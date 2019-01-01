AGD DIAMONDS公司正在巩固与利勃海尔公司的合作

4月8日，AGD DIAMONDS公司的专家代表团在慕尼黑（德国）参加了最大的采矿和建筑设备展览会Bauma-2019。
由AGD DIAMONDS公司经济和财务第一副总裁伊戈尔·久卡列夫和生产管理专家领导的代表团与采矿设备制造商利勃海尔（Liebherr）签订了合作协议。值得一提的是，AGD DIAMONDS公司在开展工业开采的格里布矿上已经使用了利勃海尔的采矿挖掘机，铲斗容量分别是15和4立方米。
利勃海尔—俄罗斯有限责任公司的管理层出席了会议，这家公司主要负责俄罗斯市场上的服务和销售。与AGD谈判的主题是扩大合作领域：为采矿设备提供原装备件，在Reman计划下更换部件和组件，引入采矿设备（自卸卡车和推土机）的自动化技术，签订长期服务合同，利用先进的利勃海尔标准培训钻石开采专家。
双方就未来购买新设备——液压挖掘机和装载机——的可能性达成了协议 ，根据技术升级计划，价格固定至2023年。 AGD DIAMONDS认为利勃海尔是其在钻石开采和采矿领域应用先进技术的主要合作伙伴之一。
评审
AGD Diamonds公司与康明斯公司和威猛公司进行了谈判
4月9日，AGD Diamonds公司的代表团在德国进行了几场谈判，与发动机制造商康明斯公司（Cummins）和KAMCC服务公司签署了合作协议。就在前一天，AGD Diamonds公司还与威猛公司（Vermeer）的代表进行了会面。
2019年5月20日
AGD Diamonds公司正在改善采矿技术
4月9日，AGD Diamonds公司的代表团在德国与维特根集团（Wirtgen Group）首席执行官马蒂埃斯·皮希勒先生举行了会谈。
2019年5月13日
AGD Diamonds公司与卡特彼勒公司及泽普林（俄罗斯）公司签订了合作备忘录
4月10日，在Bauma-2019国际设备展会上，AGD Diamonds公司的代表团与采矿设备制造商卡特彼勒公司（Caterpillar）及其在俄罗斯的代理商泽普林（俄罗斯）（Zeppelin Russland）签订了合作备忘录。
2019年5月7日
AGD Diamonds参加了国际北极论坛
AGD Diamonds公司的代表团参加了在圣彼得堡举行的第五届“北极—对话区域”国际北极论坛。
2019年5月1日
埃罗莎公布了被暂停开采的和平矿的现状
埃罗莎在周一发布的新闻稿中提到了被暂停开采的和平矿的现状。公司表示已根据对开放场地和深层打井的分析结果制定出一个方案，并根据这个方案决定是否恢复或者完全封闭和平矿。
2019年4月3日