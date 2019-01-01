津巴布韦将邀请埃罗莎公司和安津公司开采毛坯钻石

2019年2月25日

据津巴布韦当地媒体报道，两家外国公司——俄罗斯的埃罗莎公司和中国的合资企业安津公司（Anjin）被政府选定，将与该国的国有矿业公司一起从事钻石开采业务。

.

津巴布韦总统代表乔治·查兰巴（George Charamba）表示：“总统要求钻石开采业必须把津巴布韦的利益放在首位，仅允许挑选两家国外公司参与进来。”



津巴布韦政府12月份表示，只允许四家公司在该国从事开采业务。



目前，只有国有的津巴布韦综合钻石公司（Zimbabwe Consolidated Diamond Company ，ZCDC）和姆罗瓦钻石公司（Murowa Diamonds）在津巴布韦从事这种采矿业。



该国采矿部长温斯顿·基坦多（Winston Chitando）表示，哈拉雷政府已决定限制该国的矿业公司数量，以更好地监管钻石的生产和销售。



埃罗莎日前宣布，公司上个月在哈拉雷开设了分公司——埃罗莎驻津巴布韦分公司（Alrosa Zimbabwe）。地质学家和采矿工程师将于下个月抵达该国开始采矿作业。



安津公司曾在津巴布韦开展过采矿业务，直到2015年，津巴布韦前总统罗伯特·穆加贝决定不再为在马兰吉开采钻石的公司续签许可证，最后促使成立了津巴布韦综合钻石公司。安津公司由安徽省外经建设(集团)有限公司（Anhui Foreign Economic Construction Company）和津巴布韦国防军的附属投资组织马特·布龙泽（Matt Bronze ）共同掌握。



马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑







