AGD Diamonds公司正在考虑与沃尔沃公司的合作前景

2019年5月14日

4月8日，在对德国进行工作访问期间，AGD Diamonds公司的管理层和领先专家就与世界知名国际品牌之一沃尔沃公司（Volvo）的代表就购买新采矿设备的可能性进行了会谈。

在与沃尔沃的授权经销商Ferronordic的代表会面时，双方讨论了在格里布钻矿对该品牌历史上第一辆100吨级矿用自卸车Volvo R100E进行试点测试的可能性。此外，AGD Diamonds公司的管理层将考虑购买铲斗容量达4立方米的液压挖掘机和铲斗容量达7立方米的采矿装载机。 另外，AGD Diamonds公司的员工十分熟悉沃尔沃铰接式自卸卡车，这种卡车在远北地区的恶劣条件下表现了出高度的可靠性。









