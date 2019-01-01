格里布钻矿开采到一颗特殊钻石

2019年7月22日

7月13日，AGD Diamonds公司在格里布选矿厂开采到一颗重47.61克拉的珠宝级毛坯钻石。这颗毛坯钻石具有极为罕见的深柠檬色调，属于高端钻石系列。行业专家指出其形状极好，具有无可挑剔的清洁度且没有技术缺陷。采用先进的采矿技术和温和的加工过程，通过XRT系统进行富集处理，AGD Diamonds公司能够在不损害钻石的情况下开采到高质量的毛坯钻石，这也让国际市场对格里布钻矿出产的钻石具有的稳定需求。当然，几家最大的珠宝店将对7月13日开采的独特钻石表现出极大的兴趣。