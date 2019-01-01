AGD Diamonds公司获得了4份地质勘探许可证

AGD Diamonds公司宣布获得了在阿尔汉格尔斯克州梅泽斯基地区三个地段的钻石勘探许可证。这几份许可证允许公司在拉兹罗姆、托尔飞扬、南上霍金斯基三个地段勘探和评估钻石矿。此外，公司已于2018年12月5日获得了在克鲁格雷地段的勘探许可证。
公司将进行钻石勘探的地段位于公司开采钻石的格里布矿附近。
AGD Diamonds公司首席地质学家弗拉基米尔·修金表示，发现矿床的工作可能需要进行很长时间，因为该公司打算确定最合适的勘探方法，以免错过钻石矿床。
他说：“申请许可证的这些地段都是由我们公司的地质部门准备的。公司早前曾在上面进行过地质勘探工作，因此现在需要对可用的地质材料进行全面分析，然后选择一套合适的搜索方法，以免错过搜索区域。然后再让地质专家进行评审。要做的工作还有很多，必须采用地质、地球物理、地球化学、航空物理等方法，还要进行各种测试，开展钻探和一系列的实验室研究。从获得许可证到完成各项工作需要5年时间。”
AGD Diamonds公司在阿尔汉格尔斯克州的格里布钻矿从事钻石开采。2018年，公司共从格里布钻矿开采出2215万立方米的矿山岩体，开采矿石450万吨。在此期间，共开采出5颗特殊的宝石级钻石，总重201.47克拉。
维克托利亚·基里，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑，斯特拉斯堡
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