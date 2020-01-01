AGD DIAMONDS公司的独特钻石有很高的需求

AGD DIAMONDS钻石开采公司在安特卫普设有销售办公室，并设立了一个电子交易平台Grib Diamonds。2月24日，公司在该交易平台上举办了今年第一场特殊尺寸钻石拍卖会，销售额达1500万美元以上。
本次交易提供给客户的钻石都具有独一无二的特征，例如罕见的黄钻，以及大小为20-50克拉的透明八面体。2月份举办的拍卖会的特殊之处在于首次出售了格里布钻矿出产的超大钻石（80、104、127、222克拉）。这些钻石都是通过创新且环保的XRT分离法筛选出来的。
在总结拍卖结果时应该指出，总体而言，市场仍然受到来自中国的与冠状病毒有关的负面消息的影响，因此，AGD DIMONDS公司拍卖的大部分产品仍无人认领。
维克多莉娅·基里，Rough & Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑，斯特拉斯堡
评审
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