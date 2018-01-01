和平矿无法在2024年之前恢复生产

AGD DIAMONDS公司将采用新技术用于分拣格里布采矿选矿厂开采的毛坯钻石 为了提高格里布采矿选矿厂开采的毛坯钻石的完整性，AGD DIAMONDS公司将于2018年第四季度按照技术改造计划投入使用新的钻石分拣设备——（德国）陶朗集团（TOMRA）生产的COM Tertiary XRT 1200/D分拣机。现在，分拣机已经成功启动，并在工厂中按照调试模式开始运行。

VERA WANG 与周大福宣布合作推出高级珠宝系列 Vera Wang 集团与周大福珠宝集团（“周大福”）宣布于2018年10月19日在中国内地合作推出高级珠宝系列。集结了时尚界最有影响力的华裔设计师与大中华享负盛名的高级珠宝企业，Vera Wang 与周大福此次联手将针对中国当代新娘群体。