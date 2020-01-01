Endiama将在首次公开发行中出售其30％的股份

安哥拉国有钻石生产商Endiama正在考虑在2022年的首次公开募股（IPO）中出售其30%的股份。
彭博社（Bloomberg）援引该公司董事长何塞·甘加·朱尼（JoséGanga Junior）的话说，出售股票是罗安达提高钻石部门透明度和增加产量的计划的一部分。
他说：“我们正在为Endiama进行公开上市做准备，我们目前正在评估公司的价值，即使在上市后，国家也将继续控制公司。”
甘加·朱尼补充说，他希望在安哥拉首都罗安达的一家交易所进行上市程序，但他还将考虑该公司银行家的建议。
安哥拉首先宣布了将Endiama私有化的计划，并于去年7月将其部分资本投入了证券交易所。
葡萄牙通讯社卢萨（Lusa）援引安哥拉矿产和石油部长迪亚曼蒂诺·阿泽维多（Diamantino Azevedo）的话说，他们正在成立一家矿产资源代理处作为监管者和特许公司。
Endiama将不再担任这些角色。
阿泽维多表示，石油业重组之后将立即开始采矿业的重组，因此Sonangol出售了其非战略性资产。
Endiama今年的收入预计约为15亿美元。该公司2018年出售毛坯钻石847万克拉，获得收入12.5亿美元。
Endiama拥有卡托卡矿（Catoca）41%的股份，另外还掌握着几个二级冲击岩项目，包括奇托洛托洛（Chitolotolo）、奇姆邦果（Chimbongo）、加姆邦热（Cambange）、匡果（Cuango）和卢罗（Lulo）。
Endiama与俄罗斯的埃罗莎公司在卢阿舍（Luaxe）金伯利岩项目合作进行了钻石勘探。
该矿场于2013年被发现，在30年的矿山寿命内可能会开采到3.5亿克拉钻石。
先前有报道称， Endiama在过去十年中以低于市场价的价格出售钻石，每年损失约达3亿美元，。
根据甘加·朱尼的说法，钻石卖给了三家公司，其中一家是伊莎贝尔·朵思·桑托斯（Isabelle dos Santos）名下的。伊莎贝尔·朵思·桑托斯是非洲首富，也是安哥拉前总统的女儿。
他说：“根据我们自己的评估，我们损失了宝石价值的30％至40％。这种情况不会再发生了。”
马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑
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