印度计划成为全球最大的宝石和珠宝出口中心

随着中国引入《香港国家安全法》，美利坚合众国明确表示将对从香港出口的商品征收7.5％的关税（之前为3.3％）。 美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）强烈批评中国在美国传播新冠病毒以及无法遏制其传播。特朗普命令根据美国法律终止关于香港优惠的经济条约，实际上废除了针对中国这一单独地区的关税制度。这意味着从香港出口的货物现在将被视为中国制造的货物，将被征收海关关税。
印度宝石和珠宝出口促进委员会（Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC）主席科林·沙（Colin Shah）就这个问题发表看法：“如果不被这一措施的细微差别所蒙蔽，我认为这可能会给印度宝石和珠宝业带来机遇。对于美国而言，香港和中国大陆是仅次于印度、法国和意大利的第四大宝石和珠宝进口来源。 2019年，香港和中国大陆的宝石和珠宝出口额分别为9.8085亿美元和26.2219亿美元。根据美国总统新的行政命令终止与香港的优惠协议，这可能会为印度带来新的商机。 宝石和珠宝业务可能会从中国转移到印度。 但是，香港和中国大陆也是从印度出口宝石和珠宝的重要目的地：将近27％的出口产品进入该市场，其中包括在美国用作珠宝镶嵌的钻石和其他宝石。 许多印度钻石和珠宝公司在香港设有办事处，此举也可能影响其业务。”
他补充说：“印度自然地受益于原材料、劳动力和技能带来的好处。印度拥有5百万名工人，还有可以满足全球需求的基础设施。因此，印度宝石和珠宝行业有机会实现飞跃，成为宝石和珠宝业的全球领导者及贸易中心。”
阿鲁娜·盖同德，Rough&Polished通讯社驻亚洲分社主任编辑
评审
Expert RA评级机构认定AGD DIAMONDS公司的评级为ruBB+
评级机构Expert RA（以下简称“机构”）认定AGD DIAMONDS的信用等级为ruBB +。 前景评级为稳定。
2020年6月16日
印度三月份的裸钻出口额下跌49%
根据印度宝石和珠宝出口促进委员会（Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC）发布的初步数据显示，2020年3月，印度的裸钻出口额为9.6049亿美元，下降了49%。而2020年3月的毛坯钻石进口额为2.9271亿美元，相比去年同期的8.3169亿美元下跌64.81%。
2020年6月9日
阿尔汉格尔斯克州的钻石探寻工作宣布招标
RosTender.info在周四发布的新闻稿中称，阿尔汉格尔斯克州梅岑地区将进行两年的地质勘探，以寻找钻矿。西北联邦区地下资源使用部宣布招标，以选择承包商进行地下的地质勘探。他们已经准备好与中标者签订一份2.318亿卢布的合同，资金将来自联邦预算。接受投标的申请一直持续到6月4日，6月15日将对其结果进行汇总。如招标材料所示，地质学家将在面积为1645平方公里的地段上开展工作。他们将在这里寻找金伯利岩体、独立的金伯利岩矿体和有希望的管型磁异常。
2020年6月2日
新冠疫情致钻石需求下降，卡托卡矿削减生产
由于新冠病毒疫情致使对钻石的需求下降，安哥拉最大的钻石矿业公司——安哥拉采矿公司（Sociedade Mineira de Catoca）部分暂停了其勘探活动并削减了生产。在线出版物Novo Jornal引用了该公司的话说，该公司还推迟了一些投资，并决定调整其运营费用。
2020年5月29日
英美资源集团计划“重新考虑和修订”戴比尔斯公司的看货商钻石销售系统
由英美资源集团（Anglo American）控股85%的戴比尔斯公司（De Beers）正在研究如何改善向看货商销售毛坯钻石的系统。
2020年4月7日