AGD DIMONDS钻石公司根据GRI标准制定了2019年可持续发展报告

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5月26日，AGD DIMONGDS股份公司制定了《2019年可持续发展报告》，这是该公司的第二份非财务报告。

公司2018年制定的一份报告得到了相关人士的积极评价。在新报告的推动下，公司继续努力提高自己在国际市场上的开放性和透明度，以确保自身的可持续发展。



AGD DIMONDS公司制定的2019年报告包含多方面的信息，其中有公司开展业务的原则和方法；公司在生产、财务、经济、环境和社会领域遇到的重要事件和工作业绩；公司的企业关系及与其他相关方的合作情况。



公司编写可持续发展报告是以全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative ，GRI）的指南为标准，参照了GRI的核心披露选项，重点推荐了GRI为采矿业和金属业推荐的主题。

为了增强外界对报告所披露信息的信心，AGD DIMONDS公司聘请了毕马威JSC的审计师对报告进行了独立评估和认证。



维克多莉娅·基里，Rough & Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑





