格里布钻矿开采到一颗重104克拉的毛坯钻石

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10月8日，AGD Diamonds股份公司在格里布采矿 加工厂开采到一颗珠宝质量的毛坯钻石。这颗重104.12克拉的钻石完美无瑕、晶莹剔透，可以归类为无瑕级。



创新、环保的金伯利岩富集技术让AGD Diamonds公司能够生产高质量的大粒毛坯钻石。格里布钻矿5月份出产了分别重222.09克拉和127.34克拉的毛坯钻石，而7月份又开采到一颗重212.53克拉的钻石。



AGD Diamonds公司2019年在阿尔汉格尔斯克州开采的“北方荟萃”系列毛坯钻石将于2020年初向客户展示。届时，这些超大粒的钻石也将一起展出。



格里布钻矿是全球最大的钻矿之一，其储量在俄罗斯排第4，在全球排第7。







