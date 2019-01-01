国内外企业开采大粒钻石的技术及其发展前景

2019年7月25日





而AGD Diamonds公司（前身为阿尔汉格尔斯克地质采矿公司）在格里布钻矿开采到的高质量毛坯钻石都是通过保存大粒晶体技术实现的，前提是使用非爆破崩落采矿法和先进的富集技术。





从戴比尔斯购买了大量废弃物的佩特拉钻石公司（Petra Diamonds）也采用了分阶段破碎法，在采矿过程中通过材料的大小来排除对大粒原料的损坏。由于生产力相对较低，公司扩大了矿井开采，改进了X射线分离设备，使其能够开采100克拉以上D色IIa型钻石。2019年，佩特拉钻石公司在库利南钻矿开采到4颗这样的钻石。









在全球钻石开采公司中，卢卡拉钻石公司（Lucara Diamond Corporation）是一家很独特的企业。它只开采大粒的毛坯钻石，因此产量不高（35-45万克拉），其收入只有二线公司的水平。与此同时，依靠钻石保存技术开采大粒钻石的工艺已经投入使用。这家公司为开采卡罗维矿（Karowe）的大粒钻石使用了可以保存钻石完整性的富集技术，在XRT X射线机上进行分段破碎和富集，粒径为6 毫米至8 毫米。粒径为8到1.25毫米的含钻矿石则通过重介质富集法粉碎，在X射线分离器上精磨精选矿。此外，该公司利用其在识别可能出现的大钻石方面的经验进一步完善技术，将细度上限提高到100毫米，并为选矿厂另外配备了设备。





去年年底，在矿石的工业加工过程中，卡罗维矿工开采到三颗大粒钻石，分别是重813克拉的“星座”（Constellation），2016年5月以6300万美元出售；重1109克拉的“我们的光芒”（«Lesedi La Rona），计划于2016年6月29日被出售（图3）。最后一颗重374克拉，目前仍在销售计划中。





由于大型的钻矿都在开发当中，到目前为止还未发现新的钻矿。最大的钻石矿业公司埃罗莎和戴比尔斯的经济效率正在逐步下降。随着实验室培育钻石技术的发展和产量的增加，这种情况会更加恶化。也许这就是戴比尔斯开始进入培育钻石业务并关闭加拿大维克托矿（Victor）的原因。









丹尼洛夫，经济学副博士，阿莫索夫东北联邦大学北方区域经济学院地基利用创新经济实验室高级研究员

俄罗斯和国外从矿场开采钻石的工艺类似，基本都是根据不同的大小等级进行分解、分类、富集。区别在于所使用的技术和每个阶段实现的技术过程。国内技术的主要区别在于大型破碎机中分解金刚石原料的最大直径为400毫米，然后使用自磨机，而国外工厂则使用三级破碎。然而，正是这个技术决定了各家公司在保持大粒钻石完整度方面的区别。尽管钻石以硬度著称，但在采矿和富集过程中却不能承受冲击载荷。还在苏联时期，“雅库特钻石”科研生产中心就研究了在开采过程中保存钻石完整度的问题。我那时曾在雅库特钻石科研生产学院的矿石准备实验室工作过，直接参与了保存钻石完整度的试验。自20世纪80年代以来，工厂引入了轧桶橡胶衬里，这一措施自然增加了钻石的完整度。然而，应该注意的是，磨机中的格子孔的最大尺寸为50毫米，因此，较大的毛坯钻石在自生磨削过程中无法保持完整。1989年在雅库特开采的第二大钻石，重达320.65克拉的“亚历山大·普希金”就是一块重约2000克拉的大毛坯钻石的一部分。它在自磨机中被破损了。当时，一家试验工厂对两种技术进行了对比试验——国内使用自研磨，国外使用分段粉碎，然后按照相同的方案富集钻石。实验表明，就保持钻石完整度而言，国外技术比国内技术高几个百分点。不过雅库特大部分时间是在冬季条件下开采钻石，并且矿石本身处在冻土中。矿石在自磨过程中会被加热，其冻结也会因此融解。考虑到这一实际情况，当时决定不更换技术。此外，自磨机确保了选矿厂的高生产效率，而当时国内需要技术钻石，富集下限为0.2毫米。因此，埃罗莎及其子公司到目前为止仍然使用这种形式的大型破碎机和自磨机矿石分解技术。在阿尔汉格尔斯克州开采钻石的 “北方钻石”公司（埃罗莎的子公司）采用的就是这种设备和工艺。钻石开采公司卡托卡（Catoca）也是采用自磨研磨机和类似的富集方案，因为他们的选矿工厂正是按照苏联的方案并由苏联专家建造的。国外企业则使用戴比尔斯开发的技术，使用不同类型的破碎机进行分阶段破碎，在X光机上将矿石分类为不同的尺寸等级。粒径小于5 毫米的材料进行重介质富集。同时，细度的上限为60毫米。如果大粒钻石进入第三阶段的粉碎就不会遭到损坏。最后将粒径小于1.2毫米的破碎材料送至尾部。图1. 库利南钻矿出产的最大毛坯钻石“遗产”（Legacy）。照片来源：佩特拉钻石公司今年3月29日，佩特拉钻石公司在库利南钻矿开采到一颗重425克拉的D色IIa型钻石，被命名为“遗产”。这颗钻石即将被展出出售。图2. 卡罗维钻矿出产的最大粒的毛坯钻石：a) “我们的光芒”；b) “星座”。照片来源：卢卡拉钻石集团到目前为止，该公司共开采了100多颗超过100克拉的毛坯钻石。同时，值得注意的是来自卡罗维矿的钻石的价值，都是些稀有的IIa型钻石，以及非常罕见的II型蓝色钻石，这使得所售宝石的价格都很高。简要总结在这种情况下，专门从事大粒天然钻石和稀有钻石开采的二线公司佩特拉钻石公司及卢卡拉钻石公司反而变得更具竞争力。