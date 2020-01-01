印度计划成为全球最大的宝石和珠宝出口中心

今天

随着中国引入《香港国家安全法》，美利坚合众国明确表示将对从香港出口的商品征收7.5％的关税（之前为3.3％）。 美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）强烈批评中国在美国传播新冠病毒以及无法遏制其传播。特朗普命令根据美国法律终止关于香港优惠的经济条约，实际上废除了针对中国这一单独地区的关税制度。这意味着从香港出口的货物现在将被视为中国制造的货物，将被征收海关关税。



印度宝石和珠宝出口促进委员会（Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC）主席科林·沙（Colin Shah）就这个问题发表看法：“如果不被这一措施的细微差别所蒙蔽，我认为这可能会给印度宝石和珠宝业带来机遇。对于美国而言，香港和中国大陆是仅次于印度、法国和意大利的第四大宝石和珠宝进口来源。 2019年，香港和中国大陆的宝石和珠宝出口额分别为9.8085亿美元和26.2219亿美元。根据美国总统新的行政命令终止与香港的优惠协议，这可能会为印度带来新的商机。 宝石和珠宝业务可能会从中国转移到印度。 但是，香港和中国大陆也是从印度出口宝石和珠宝的重要目的地：将近27％的出口产品进入该市场，其中包括在美国用作珠宝镶嵌的钻石和其他宝石。 许多印度钻石和珠宝公司在香港设有办事处，此举也可能影响其业务。”

他补充说：“印度自然地受益于原材料、劳动力和技能带来的好处。印度拥有5百万名工人，还有可以满足全球需求的基础设施。因此，印度宝石和珠宝行业有机会实现飞跃，成为宝石和珠宝业的全球领导者及贸易中心。”



阿鲁娜·盖同德，Rough&Polished通讯社驻亚洲分社主任编辑





