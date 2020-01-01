荷兰银行宣布近年来的首次财务损失

RosTender.info在周四发布的新闻稿中称，阿尔汉格尔斯克州梅岑地区将进行两年的地质勘探，以寻找钻矿。西北联邦区地下资源使用部宣布招标，以选择承包商进行地下的地质勘探。他们已经准备好与中标者签订一份2.318亿卢布的合同，资金将来自联邦预算。接受投标的申请一直持续到6月4日，6月15日将对其结果进行汇总。如招标材料所示，地质学家将在面积为1645平方公里的地段上开展工作。他们将在这里寻找金伯利岩体、独立的金伯利岩矿体和有希望的管型磁异常。



