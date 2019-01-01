脑洞大开，培育钻石还能这样玩

2019年4月30日

4月20日，由广州钻石交易中心联合博闻深圳珠宝展举办的在第十七届深圳国际黄金珠宝玉石展览会圆满召开。展会主办方博闻公司为广州钻石交易中心颁发“最佳合伙伙伴”奖项广州钻石交易中心朱永胜董事长致欢迎词如果说2019年是培育钻石规模化商业应用的元年，这场论坛无疑是开启培育钻石商业应用裂变点的一个关键事件。中国主要的培育钻石生产商、供应商、品牌商以及珠宝首饰设计界、工业设计界、时尚时装行业、营销领域的专家齐聚深圳珠宝展，围绕培育钻石的技术发展、产能、供需、设计延伸、市场定位、商业策略、应用推广展开了全面讨论。广州钻石交易中心梁伟章总经理培育钻石有着稳定的供应和逐步降低的成本优势，市场在快速膨胀。根据俄罗斯Ultra C公司提供的数据，目前，全球非工业用培育钻石市场份额约为450万克拉，占全球钻石首饰市场3%；由于低位效应，近3年的全球市场从6亿美元发展到48亿美元，膨胀了7倍；专家估计，到2035年甚至可以达到150亿美元，年均发展速度达8%。广州钻石交易中心梁伟章总经理指出，新技术的出现，最重要的是选择匹配的应用场景，选择、适应、改变，除了珠宝首饰领域的应用，还可放眼到时尚产品、甚至工业设计的大场景，在这些能充分匹配培育钻石技术性格和市场性格的丰富场景中，守护钻石基因和价值基础，寻找方向。晶拓国际钻石CDC新钻林红兵总经理从商业应用的角度进行分享，认为参考养殖珍珠和宜家的案例，培育钻石与天然钻石可实现并存共赢，培育钻石作为新的原材料，能以“可负担的轻奢”创造更大的市场规模，对珠宝产业各个环节都有积极意义。晶拓国际钻石CDC新钻林红兵总经理深圳市珠宝首饰设计师协会杜半会长从设计师的切身体会出发，指出培育钻石因为成本较低而给设计师提供了更大的发挥空间，设计师创作的自由度得以拓展，能够更聚焦地关注美的价值。如果业界能够以更开放的心态探讨合作，可以不局限于品类/板块的细分，而是共同推动把整个产业做得更大。深圳市珠宝首饰设计师协会杜半会长POP趋势&“设界”时尚产业设计共享赋能空间联合创始人张巍女士，以“环保&循环经济”和“情感与人工智能”为关键词，分享了时尚产业的发展趋势，指出Z世代是最具潜力的目标客户群体，他们的核心诉求是“有趣”，要想释放价值与满足消费者，优质的创意设计是核心引擎，而完善的产业服务配套是关键驱动。POP趋势&“设界”时尚产业设计共享赋能空间联合创始人张巍女士广州美术学院工业设计学院王涛副院长分享了关于培育钻石设计应用前景的构想，指出除了珠宝首饰领域，培育钻石还可以重点关注精密制造、服务配饰、智能产品、高端装备和虚拟现实，创意设计的脑洞有多大，培育钻石产业发展的空间就有多大。广州美术学院工业设计学院王涛副院长香港联创东西集团创始人刘咏妍女士结合多年时尚产业品牌顾问服务的经验，提出了关于培育钻石的品牌策略和营销的思考。她指出生态位决定格局，培育钻石产业的品牌之路首先要确定生态位，而品牌力量可以实现品牌溢价就是护城河，时尚圈通常的玩法包括平台借力、设计师合作、品牌联合、柔性供应链与大规模定制等，都可以给培育钻石产业提供借鉴。香港联创东西集团创始人刘咏妍女士一个新材料，要获得高质量的应用发展，必须实现产能与市场需求的协调，论坛还邀请到国内主要实验室培育钻石生产商代表进行圆桌讨论。圆桌论坛：培育钻石产能与市场的魔法方程式黄河旋风刘晓磊先生指出，中国的培育钻石目前出现供不应求的态势，但是黄河旋风会努力确保产能满足市场需求。力量钻石郭琳女士也提到，培育钻石的产能产量是较为恒定的，但市场需求的浮动较大，希望广州钻石交易中心作为交易平台能辅助调控供需平衡。杭州超然金刚石余斌先生分享了CVD技术的发展，其所生产的培育钻石大小基本为1.5克拉以上，余先生表示将进一步积极响应市场需求，提升供应端的能力。王笃福先生表示中国培育钻石高温高压技术已位于世界领先地位，应把握机遇引领市场。宁波晶钻张军安先生也提到CVD培育钻石的纯度将进一步提升，更大重量的培育钻石毛坯指日可待。华晶金刚石崔跃坤先生提到华晶从引导培育消费者的角度出发推出了系列首饰品牌，愿以开放的姿态与产业共建合作。成功的产品离不开稳定的需求与稳定的供应，中国目前的技术、产能和市场，为培育钻石行业的发展提供了坚实根基。IGI国际宝石学院在全球市场较早地推出了对标天然钻石的质量分级细分体系，受到培育钻石首饰界的欢迎。IGI别智韬先生分享时指出，IGI培育钻石的鉴定业务需求量最大的市场目前是迪拜和美国，一般0.5克拉以上的培育钻石会送检分级，质量大概在H色、VS-VVS左右。IGI作为鉴定机构，将严谨、公正地提供天然钻石、培育钻石的鉴定分级服务，助力行业健康发展。论坛上，广州钻石交易中心邀请了国内主流的培育钻石供应商，以及将在未来应用领域发挥重要裂变赋能作用的设计师团体、跨界应用伙伴，共同签署了关于培育钻石商业应用的战略合作协议。广州钻石交易中心将以此为契机，推进实验室培育钻石交易体系建设和市场开发，搭建并推广实验室培育钻石的商业应用场景。培育钻石商业应用战略合作协议签署仪式正如广州钻石交易中心朱永胜董事长在致辞中提到的，新产品的生命力在于市场的广阔应用和有效的供应。培育钻石的高科技基因、稳定量产的特点、以及可与天然钻石类比的价值基础和强质感，为这个新材料开了一扇窗，除了珠宝首饰设计应用的突破，必定还能与其它行业实现跨界融合。培育钻石的N种玩法，敬待开启！期待中国设计能够赋能应用，中国制造能够激活市场，中国产能能够领跑行业！