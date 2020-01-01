埃罗莎将把拍卖从香港转移到其他地方

埃罗莎将把开采到的特殊尺寸的毛坯钻石及裸钻拍卖会从香港转移到其他地方。
据该公司称，国际毛坯钻石拍卖将于2020年3月2日至3月18日在莫斯科举行。 裸钻招标会在拉马特甘（以色列）举行，日期将在稍后宣布。
埃罗莎副总经理叶甫盖尼·阿古列耶夫说：“我们每年都参加在香港举办的大型珠宝展，并在展会上进行毛坯钻石及裸钻的竞拍和招标。但今年主办方决定将三月份的展会推迟至五月份。因此，我们也调整了商务计划，将三月份的展览拍卖会转移至其他地点。”
维克多莉娅·基里，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社记者，斯特拉斯堡
评审
钯金：一个比黄金昂贵的"泡沫"
2019年至2020年初钯金价格的快速上涨将其与贵金属家族的其他成员区分开来。主要用于汽车催化式排气过滤-中和器的钯金在2019年超过了最受欢迎的贵金属，价格上涨了700美元，至每盎司1920美元。 今年1月，受南非产量下降的消息和中美贸易协定第一部分签署的影响，钯金期货价格达到2500美元，在12个月内上涨了75％。原因是欧洲和中国的环境标准更加严格，而钯金供应有限，需求却不断增加。 尽管事实上钯金的上涨可以用基本面因素解释的，但这种贵金属价格的增长速度已经超出了所有预期，甚至令主要的钯金生产商和价格上涨的受益者诺里尔斯克镍业公司也感到担忧。伦敦金银市场协会（London ...
今天
博茨瓦纳共有12000个金伯利矿体正在等待投资者
世界第二大钻石生产国博茨瓦纳有12000个金伯利岩矿体向潜在投资者开放。
2020年2月24日
俄罗斯世界自然基金会公布了2019年环境责任领域的最佳公司
俄罗斯世界自然基金会（World Wide Fund for Nature, WWF）发布了在俄罗斯运营的矿业和冶金公司2019年在环境责任领域的开放度评级。这次，前十名分别是极地黄金公司（1.9）、SDS-Ugol公司（1.81）、金罗斯黄金公司（1.7）、金属投资公司（1.68）、AGD DIAMONDS公司（1.6）、北方钢铁公司（1.56）、多种金属公司（1.55）、埃罗莎公司（1.46）、利佩茨克钢铁公司（1.45）和马格尼托哥尔斯克钢铁厂（1.38）。
2020年1月30日
埃罗莎公司的地质学家评估了小博托奥宾斯基钻石区的前景
埃罗莎公司表示，他们根据在小博托宾斯基许可证地区进行的钻石矿床勘探的结果，确定了三个有前景的地段，将继续进行探矿和评估工作。
2020年1月22日
普斯科夫州将开始培育钻石
俄罗斯公共电视台在门户网站上报道，普斯科夫州将建造一座可以培育人造钻石的工厂。报道称，工厂将从2020年开始生产。
2020年1月13日