安特卫普钻石拍卖为格里布钻石公司带来约2000万美元的收入

格里布钻石公司（Grib Diamonds）2020年3月23日举办了一场例行拍卖会，出售了90%的毛坯钻石展品，收入达2000万美元。Rough＆Polished通讯社在收到的一份新闻稿对此进行了报道。
格里布钻石公司表示，此次拍卖显示出在新冠状病毒的影响下欧洲、美国和其他地区的毛坯钻石处于怎样的价格水平。由于几大销售中心对毛坯钻石的销售和加工都有所减少，钻石价格出现下降。
格里布钻石公司总裁伊戈尔·普罗赫连柯说：“我们的客户已经与我们合作多年了。不论是在价格高涨的好时机，还是价格低迷的不利时期，他们都理解并欣赏透明的购买过程。以透明的市场价格进行购买的过程让钻石市场参与者有机会预测成本和利润。客户还可以在新形势下了解他们的商品库存的价值，这是我们销售策略的重要组成部分，让我们能够了解市场处于下降时期的位置，还可以令我们在市场再次上涨时迅速地确定自己的方向。”
维克多莉娅·基里，Rough & Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑
评审
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2020年4月7日
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2020年3月26日
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2020年3月23日
钯金：一个比黄金昂贵的"泡沫"
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2020年2月28日
博茨瓦纳共有12000个金伯利矿体正在等待投资者
世界第二大钻石生产国博茨瓦纳有12000个金伯利岩矿体向潜在投资者开放。
2020年2月24日