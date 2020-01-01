荷兰银行宣布近年来的首次财务损失

为钻石和珠宝业提供服务的荷兰银行（ABN AMRO）日前报告第一季度的净亏损达3.95亿欧元，约为分析师预测数据的两倍之多。这是该信贷机构自2013年以来的首次财务损失。
荷兰银行新任首席执行官罗伯特·斯瓦克（Robert Swaak）表示，损失是由两个特殊客户事件，以及拨付11亿欧元以应对COVID-19新冠病毒引起的不良贷款导致。
斯瓦克认为，荷兰银行现在打算修改其全球战略，重点是推出措施打击洗钱行为，改善数字化转型。
阿列克斯·希什洛，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑
评审
阿尔汉格尔斯克州的钻石探寻工作宣布招标
RosTender.info在周四发布的新闻稿中称，阿尔汉格尔斯克州梅岑地区将进行两年的地质勘探，以寻找钻矿。西北联邦区地下资源使用部宣布招标，以选择承包商进行地下的地质勘探。他们已经准备好与中标者签订一份2.318亿卢布的合同，资金将来自联邦预算。接受投标的申请一直持续到6月4日，6月15日将对其结果进行汇总。如招标材料所示，地质学家将在面积为1645平方公里的地段上开展工作。他们将在这里寻找金伯利岩体、独立的金伯利岩矿体和有希望的管型磁异常。
昨天
新冠疫情致钻石需求下降，卡托卡矿削减生产
由于新冠病毒疫情致使对钻石的需求下降，安哥拉最大的钻石矿业公司——安哥拉采矿公司（Sociedade Mineira de Catoca）部分暂停了其勘探活动并削减了生产。在线出版物Novo Jornal引用了该公司的话说，该公司还推迟了一些投资，并决定调整其运营费用。
2020年5月29日
英美资源集团计划“重新考虑和修订”戴比尔斯公司的看货商钻石销售系统
由英美资源集团（Anglo American）控股85%的戴比尔斯公司（De Beers）正在研究如何改善向看货商销售毛坯钻石的系统。
2020年4月7日
安哥拉2022年将把毛坯钻石开采量提高至1400万克拉
安哥拉当局表示，将有12家钻石开采公司负责增加该国的钻石产量。
2020年3月26日
AGD DIAMONDS公司在格里布选矿加工厂处理了2500万吨矿石。公司表示正按照生产 计划进行矿石开采。
2019年，格里布选矿加工厂的矿石加工数量达42.4亿吨。
2020年3月23日