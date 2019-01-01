“和平矿”上的俄罗斯问题

世界黄金协会将推出《负责任黄金开采准则》 世界黄金协会（World Gold Council, WGC）日前宣布将推出自己制定的《负责任黄金开采准则》（Responsible Gold Mining Principles, RGMP），以解决黄金开采领域内重要的生态、社会和管理问题。根据世界黄金协会的说法，这些准则将为未来黄金供应链中的消费者、投资者和参与者设定明确的负责任黄金开采的标准。