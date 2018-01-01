AGD Diamonds公司从2018年初的毛坯钻石开采量已达400万克拉

在阿尔汉格尔斯克州格里布矿开采钻石的AGD Diamonds公司宣布，截至上周，公司的毛坯钻石开采量已达400万克拉。
这家公司表示，这一结果符合其年度生产计划。 2018年5月，AGD Diamonds公司宣布自2014年建立选矿厂以来的开采量已达到1500万克拉。
格里布矿是近十年来开展商业运营的规模最大的钻矿之一，是俄罗斯欧洲部分规模第二大的钻石矿床。AGD Diamonds公司选矿厂每年能加工450万吨钻石矿石。2018年11月初，格里布选矿厂开采到一颗重56.35克拉的珠宝质量的毛坯钻石。
维克多莉娅·基里，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑，斯特拉斯堡
评审
AGD DIAMONDS公司将采用新技术用于分拣格里布采矿选矿厂开采的毛坯钻石
为了提高格里布采矿选矿厂开采的毛坯钻石的完整性，AGD DIAMONDS公司将于2018年第四季度按照技术改造计划投入使用新的钻石分拣设备——（德国）陶朗集团（TOMRA）生产的COM Tertiary XRT 1200/D分拣机。现在，分拣机已经成功启动，并在工厂中按照调试模式开始运行。
2018年11月7日
VERA WANG 与周大福宣布合作推出高级珠宝系列
Vera Wang 集团与周大福珠宝集团（“周大福”）宣布于2018年10月19日在中国内地合作推出高级珠宝系列。集结了时尚界最有影响力的华裔设计师与大中华享负盛名的高级珠宝企业，Vera Wang 与周大福此次联手将针对中国当代新娘群体。
2018年10月31日
AGD DIAMONDS公司成立科学理事会
AGD DIAMONDS公司成立了科学技术理事会。理事会由公司管理层和员工组成，包括两名博士和六名副博士。
2018年10月25日
钻石税
北方沿海地区政府在新闻稿中通报，阿尔汉格尔斯克区的钻石收入预算有所增长，相比去年同期增加了12%。
2018年10月17日
ALROSA7月毛坯钻石销售强劲，增长17%
得益于市场对高品质昂贵钻石的强劲需求，俄罗斯矿业巨头ALROSA公司7月份钻石总销售额增长16%，至3.39亿美元；其中毛坯钻石销售额与去年同比从2.861亿美元增至3.338亿美元，增长17%；成品钻石销售额为530万美元，较2017年同期下降28%，其中未包括王朝钻石系列(Dynasty Collection)和51.38克拉的圆钻(同系列的主要钻石)。
2018年10月15日