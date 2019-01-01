埃罗莎在迪拜拍卖会上共获得收入830万美元

全球最大的钻石开采公司埃罗莎在迪拜举行了一场特殊尺寸钻石（10.8克拉+）国际拍卖会，总销售额达830万美元。
该公司共销售121颗钻石，总重量为1950克拉。 来自阿联酋、印度、比利时、以色列、香港、俄罗斯和美国的公司参加了拍卖。 31家公司在不同部分赢得了拍卖品。
埃罗莎董事会成员、统一销售分公司总经理叶甫盖尼·阿古列耶夫表示：“埃罗莎和迪拜有很长时间的合作伙伴关系，自2014年以来我们一直与迪拜钻石交易所就行业问题进行合作。我们在迪拜设有贸易公司，定期举办拍卖会。 我们看到当地公司的需求稳定，今年，我们决定将迪拜的拍卖会的数量增加到五个”。
评审
埃罗莎的2019年——机场和销售
去年年底，我曾对一项特别有趣的事情着迷不已——研究埃罗莎集团修改后的战略计划。
我想提醒我们的读者一句，我提出的关键问题是，他们没有制定出恢复和平矿的前景战略，却又非常奇怪地渴望完成难以实施的技术任务——在“纪念日”矿区修建一个新的地下矿井。
2019年3月18日
钻石生产商协会推出“我心仪，我掏钱”活动
钻石生产商协会（Diamond Producers Association, DPA）宣布开展“真情难寻，真钻罕有”（Real is rare. Real is a Diamond）钻石的第三波推广活动。
2019年3月14日
佩特拉钻石公司任命一位新总经理
佩特拉钻石公司（Petra Diamonds）任命理查德·达菲（Richard Duffy）为公司总经理，将于2019年4月1日上任。
2019年3月14日
AGD Diamonds公司批准2019年的采矿计划
AGD Diamonds公司总结了2018年的采矿结果，批准了2019年的采矿计划。AGD Diamonds公司在格里布矿场完成了各项采矿计划，共开采矿石343.5万吨，超额完成最初计划的268.6万吨。覆盖层工程也超过了计划，达到2060万立方米，最初计划为2041.2万立方米。 岩体开挖量为2217.6万立方米。
2019年3月11日
雅库特政府不打算向埃罗莎股东支付最高水平的股息
萨哈（雅库特）共和国总统艾森·尼古拉耶夫表示，由于钻石市场表现出不稳定性，因此向股东支付最高水平的股息不具现实意义。
2019年3月4日