Expert RA评级公司将AGD DIAMONDS公司的评级定为ruBB+级

2018年11月6日

Expert RA评级公司（以下简称评级公司）将AGD DIAMONDS公司的评级定位ruBB+级，评级预测为稳定。



AGD DIAMONDS股份公司（前身为阿尔汉格尔斯克地质开采公司——以下简称股份公司）在阿尔汉格尔斯克区的格里布矿从事钻石开采业务。2017年第二季度，“发现工业投资”有限责任公司（以下简称股东）完成了一笔向卢克集团收购100%股份的交易。该交易一部分资金由外贸银行（以下简称贷款银行）提供。贷款服务和偿还将依靠股份公司的经营现金流实现，股份公司还提供了贷款担保。评级公司明显已经把这家公司提供的担保作为其资产负债表上的债务考虑在内。与此同时，评级公司仍将股东结构发行的贷款视为准资本，因为它属于贷款。股份公司的大部分产品都是通过自己的附属交易机构Grib Diamonds NV（以下跟股份公司一起合称集团）实现，在安特卫普（世界钻石贸易中心）使用自己的电子交易平台销售其大部分产品。 2018年第二季度，公司通过与股东结构的交易获得了对Grib Diamonds NV的控制权，并开始根据国际财务准则报告标准将其合并到自己的财报中。股东结构在交易结束后把筹集的资金用于偿还由股份公司担保的贷款，正因为如此，评级公司对此次交易是否影响后者的偿还能力进行了中立评估。



该机构已对集团的业务风险评估保持不变。 钻石市场的价格前景估计是稳定的：在过去的8年中，全球珠宝钻石需求的年增长率约为3％，预计这一增长将在中期内持续。由于主要钻石开采公司的产量下降，个别现有项目退出开发，现有矿山资源枯竭以及缺乏有效的新大型项目，钻石供应增长率的下降对价格产生了积极影响。根据评级公司的说法，集团的竞争地位为适度，因为其业务范围有限（在全球毛坯钻石销售中所占的份额），钻石开采只集中在一个矿山，在原料资源方面没有很高的保障（露天开采只能保证不到15年的储备）。与此同时，与竞争对手相比，多元化的客户群、更好的产品特性以及对供应商缺乏依赖性等特点对集团的业务形象产生了积极影响。 该集团的特点是EBITDA利润率较高（2017.06.30-2018.06.30期间超过60％），随着开采矿石中的钻石含量越来越高，随着其钻石质量的增长，集团还有进一步增长的潜力。



评级公司仍然对该集团的预测流动性水平和当前的债务水平持适度乐观态度，与此同时还指出，集团目前的经营现金流不足以偿还2022年的贷款，这对其评级水平产生了负面影响，因为评级公司认为其偿还能力取决于集团未来是否能与其唯一的贷款银行就延长和重组贷款时间问题达成协议。



集团2017年为进行并购交易购买了大量股票，为此进行的融资令其负债总额一直处在较高水平上，这也对其评级产生了不利影响。截至2018年6月30日，集团负债与EBITDA综合利润的比例关系为4倍。此外，评级公司还注意到集团质量贴现资产（“压力”流动性）债务的覆盖率较低，集团将融资结构集中在单一贷款人身上存在一定的风险。 以卢布开支收取外汇收入所产生的外汇风险在很大程度上受到了外汇负债和初级产品生产的开支都以卢布计算的平衡。



在企业风险当中，评级公司注意到分散的所有制结构和风险管理的发展水平也对集团的评级产生了不利影响。同时，评级公司肯定了集团在透明度和效率水平方面的进步，因为该集团是根据综合国际财务报告准则报告制定统一财报，高层管理人员（目前由具有丰富采矿业经验的专业人士组成）专业水平较高，公司董事会的成员也进行了更新。目前，公司董事会由七人组成，其中三个为独立成员，还有一个独立债权人的代表。



根据AGD DIAMONDS股份公司按照国际财务准则报告制定的财报，公司截至2018年6月30日的资产估值达7.07亿美元，资本金达1.4亿美元。







