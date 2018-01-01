行业观察：合成钻石升温了吗？

近日，周大福珠宝集团董事总经理黄绍基接受Rapaport采访时表示，周大福现阶段不会开发合成钻石业务，天然钻石才是真品的概念在中国文化和消费者心目中根深蒂固，中国消费者对于合成钻石并不感兴趣。
然而，当销售逐渐停滞时，周大福决定对产品系列进行调整，增加了售价更高的18K金镶嵌天然钻石的产品。结果出乎意料，调整后Monologue的销售额激增。现今，钻石品类约占Monologue整体销售额的40%。周大福认为这正好证明了中国消费者认可天然为真，而合成钻石在中国没有灰色地带。
黄绍基用Monologue独白的例子进行了说明。一年多前上线时，Monologue主打银镶水晶类低价产品，并未将钻石纳入产品线，零售价约为1000元人民币左右（周大福品牌的平均零售价约为3500元）。
MONOLOGUE独白推出18K金镶嵌钻石的产品系列，MIX耳钉，售价￥2658元
与此同时，越来越多的美国珠宝商开始进军合成钻石领域。9月初，拥有3500余家店铺的美国知名珠宝零售商Signet表示正密切关注合成钻石品类，并将根据消费者需求做出积极准备。而戴比尔斯的合成钻石首饰系列Lightbox也计划于9月上线售卖。
尽管合成钻石不断受到行业关注，美国宝石学院GIA指出合成钻石的送检数量并未上涨，反而是在小钻石统包货中发现混入合成钻石的案例有所上涨。
评审
AGD DIAMONDS公司将采用新技术用于分拣格里布采矿选矿厂开采的毛坯钻石
为了提高格里布采矿选矿厂开采的毛坯钻石的完整性，AGD DIAMONDS公司将于2018年第四季度按照技术改造计划投入使用新的钻石分拣设备——（德国）陶朗集团（TOMRA）生产的COM Tertiary XRT 1200/D分拣机。现在，分拣机已经成功启动，并在工厂中按照调试模式开始运行。
2018年11月7日
VERA WANG 与周大福宣布合作推出高级珠宝系列
Vera Wang 集团与周大福珠宝集团（“周大福”）宣布于2018年10月19日在中国内地合作推出高级珠宝系列。集结了时尚界最有影响力的华裔设计师与大中华享负盛名的高级珠宝企业，Vera Wang 与周大福此次联手将针对中国当代新娘群体。
2018年10月31日
AGD DIAMONDS公司成立科学理事会
AGD DIAMONDS公司成立了科学技术理事会。理事会由公司管理层和员工组成，包括两名博士和六名副博士。
2018年10月25日
钻石税
北方沿海地区政府在新闻稿中通报，阿尔汉格尔斯克区的钻石收入预算有所增长，相比去年同期增加了12%。
2018年10月17日
ALROSA7月毛坯钻石销售强劲，增长17%
得益于市场对高品质昂贵钻石的强劲需求，俄罗斯矿业巨头ALROSA公司7月份钻石总销售额增长16%，至3.39亿美元；其中毛坯钻石销售额与去年同比从2.861亿美元增至3.338亿美元，增长17%；成品钻石销售额为530万美元，较2017年同期下降28%，其中未包括王朝钻石系列(Dynasty Collection)和51.38克拉的圆钻(同系列的主要钻石)。
2018年10月15日