AGD Diamonds公司是迪拜钻石会议的积极参与者之一

9月26日，AGD Diamonds和Grib Diamonds NV参加了在阿拉伯联合酋长国迪拜阿勒玛斯大楼（Almas Tower）会议中心举行的第四届迪拜钻石会议（Dubai Diamond Conference，DDC）。
进入21世纪以来，迪拜的钻石业已成为全球规模最大的钻石行业之一。仅2018年，阿联酋的钻石产品销售额就超过了250亿美元。迪拜多种商品中心（Dubai Multi Commodities Centre, DMCC）执行主席兼首席执行官哈迈德∙本∙苏拉耶姆（Ahmed Bin Sulayem）说：“位于世界十字路口的迪拜已成为最大的钻石交易中心之一，因此，要进行这一讨论，没有比迪拜更适合的地方了。”
在迪拜钻石会议上，AGD Diamonds和Grib Diamonds NV的代表与他们的主要客户——格里布钻矿所出产钻石的买家——举行了多次具有建设性的会议和谈判。
AGD Diamonds公司表示，与DMCC的合作对于制定和多样化发展钻石销售政策具有战略意义。 为了加强公司的国际地位，AGD公司的管理层正在考虑2019年在阿联酋设立贸易部门的可能性。这个部门具有几个创新功能，包括促进产品开发，发展特定的营销策略，扩大销售市场，以及通过加强以客户为中心的方法与新合作伙伴达成贸易协议。
共有400多名代表参加本次钻石大会，全部都是来自全球钻石业内领先公司的代表。由Grib Diamonds NV代表的AGD Diamonds是迪拜钻石会议的主要赞助商之一
评审
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