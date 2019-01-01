埃罗莎在迪拜拍卖会上共获得收入830万美元

今天

全球最大的钻石开采公司埃罗莎在迪拜举行了一场特殊尺寸钻石（10.8克拉+）国际拍卖会，总销售额达830万美元。

该公司共销售121颗钻石，总重量为1950克拉。 来自阿联酋、印度、比利时、以色列、香港、俄罗斯和美国的公司参加了拍卖。 31家公司在不同部分赢得了拍卖品。



埃罗莎董事会成员、统一销售分公司总经理叶甫盖尼·阿古列耶夫表示：“埃罗莎和迪拜有很长时间的合作伙伴关系，自2014年以来我们一直与迪拜钻石交易所就行业问题进行合作。我们在迪拜设有贸易公司，定期举办拍卖会。 我们看到当地公司的需求稳定，今年，我们决定将迪拜的拍卖会的数量增加到五个”。







