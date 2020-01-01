戴比尔斯将致力于缩小成本收入差

据媒体报道，钻石业内巨头戴比尔斯已经想出减少收入和成本之间差距的方法。
彭博社（Bloomberg）引用公司首席执行官布鲁斯·克利弗（Bruce Cleaver）的话说，戴比尔斯将采取一系列措施来实现这一目标，包括实施更有效、更加综合的销售手段，重新定义钻石开采方式等。
根据彭博社报道，公司在发给员工的一封信中表示，钻石业本就面临很多困难，而目前的新冠病毒疫情让这些困难日益扩大化和复杂化。
“克服过去几年阻碍我们增长的挑战变得更加紧迫，”他说，“这一挑战要求我们立即采取行动，通过调整重点和方向来发挥我们的长期潜力，从而在短期内保护企业的健康。”
据彭博社援引不愿透露姓名的消息人士称，尽管克利弗说即将发生的变化的细节仍在制定中，但该过程可能包括裁员。
克利弗表示：“我们现在正着手建立一个组织，配备专业人士，使其有能力完成这个改革过程。这对我们每个人来说都不容易。我们很可能通过专注于更一致的业务来摆脱这种状况。”
由于南非因新冠病毒疫情实施自我隔离制度，戴比尔斯第二季度的毛坯钻石产量相比去年同期减少54%，降至350万克拉。
第二季度，戴比尔斯公司的毛坯钻石销量为30万克拉，而去年同期达900万克拉。
受销量和价格下跌的影响，第二季度的毛坯钻石整体销售额也从去年同期的13亿美元下降至5600万美元。
马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑
评审
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力拓公司（Rio Tinto）在一份新闻稿中表示，它在新冠病毒大流行期间继续生产和销售钻石。力拓公司已经实施了全面的控制措施，包括测试、筛查、消毒和保持安全社交距离，以继续在病毒流行期间进行安全生产。另外，力拓公司的两座矿山还帮助附近社区实施了粮食安全计划。
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埃罗莎正在推广基于Sarine技术的毛坯钻石销售数字招标系统
尚灵钻石科技集团（Sarine Technologies Ltd）很高兴地宣布，继去年10月份开始试点数字招标计划之后，由于新冠疫情造成的旅行限制，该计划在5月份得到了扩展。
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配货时代是否已经走到尽头？
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在过去的几周和几个月内，钻石行业和贸易相比过去发生了巨大变化。我们都进入了一个新时代，在这个时代里，旧的商业思维、方法和结构将被重新定义。在不久前发表的一篇文章中，我将新冠疫情之前的时期成为前疫情时代（Before Corona），而将来的时期称为后疫情时代（After Corona）。
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Expert RA评级机构认定AGD DIAMONDS公司的评级为ruBB+
评级机构Expert RA（以下简称“机构”）认定AGD DIAMONDS的信用等级为ruBB +。 前景评级为稳定。
2020年6月16日
印度三月份的裸钻出口额下跌49%
根据印度宝石和珠宝出口促进委员会（Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC）发布的初步数据显示，2020年3月，印度的裸钻出口额为9.6049亿美元，下降了49%。而2020年3月的毛坯钻石进口额为2.9271亿美元，相比去年同期的8.3169亿美元下跌64.81%。
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