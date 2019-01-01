香港与内地珠宝贸易：黄金完胜钻石宝石

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广州钻石交易中心近日对海关总署最近公开的2018年月度进出口数据进行了分析，情况显示2018年内地从香港进口的归入海关编码协调制度（HS编码）第71章的商品货值超过26亿美元，贡献了当年内地从香港进口贸易总额的31%。





根据《商品名称及编码协调制度的国际公约》的注释，HS编码第71章所指的商品为“天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品；仿首饰；硬币”。我们可以把纳入这一章的商品的贸易数据视作珠宝类商品的贸易数据。数据显示，这一章所包括的商品，内地从香港进口的大部分数据贡献都来自于黄金贸易，并不是有些分析所指的钻石和宝石贸易占主导比例。

图1 2018年内地从香港进口贸易统计





黄金贸易远胜钻石宝石（图1）。2018年2月，内地从香港进口的贸易经历一个季节性的低潮（2.81亿美元），自3月至10月间则蹒跚在5.68亿美元至7.58亿美元之间，在11月达到9.73亿美元，并在12月跃至13亿美元（见橙色数据柱）。在这一波年底冲刺中，珠宝类商品（HS编码第71章，见蓝色线）领跑其他各类商品，贡献了该月三分之二的进口金额。全年从香港进口至内地的71章商品贸易中，黄金占了最大的比重(87%)，金额超过23亿美元。





宝石进口远未满足中国内地市场。中国内地主要有两种贸易方式，即一般贸易和加工贸易。在一般贸易中，进出口的商品要在进入/离开中国内地关境的时候需要缴清进出口环节税款；在加工贸易中，进出口商品只在内地进行加工，不在内地市场销售，完成加工之后需要复出口到海外，商品本身没有发生进出口环节的税费。数据显示，在海关一般贸易统计数据中，除去钻石类商品，2018年来自全球各地的宝石类商品进入到中国内地市场的货值仅为9000多万美元；而按加工贸易方式进入内地市场的宝石类（不含钻石）商品货值为3.69亿美元，它们在完成加工后都需要复出口到海外市场。





宝石贸易会把外汇“搬运”出中国内地吗（图3）？2015年4月-10月，2016年2月-7月，以及2018年10月-12月，中国内地从香港进口珠宝类商品货值显著上升。美元在这些阶段也处于走强状态，自然引起珠宝贸易“虚高发票”的遐想。9000万美元的宝石一般贸易进口，相比起404亿美元的珠宝类商品一般贸易进口总值，看不出宝石一般贸易进口有多大的美元“搬运能力”。而且，把黄金进口从中国内地的珠宝进口贸易中剔除后，可以看出并没有受到美元汇率或黄金价格的明显影响（见图3中2018年的紫色曲线）。





展望2019年。宝石、钻石和珠宝首饰的进口需求潜力巨大。国家自2018年起陆续推出一系列政策，包括加强边境反走私执法，推行增值税改革并完善税务体系监管，加强外汇管理等等；更值得关注的是2018年内几次调低超过700多项商品的进口关税，当中就包括第71章的多个珠宝类商品项目；2019年3月，全国人大会议更传来降低增值税的一连串利好消息。



