行业观察：合成钻石升温了吗？

2018年10月30日

近日，周大福珠宝集团董事总经理黄绍基接受Rapaport采访时表示，周大福现阶段不会开发合成钻石业务，天然钻石才是真品的概念在中国文化和消费者心目中根深蒂固，中国消费者对于合成钻石并不感兴趣。

然而，当销售逐渐停滞时，周大福决定对产品系列进行调整，增加了售价更高的18K金镶嵌天然钻石的产品。结果出乎意料，调整后Monologue的销售额激增。现今，钻石品类约占Monologue整体销售额的40%。周大福认为这正好证明了中国消费者认可天然为真，而合成钻石在中国没有灰色地带。

黄绍基用Monologue独白的例子进行了说明。一年多前上线时，Monologue主打银镶水晶类低价产品，并未将钻石纳入产品线，零售价约为1000元人民币左右（周大福品牌的平均零售价约为3500元）。

MONOLOGUE独白推出18K金镶嵌钻石的产品系列，MIX耳钉，售价￥2658元

与此同时，越来越多的美国珠宝商开始进军合成钻石领域。9月初，拥有3500余家店铺的美国知名珠宝零售商Signet表示正密切关注合成钻石品类，并将根据消费者需求做出积极准备。而戴比尔斯的合成钻石首饰系列Lightbox也计划于9月上线售卖。

尽管合成钻石不断受到行业关注，美国宝石学院GIA指出合成钻石的送检数量并未上涨，反而是在小钻石统包货中发现混入合成钻石的案例有所上涨。