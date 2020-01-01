英美资源集团呼吁打击非法采矿行为

今天

英美资源集团（Anglo American）首席执行官马克·库提法尼（Mark Cutifani）称将不允许非法钻石开采继续进行。

他在开普敦的非洲矿业论坛上对与会代表说：“我们必须采取行动，只有这样我们才能获得必要的信任，继续开采有助于人类进步的矿物质和金属。”



库提法尼表示，英美资源集团控股85%的戴比尔斯公司决定开发Tracr，这是一种基于区块链的技术平台，可帮助在钻石行业的各个行业参与者之间建立信任。



根据他的声明，这样做的目的是要确保钻石的真实性并负责将其交付给珠宝店。

“就我们的钻石业务而言，戴比尔斯提供了按价值计算约占全球毛坯钻石供应量的三分之一，” 他说：“在开发Tracr时，我们清楚地认识到，这不仅是戴比尔斯的平台。相反，我们致力于创建一个让整个钻石行业都可以使用的平台，最终让行业变得更加开放和透明。”



库提法尼表示，自Tracr平台推出以来，已经吸引了很多毛坯钻石及裸钻生产商和零售业者的参与。

他说，这种合作极大地促进了行业发展。 他们公司认为，基于Tracr数据的身份验证功能具有巨大的潜力。



库提法尼说：“我们向利益相关者和整个社会保证，我们生产的钻石是天然的、合乎道德和合法开采的，我们也保证这会给他们和整个钻石价值链创造极高的价值。一些毛坯钻石生产商、中游部门及零售商的参与意味着我们作为一个团队，现在可以提高人们对行业的信心和业内的运作效率，从而改善钻石贸易的成本和收入指标。”

英美资源集团的首席执行官提到，他们公司为钻石价值链各个阶段建立信任的努力也对私人矿工和小型矿场产生了影响。



他还表示：“这些重要的行业参与者通过在非洲大陆上的辛勤采矿工作为全球钻石行业做出了巨大贡献。这其中的许多参与者没有正式的工作方式，没有监管标准。 他们通常无法进入已建立的国际市场和官方销售渠道。”



戴比尔斯公司目前正在塞拉利昂试行一项名为GemFair™的创新计划。

该计划旨在创建一种安全透明的方式，以道德的方式销售私人矿工或小公司开采的钻石。



马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑，南非开普敦









