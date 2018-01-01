戴比斯瓦纳公司已任命新董事总经理

戴比尔斯公司（De Beers）和博茨瓦纳政府的合资企业戴比斯瓦纳钻石公司（Debswana Diamond Company）任命了新的董事总经理。
戴比尔斯公司表示，在公司任职26年的巴里斯·旁永勾将于2018年11月30日卸任董事总经理职务。
其位置将由朱瓦能矿（Jwaneng）现任总经理艾伯特·弥尔顿（Albert Milton）继任。
旁永勾于2014年1月被任命为总经理，现在将作为顾问再在公司述职三个月，以确保公司领导层的顺利更迭。
除了帮助价值达数十亿美元的卡特8（Cut 8）项目顺利投产外，旁永勾还为戴比斯瓦纳的资本项目做出了巨大贡献，包括推动开发卡特9（Cut 9）项目（从实际研究到执行阶段）和卡特3（Cut 3）项目（从设计到初步可行性研究阶段）。
他还一直监督着莱特拉卡内矿（Letlhakane）的地下研究开发，帮助实现该矿井的废物处理项目。
“我很高兴地宣布，戴比斯瓦纳将继续受益于公司管理层的变革，因为艾伯特将利用他多年的经验管理公司，”戴比尔斯公司首席执行官、戴比斯瓦纳公司主席布鲁斯·可莱威尔（Bruce Cleaver）说道，“公司正在等待时，它有巨大的发展机会。我相信艾伯特是领导业务发展和增加公司潜力的理想人选。”
马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑
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