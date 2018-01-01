AGD Diamonds公司从2018年初的毛坯钻石开采量已达400万克拉

今天

在阿尔汉格尔斯克州格里布矿开采钻石的AGD Diamonds公司宣布，截至上周，公司的毛坯钻石开采量已达400万克拉。



这家公司表示，这一结果符合其年度生产计划。 2018年5月，AGD Diamonds公司宣布自2014年建立选矿厂以来的开采量已达到1500万克拉。



格里布矿是近十年来开展商业运营的规模最大的钻矿之一，是俄罗斯欧洲部分规模第二大的钻石矿床。AGD Diamonds公司选矿厂每年能加工450万吨钻石矿石。2018年11月初，格里布选矿厂开采到一颗重56.35克拉的珠宝质量的毛坯钻石。





维克多莉娅·基里，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑，斯特拉斯堡







