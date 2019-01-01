永恒印记将在纽约时装周上推出阿尔忒弥斯系列珠宝

2019年9月27日

永恒印记公司（Forevermark）在发布的新闻稿中介绍了阿尔忒弥斯系列（Artemis）珠宝。

这个系列的珠宝制定精美，由永恒印记公司与著名时装设计师比布·莫哈帕特拉（Bibhu Mohapatra）和PMJ Jewels公司合作设计。PMJ Jewels珠宝公司以制造高品质的高端钻石珠宝而闻名，其珠宝设计优雅，很有独创性。该系列珠宝包括多层项链、鸡尾酒戒指、吊坠、耳环、手镯和其他晚装饰品。



“永恒印记即将带着最新设计的阿尔忒弥斯系列珠宝骄傲地返回纽约时装周。该系列珠宝由永恒印记公司与才华横溢的时装设计师比布·莫哈帕特拉合作推出。他与PMJ Jewels公司合作设计的珠宝完美地平衡了现代和传统元素，还带有未来气息，肯定会引起全球女性的强烈反响。该系列珠宝完美地结合了比布设计师的独特眼光、PMJ珠宝公司无可挑剔的工艺和永恒印记的钻石，”永恒印记印度分公司总经理萨琴·杰恩（Sachin Jain）说。



PMJ Jewels董事总经理迪内希·杰恩（Dinesh Jain）表示，“我们很高兴与世界级时装设计师比布·莫哈帕特拉以及永恒印记合作，在纽约时装上推出设计优雅的阿尔忒弥斯系列珠宝。这17套珠宝美丽而稀有，镶嵌的钻石都来自负责任的供应商。这些独特的产品是优雅、精致和工艺的典范，完美地结合了比布的时尚设计。”



新设计的阿尔忒弥斯系列珠宝将在纽约的比布·莫哈帕特拉工作室和印度的PMJ Jewels商店里出售。



阿鲁娜·盖同德，Rough&Polished通讯社驻亚洲分社主任编辑







