西格内特珠宝宣布2020财年第三季度的财务业绩

全球最大的珠宝零售商西格内特珠宝有限公司（Signet Jewelers Limited）宣布了截至2019年11月2日（2020财年第三季度）共13周的财务业绩。
西格内特珠宝的总销售额达11.9亿美元。根据公司提供的数据显示，这个数字同比下跌0.3%，如果按照固定汇率计算，那么其销售额下降0.2%。
网上交易额达1.393亿美元，比去年同期增长11.4%。电子商务在总销售额中所占的份额从上一季度的10.5%增加到11.7%。
北美地区其他类似商店的销售额增长了2.9%，在线销售额增长了13.0%。全球销售额下降了5.2%。
西格内特珠宝首席执行官弗吉尼娅·兹罗索斯（Virginia C. Drosos）表示：“对于未来关键几周的贸易，我们将提供一系列新产品，扩大电子商务的规模，并开展更具针对性的营销活动。”
阿列克斯·希什洛，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑
评审
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Expert RA评级机构将AGD Diamonds公司的评级定为ruBB+
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