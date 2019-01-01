比利时2018年的毛坯钻石进出口量实现平衡

门户网站thediamondloupe.com引用安特卫普世界钻石中心（Antwerp World Diamond Centre, AWDC）的数据报道，比利时2018年的钻石贸易实现了平衡：安特卫普的毛坯钻石和裸钻进出口量与去年类似。
比利时的裸钻出口量相比去年同期下跌4.5%，达到479万克拉，出口值略有下滑，达到114.5亿美元。
截至年底，毛坯钻石出口量相比去年下跌5%，达到12140万克拉，出口值下滑1.2%，达到125亿美元。与此同时，毛坯钻石进口量和进口额都略有下降，分别达到9280万克拉和106.8亿美元。
裸钻进口量和进口额各增加2%，分别达到574万克拉和115亿美元。
根据安特卫普世界钻石中心的数据显示，该国2018年的钻石贸易总额达到460亿美元，毛坯钻石和裸钻的贡献额几乎相当。
安特卫普世界钻石中心指出，该国裸钻贸易量连续四年下降，贸易值上涨不足2%，达到225亿美元。
中心还表示，裸钻的平均价格上涨5%，从每克拉2392美元上涨到2275美元，达到近10年来钻石出口的最高价格。
至于出口的主要方向，比利时2018年最大的裸钻出口地区分布是美国——12%，和香港——7%。
thediamondloupe.com总结到，钻石贸易指标显示“过去两年全球钻石贸易的明显趋势是大量便宜钻石进入市场。”
该门户网站专家指出：“举个例子，安特卫普2018年的毛坯钻石出口量比2016年增加20%，而其平均价格下降了18％，这确保了安特卫普过去三年的毛坯钻石贸易总价值持续稳定在一定水平上”。
阿列克斯·希什洛，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑
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