AGD Diamonds公司正在考虑与沃尔沃公司的合作前景

4月8日，在对德国进行工作访问期间，AGD Diamonds公司的管理层和领先专家就与世界知名国际品牌之一沃尔沃公司（Volvo）的代表就购买新采矿设备的可能性进行了会谈。
在与沃尔沃的授权经销商Ferronordic的代表会面时，双方讨论了在格里布钻矿对该品牌历史上第一辆100吨级矿用自卸车Volvo R100E进行试点测试的可能性。此外，AGD Diamonds公司的管理层将考虑购买铲斗容量达4立方米的液压挖掘机和铲斗容量达7立方米的采矿装载机。 另外，AGD Diamonds公司的员工十分熟悉沃尔沃铰接式自卸卡车，这种卡车在远北地区的恶劣条件下表现了出高度的可靠性。
评审
AGD Diamonds公司与康明斯公司和威猛公司进行了谈判
4月9日，AGD Diamonds公司的代表团在德国进行了几场谈判，与发动机制造商康明斯公司（Cummins）和KAMCC服务公司签署了合作协议。就在前一天，AGD Diamonds公司还与威猛公司（Vermeer）的代表进行了会面。
2019年5月20日
AGD Diamonds公司正在改善采矿技术
4月9日，AGD Diamonds公司的代表团在德国与维特根集团（Wirtgen Group）首席执行官马蒂埃斯·皮希勒先生举行了会谈。
2019年5月13日
AGD Diamonds公司与卡特彼勒公司及泽普林（俄罗斯）公司签订了合作备忘录
4月10日，在Bauma-2019国际设备展会上，AGD Diamonds公司的代表团与采矿设备制造商卡特彼勒公司（Caterpillar）及其在俄罗斯的代理商泽普林（俄罗斯）（Zeppelin Russland）签订了合作备忘录。
2019年5月7日
AGD Diamonds参加了国际北极论坛
AGD Diamonds公司的代表团参加了在圣彼得堡举行的第五届“北极—对话区域”国际北极论坛。
2019年5月1日
埃罗莎公布了被暂停开采的和平矿的现状
埃罗莎在周一发布的新闻稿中提到了被暂停开采的和平矿的现状。公司表示已根据对开放场地和深层打井的分析结果制定出一个方案，并根据这个方案决定是否恢复或者完全封闭和平矿。
2019年4月3日