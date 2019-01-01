格里布选矿厂开采到一颗重54克拉的独特钻石

2019年4月4日，在AGD Diamonds公司开展业务的格里布矿开采到一颗重54.21克拉的珠宝级毛坯钻石。
公司历来有用独特钻石来纪念俄罗斯和北方沿海地区重大事件或重要人物的传统。因此，这颗钻石的命名将会与纪念别尔格学院成立300周年有关——该学院作为俄罗斯采矿业的管理机构，于1719年在彼得一世的倡议下建立。
这是AGD Diamonds公司第五颗获得命名的毛坯钻石。2017年2月，在公司进行工业开采的格里布矿开采出一颗重181.68克拉的毛坯钻石，是有史以来欧洲境内开采到的最大颗的钻石，被命名为“米迦勒”。2018年6月，AGD Diamonds公司开采到一颗重57.03克拉的毛坯钻石，被命名为“尼古拉·科里佐夫”，以此纪念20世纪30年代为阿尔汉格尔斯克州的钻石存在假说奠定基础的先驱地质学家。2018年11月，AGD开采到一颗56.35克拉的钻石，被命名为“维塔利·福尔特金”，以此纪念一位伟大的地质学家。2019年2月开采的一颗重66.95克拉的钻石被命名为“阿纳托利·斯坦科夫斯基”，以此纪念阿尔汉格尔斯克州首位发现罗蒙诺索夫钻矿存在钻石的地质学家。
维克多莉娅·基里，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑，斯特拉斯堡
评审
AGD Diamonds公司与康明斯公司和威猛公司进行了谈判
4月9日，AGD Diamonds公司的代表团在德国进行了几场谈判，与发动机制造商康明斯公司（Cummins）和KAMCC服务公司签署了合作协议。就在前一天，AGD Diamonds公司还与威猛公司（Vermeer）的代表进行了会面。
2019年5月20日
AGD Diamonds公司正在改善采矿技术
4月9日，AGD Diamonds公司的代表团在德国与维特根集团（Wirtgen Group）首席执行官马蒂埃斯·皮希勒先生举行了会谈。
2019年5月13日
AGD Diamonds公司与卡特彼勒公司及泽普林（俄罗斯）公司签订了合作备忘录
4月10日，在Bauma-2019国际设备展会上，AGD Diamonds公司的代表团与采矿设备制造商卡特彼勒公司（Caterpillar）及其在俄罗斯的代理商泽普林（俄罗斯）（Zeppelin Russland）签订了合作备忘录。
2019年5月7日
AGD Diamonds参加了国际北极论坛
AGD Diamonds公司的代表团参加了在圣彼得堡举行的第五届“北极—对话区域”国际北极论坛。
2019年5月1日
埃罗莎公布了被暂停开采的和平矿的现状
埃罗莎在周一发布的新闻稿中提到了被暂停开采的和平矿的现状。公司表示已根据对开放场地和深层打井的分析结果制定出一个方案，并根据这个方案决定是否恢复或者完全封闭和平矿。
2019年4月3日