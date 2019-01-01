格里布选矿厂开采到一颗重54克拉的独特钻石

2019年5月8日

2019年4月4日，在AGD Diamonds公司开展业务的格里布矿开采到一颗重54.21克拉的珠宝级毛坯钻石。



公司历来有用独特钻石来纪念俄罗斯和北方沿海地区重大事件或重要人物的传统。因此，这颗钻石的命名将会与纪念别尔格学院成立300周年有关——该学院作为俄罗斯采矿业的管理机构，于1719年在彼得一世的倡议下建立。





这是AGD Diamonds公司第五颗获得命名的毛坯钻石。2017年2月，在公司进行工业开采的格里布矿开采出一颗重181.68克拉的毛坯钻石，是有史以来欧洲境内开采到的最大颗的钻石，被命名为“米迦勒”。2018年6月，AGD Diamonds公司开采到一颗重57.03克拉的毛坯钻石，被命名为“尼古拉·科里佐夫”，以此纪念20世纪30年代为阿尔汉格尔斯克州的钻石存在假说奠定基础的先驱地质学家。2018年11月，AGD开采到一颗56.35克拉的钻石，被命名为“维塔利·福尔特金”，以此纪念一位伟大的地质学家。2019年2月开采的一颗重66.95克拉的钻石被命名为“阿纳托利·斯坦科夫斯基”，以此纪念阿尔汉格尔斯克州首位发现罗蒙诺索夫钻矿存在钻石的地质学家。



维克多莉娅·基里，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑，斯特拉斯堡







