AGD Diamonds公司2018年的贸易保持稳定增长

今天

AGD Diamonds公司宣布，其2018年的毛坯钻石贸易保持稳定增长，贸易额相比2017年实现了大幅增长。

据行业专家称，客户在拍卖会上对公司的钻石产品仍有很高的需求，表明这家公司已在钻石市场上占据了一席之地。



“尽管全球钻石销售量呈下降趋势，但2018年我们的毛坯钻石贸易量仍在稳步增长，并大幅超过了2017年的数据，”AGD Diamonds公司首席执行官谢尔盖·聂鲁切夫说。

这家公司正在开发位于阿尔汉格尔斯克区的格里布钻矿。

谢尔盖·聂鲁切夫补充说，公司在格里布矿的钻石生产中使用了全球最先进的提炼技术，利用非爆破的方式提炼钻石，可以最大限度地保持毛坯钻石的完整性。



此前据报告，公司去年12月的钻石产品销售额达23.8117亿卢布，为阿尔汉格尔斯克州贡献预算3.34519亿卢布。



维克多莉娅·基里，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑，斯特拉斯堡







