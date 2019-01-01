AGD Diamonds公司按照GRI标准制定了一份2018年可持续发展报告

2019年5月1日





AGD Diamonds公司制定的第一份可持续发展报告参照了全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，GRI）的规则，完全符合GRI可持续报告的制作标准（GRI Standards）。这份报告涵盖了GRI为采矿业和冶金业推荐制定的主题。





AGD Diamonds公司2018年的业务发展进入新阶段：





AGD Diamonds公司自2017年离开卢克石油后需要独立评估自己的业务水平，确定未来的发展前景，承认自己的自主权，并开始独立参与市场活动，为员工、社会、环境和后面几代人的未来发展担负起更严肃的责任。





对于一家公司而言，重要的不仅仅是生产业绩和财务结果，还有其在区域经济发展中扮演的角色。AGD Diamonds公司是阿尔汉格尔斯克州的主要纳税人之一，也是该地区政府的合作伙伴和充满责任心的雇主。2018年，这家公司为俄罗斯预算纳税5600万美元。我们不仅关心纳税区域范围内的居民生活，还通过投资基础设施，为该地区居民提供慈善援助。





AGD Diamonds特别注重对自然和自然财富的保护。2018年，公司从未因违反环境法而被政府批评或者被罚款，也没有收到整改的命令。在由世界自然基金会（WWF）和国家评级机构编制的俄罗斯矿业和钢铁公司环境责任评级名单上，AGD Diamonds公司一直位居前列。





2019年，公司计划修改发展战略，努力扩大在国际钻石市场上的地位，提高生产效率，投资可持续发展事业。公司将继续努力改进可持续发展报告制度，继续实施走透明和开放道路的方针。借助于这份根据GRI标准制定的报告，相关方面不仅能够了解AGD Diamonds公司的业务成果及其对社会及环境所造成的影响，也愿意加入与公司的对话。

AGD Diamonds公司制定的2018年可持续发展报告是其第一份非财务报告。2018年，AGD Diamonds公司决定每年制定一份非财务报告，旨在继续提高公司在国际市场上的开放度和透明度，确保公司实现可持续发展。AGD Diamonds公司为2018年制定的报告主要包含以下几个方面：公司开展业务的原则和方法；经济、生态和社会领域内的关键事件及结果，公司管理及与利益相关方开展互动的信息。为增强相关方面对报告中所披露信息的信心，AGD Diamonds公司邀请了普华永道会计师事务所(Pricewaterhousecoopers)的独立审计师对该报告进行了评估和认证。• 公司改变了名称和品牌，开始进入国际定位和营销策略的新阶段。• AGD Diamonds公司与比利时公司Grib Diamonds N.V.合并，后者是世界钻石理事会和负责任珠宝业务委员会的成员，代表公司在国际市场上销售产品。• AGD Diamonds公司在生产过程中引入了许多重要的创新技术，让公司能够期待实现高质量的开采结构，能开采到大粒的和特别有价值的钻石。• AGD Diamonds公司在格里布主矿区附近的地段获得了地质勘探许可证。• 很多积极进取、经验丰富的专业人才加入了AGD Diamonds公司的团队。AGD Diamonds公司对新方针和持续变革的重要性充满信心。这个信心建立在公司一直保持的几项传统上，例如保持不可否认的产品质量，组织高水平的生产过程，遵循高水平的道德和生态原则，当然，最重要的是对帮助我们发展事业的人才给予支持。另外，我们不会忘记自己的起源，对于发现矿场和启动生产设备的先驱者，我们将致以最崇高的敬意。如今，AGD Diamonds公司已成为最具现代化水平的科技矿业公司之一，在全球钻石矿业市场上占有一席之地。 2018年初探明储量约占全球钻石储量的3.7％。 就产量而言，AGD Diamonds公司在过去三年里的总产量约占全球总产量的2.9-3.4％。在报告年度内，AGD Diamonds的财务表现稳定。2018年，AGD Diamonds和Grib Diamonds N.V.净销售额 与上一年相比增长4%。AGD Diamonds公司拥有1100多名员工，这对公司来说无疑是一项重大责任。AGD Diamonds公司致力于成为阿尔汉格尔斯克州最好的企业雇主，在工资和社会条件方面为员工提供更好的待遇。公司尤其注重保护员工的安全，为此不惜财力物力。因此，公司矿场出事故的概率极低。