AGD DIMONDS钻石公司根据GRI标准制定了2019年可持续发展报告

5月26日，AGD DIMONGDS股份公司制定了《2019年可持续发展报告》，这是该公司的第二份非财务报告。
公司2018年制定的一份报告得到了相关人士的积极评价。在新报告的推动下，公司继续努力提高自己在国际市场上的开放性和透明度，以确保自身的可持续发展。
AGD DIMONDS公司制定的2019年报告包含多方面的信息，其中有公司开展业务的原则和方法；公司在生产、财务、经济、环境和社会领域遇到的重要事件和工作业绩；公司的企业关系及与其他相关方的合作情况。
公司编写可持续发展报告是以全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative ，GRI）的指南为标准，参照了GRI的核心披露选项，重点推荐了GRI为采矿业和金属业推荐的主题。
为了增强外界对报告所披露信息的信心，AGD DIMONDS公司聘请了毕马威JSC的审计师对报告进行了独立评估和认证。
维克多莉娅·基里，Rough & Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑
评审
新冠疫情致钻石需求下降，卡托卡矿削减生产
由于新冠病毒疫情致使对钻石的需求下降，安哥拉最大的钻石矿业公司——安哥拉采矿公司（Sociedade Mineira de Catoca）部分暂停了其勘探活动并削减了生产。在线出版物Novo Jornal引用了该公司的话说，该公司还推迟了一些投资，并决定调整其运营费用。
2020年5月29日
英美资源集团计划“重新考虑和修订”戴比尔斯公司的看货商钻石销售系统
由英美资源集团（Anglo American）控股85%的戴比尔斯公司（De Beers）正在研究如何改善向看货商销售毛坯钻石的系统。
2020年4月7日
安哥拉2022年将把毛坯钻石开采量提高至1400万克拉
安哥拉当局表示，将有12家钻石开采公司负责增加该国的钻石产量。
2020年3月26日
AGD DIAMONDS公司在格里布选矿加工厂处理了2500万吨矿石。公司表示正按照生产 计划进行矿石开采。
2019年，格里布选矿加工厂的矿石加工数量达42.4亿吨。
2020年3月23日
钯金：一个比黄金昂贵的"泡沫"
2019年至2020年初钯金价格的快速上涨将其与贵金属家族的其他成员区分开来。主要用于汽车催化式排气过滤-中和器的钯金在2019年超过了最受欢迎的贵金属，价格上涨了700美元，至每盎司1920美元。 今年1月，受南非产量下降的消息和中美贸易协定第一部分签署的影响，钯金期货价格达到2500美元，在12个月内上涨了75％。原因是欧洲和中国的环境标准更加严格，而钯金供应有限，需求却不断增加。 尽管事实上钯金的上涨可以用基本面因素解释的，但这种贵金属价格的增长速度已经超出了所有预期，甚至令主要的钯金生产商和价格上涨的受益者诺里尔斯克镍业公司也感到担忧。伦敦金银市场协会（London ...
2020年2月28日