。我们很可能通过专注于更一致的业务来摆脱这种状况。”

由于南非因新冠病毒疫情实施自我隔离制度，戴比尔斯第二季度的毛坯钻石产量相比去年同期减少54%，降至350万克拉。



第二季度，戴比尔斯公司的毛坯钻石销量为30万克拉，而去年同期达900万克拉。

受销量和价格下跌的影响，第二季度的毛坯钻石整体销售额也从去年同期的13亿美元下降至5600万美元。



马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑





