AGD DIAMONDS公司正在巩固与利勃海尔公司的合作

2019年5月6日

4月8日，AGD DIAMONDS公司的专家代表团在慕尼黑（德国）参加了最大的采矿和建筑设备展览会Bauma-2019。



由AGD DIAMONDS公司经济和财务第一副总裁伊戈尔·久卡列夫和生产管理专家领导的代表团与采矿设备制造商利勃海尔（Liebherr）签订了合作协议。值得一提的是，AGD DIAMONDS公司在开展工业开采的格里布矿上已经使用了利勃海尔的采矿挖掘机，铲斗容量分别是15和4立方米。



利勃海尔—俄罗斯有限责任公司的管理层出席了会议，这家公司主要负责俄罗斯市场上的服务和销售。与AGD谈判的主题是扩大合作领域：为采矿设备提供原装备件，在Reman计划下更换部件和组件，引入采矿设备（自卸卡车和推土机）的自动化技术，签订长期服务合同，利用先进的利勃海尔标准培训钻石开采专家。



双方就未来购买新设备——液压挖掘机和装载机——的可能性达成了协议 ，根据技术升级计划，价格固定至2023年。 AGD DIAMONDS认为利勃海尔是其在钻石开采和采矿领域应用先进技术的主要合作伙伴之一。







