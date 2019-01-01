格里布钻矿开采到一颗特殊钻石

7月13日，AGD Diamonds公司在格里布选矿厂开采到一颗重47.61克拉的珠宝级毛坯钻石。
这颗毛坯钻石具有极为罕见的深柠檬色调，属于高端钻石系列。行业专家指出其形状极好，具有无可挑剔的清洁度且没有技术缺陷。
采用先进的采矿技术和温和的加工过程，通过XRT系统进行富集处理，AGD Diamonds公司能够在不损害钻石的情况下开采到高质量的毛坯钻石，这也让国际市场对格里布钻矿出产的钻石具有的稳定需求。当然，几家最大的珠宝店将对7月13日开采的独特钻石表现出极大的兴趣。
评审
据媒体报道：卡累利阿共和国近北极地区将开始钻石开采
78.ru 新闻社援引俄罗斯地质控股公司网站上的信息报道，“西北地质生产”股份公司的专家已经就卡累利阿共和国洛乌西斯基地区是否存在钻矿的问题开始了研究工作。
2019年8月1日
弗拉基米尔·格里布钻矿开采到一颗大粒毛坯钻石
7月8日，AGD Diamonds公司在格里布采矿加工厂开采到一颗重81.02克拉的大粒毛坯钻石。
2019年7月29日
格里布钻矿开采到一颗54克拉的特殊钻石
2019年4月4日，在AGD Diamonds开展业务的格里布采矿加工厂开到一颗重54.21克拉的珠宝级毛坯钻石。
2019年6月25日
周大福珠宝集团在北美创建了一个商业中心
香港品牌周大福（CTF）在马萨诸塞州波士顿成立了周大福北美新商业中心。 据媒体报道，这个新的商业中心将成为领先的珠宝批发供应商，除了供应产品外，还提供服务和专有技术支持——特别是有助于提高北美珠宝业盈利能力和巩固其业务的创新技术。
2019年6月18日
山省钻石公司宣布第一季度的财务业绩并调整了对全年的预测
山省钻石公司（Mountain Province Diamonds Inc.）公布了截至2019年3月31日的季度财务业绩。根据公司的数据显示，公司2019年第一季度共销售毛坯钻石643739克拉，收入6070万加元（4580万美元），而公司2018年共销售毛坯钻石527000克拉，收入6660万加元（5240万美元）。今年第一季度的平均价格为94加元（71美元），而去年同期则为126加元（99美元）。
2019年6月13日